Người phụ nữ Cơ Tu đưa văn hóa bản làng ra thế giới

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 70km về phía Tây Nam, làng Bhơ Hôồng (xã Sông Kôn) của đồng bào Cơ Tu đang trở thành điểm sáng về du lịch cộng đồng, thu hút du khách bởi văn hóa truyền thống đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, yên bình.

Trước đây, 50 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu tại Bhơ Hôồng sống chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy, cuộc sống bấp bênh. Tuy nhiên, từ khi phát triển du lịch, làng đã "thay da đổi thịt", nhà cửa khang trang, đời sống người dân khởi sắc.

Chị Đinh Thị Thìn (thứ 2 từ trái sang), người phụ nữ Cơ Tu khởi nghiệp từ du lịch cộng đồng (Ảnh: Ngô Linh).

Một trong những người góp phần quan trọng vào sự phát triển này là chị Đinh Thị Thìn (SN 1989). Tốt nghiệp ngành Việt Nam học, năm 2013, chị Thìn trở về quê hương tham gia dự án "Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền ở tỉnh Quảng Nam (cũ)".

Với lòng nhiệt huyết và sự nhạy bén, chị Thìn đã tự đón khách, thuyết minh, kết nối bà con phục vụ ăn nghỉ, đồng thời hướng dẫn người dân các kỹ năng cơ bản để tham gia làm du lịch cộng đồng. Chị cũng chủ động viết dự toán, lập hồ sơ xin hỗ trợ, mời doanh nghiệp kết nối đầu tư và mở các lớp dạy tiếng Anh cho người dân.

Du khách được trải nghiệm dệt thổ cẩm tại làng Bhơ Hôồng (Ảnh: Ngô Linh).

Chị Thìn chia sẻ: "Trung bình mỗi tháng, làng đón hơn 100 lượt khách, 85% là khách quốc tế. Điều tôi mong mỏi không chỉ là thu nhập cho bản làng, mà còn để thế giới biết rằng người Cơ Tu có một nền văn hóa đặc sắc, xứng đáng được giữ gìn".

Năm 2023, chị Thìn đã xây dựng homestay tư nhân đầu tiên tại Bhơ Hôồng, giữ kiến trúc Cơ Tu truyền thống nhưng được cải tiến để phù hợp với du khách. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm dệt thổ cẩm, đốt lửa trại, học tiếng Cơ Tu và giao lưu vũ điệu tung tung da dá.

Ông Bling Bloó (71 tuổi), người có uy tín tại Bhơ Hôồng, cho biết: "Thay vì chỉ biết làm nông nghiệp, trồng lúa rẫy, đời sống người dân ngày càng cải thiện và ổn định hơn".

Cả 50 hộ dân của làng Bhơ Hôồng đều làm du lịch (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn, khẳng định làng du lịch cộng đồng Bhơ Hôồng đã tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với 3 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (điệu múa tung tung da dá, nghệ thuật nói lý hát lý và dệt thổ cẩm), Bhơ Hôồng có tiềm năng lớn để tiếp tục phát triển du lịch sinh thái và cộng đồng.

Địa phương sẽ tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Cơ Tu, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch và thu hút đầu tư đa dạng các loại hình du lịch.