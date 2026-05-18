Người dân, du khách mê mẩn những chiều hoàng hôn đỏ rực ở Hà Nội

Những ngày giữa tháng 5, Hà Nội bước vào quãng thời gian được nhiều người ví von là “mùa hoàng hôn”. Bầu trời Thủ đô liên tục xuất hiện những dải mây mỏng ánh cam, nhuộm vàng mặt nước Hồ Tây mỗi chiều muộn, thu hút đông đảo người dân đổ về các điểm ngắm cảnh nổi tiếng để chờ khoảnh khắc mặt trời lặn.

Khoảng từ 17h, các tuyến đường quanh hồ Tây như đường Thanh Niên, Trích Sài hay khu vực bến đò Ngọc Lâm đã bắt đầu đông kín người. Nhiều bạn trẻ, các cặp đôi, gia đình hay nhóm bạn mang theo điện thoại, máy ảnh, chân máy… đứng dọc ven hồ để “săn” ánh hoàng hôn.

Lượng người dân, du khách đổ về quá đông khiến nhiều tuyến đường ven hồ Tây xảy ra tình trạng xe máy đỗ kín vỉa hè.

Khi chiều xuống, mặt trời dần hạ thấp phía đường chân trời, ánh nắng chuyển từ vàng óng sang cam đỏ, phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ phẳng lặng tạo nên khung cảnh thơ mộng hiếm có giữa lòng đô thị đông đúc.

Mặt trời trong ánh hoàng hôn hiện lên như một quả cầu lửa đỏ rực lơ lửng trên cao.

“Khoảng thời gian đẹp nhất chỉ kéo dài vài phút nên ai cũng cố đến sớm để chờ. Hôm nay trời rất đẹp, mây vừa đủ nên hoàng hôn lên màu cực kỳ rõ”, một bạn trẻ vừa chụp ảnh vừa chia sẻ.

Khi mặt trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực trước lúc lặn hẳn, nhiều người lập tức cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi của buổi chiều. Dọc ven hồ, không ít người đi đường cũng bất ngờ dừng xe, đứng lặng vài giây rồi giơ điện thoại lên chụp liên tục trước khung cảnh hoàng hôn rực rỡ phủ kín bầu trời Hà Nội.

Từ bến đò Ngọc Lâm bên sông Hồng, mặt trời chiều đỏ rực chậm rãi lặn xuống phía sau những nhịp cầu Long Biên cũ kỹ, tạo nên khung cảnh vừa hoài niệm, vừa thơ mộng rất đặc trưng của Hà Nội.

Ánh nắng cuối ngày len qua từng khung thép cây cầu trăm tuổi, phản chiếu xuống mặt sông lấp lánh khiến nơi đây trở thành điểm săn hoàng hôn quen thuộc của nhiều người yêu nhiếp ảnh và du khách mỗi chiều.

Khi mặt trời dần khuất hẳn, bầu trời chuyển sang gam tím xanh dịu nhẹ, nhiều người vẫn nán lại bên hồ Tây hoặc ven sông Hồng để tận hưởng không khí mát lành.

Chỉ vài phút ngắn ngủi khi mặt trời đỏ rực dần khuất xuống phía chân trời cũng đủ khiến người ta chậm lại, ngước nhìn bầu trời Hà Nội và lưu giữ cho mình một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa phố thị đông đúc.