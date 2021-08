Ngư dân câu được cá vàng siêu hiếm nặng 10 kg

Dân trí Hai ngư dân người Australia đã rất bất ngờ khi bắt được chú cá vàng màu sắc tuyệt đẹp và nặng tới gần 10 kg.

Vẻ đẹp của vịnh Hervey

Mới đây, hai ngư dân người Australia tên là Brett Methven và Brad đã bắt được cá vàng khổng lồ cực hiếm ở vịnh Hervey, Queensland. Con cá vàng cực đẹp này nặng tới 10 kg.

Loài cá vàng quý hiếm này thường sống ở độ sâu khoảng 50 - 600 m và ít người có thể câu được ở khu vực vịnh Hervey.

Brett Methven khoe cá "độc" nặng 10 kg.

Con cá cực đẹp này sau đó đã được xác định là cá hồng ngọc - một loại cá được tìm thấy ở Đông Nam Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Australia và New Zealand. Loài cá này thường sống ở độ sâu từ 50 đến 600 m và cân nặng 10 kg được coi là cá lớn. Loài cá này rất có giá trị về mặt thương mại.

Brett Methven và bạn còn câu được một con cá Flame Tail Snapper cũng rất ấn tượng.

Cá hồng ngọc có màu vàng đỏ sặc sỡ và một chiếc đuôi dài mảnh mai với đôi mắt to. Loài cá sống lâu năm này đặc biệt được yêu thích ở Nhật Bản và được coi là món sashimi "sang chảnh". Trong văn hóa Nhật Bản, có cá hồng ngọc trong đám cưới và năm mới tượng trưng cho sự may mắn do màu vàng đỏ của nó.

Vịnh Hervey là "thủ phủ" ngắm cá voi của Australia với những đàn cá voi lưng gù di cư dọc bờ biển vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Vào tháng 10 năm 2019, vịnh Hervey đã được Liên minh cá voi thế giới vinh danh vì các cam kết liên quan tới việc bảo vệ cá voi và cá heo bền vững.

Cá voi ở vịnh Hervey

Vĩnh Ngọc

Theo Hca