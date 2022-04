Nghỉ lễ 30/4-1/5, đi đâu, xem gì?

Sa Pa: Lễ hội Hoa hồng rực rỡ, "Vó ngựa trên mây" tái xuất

Dịp này, Sa Pa (Lào Cai) hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn bậc nhất miền Bắc với hàng loạt hoạt động lễ hội, sự kiện được tổ chức. Ấn tượng nhất là Lễ hội Hoa Hồng Fansipan lần đầu tiên được tổ chức tại KDL Sun World Fansipan Legend từ ngày 23/4 đến 23/5/2022.

Sun World Fansipan Legend được phủ trong sắc hoa hồng rực rỡ.

Trong khuôn khổ lễ hội, du khách sẽ được chiêm ngưỡng đoàn diễu hành 30 xe hoa bao gồm xe đạp, xe điện và xe ngựa được trang trí các loại hoa hồng cùng đoàn diễn viên xinh đẹp trong trang phục dân tộc rực rỡ đi qua các cung đường quanh thị xã Sa Pa, trong các ngày từ 23/4- 23/5.

Dịp này, Sun World Fansipan Legend được phủ trong sắc hoa hồng rực rỡ. Hơn 4.000 gốc hồng leo Sa Pa đặc trưng cùng 1,5ha hồng cổ Sa Pa và hồng ngoại đồng loạt bung nở, đưa du khách lạc giữa một thiên đường hoa hồng trong mây.

Tạo thêm không khí tưng bừng cho Lễ hội sẽ là những tiểu cảnh ấn tượng từ hoa hồng, các màn biểu diễn ca múa nhạc dân tộc, các tiết mục biểu diễn lấy cảm hứng từ hoa hồng liên tục diễn ra trên sân khấu hoa hồng tại khu vực Ga đi cáp treo.

Sự kiện đáng chờ đợi không kém tại Sa Pa trong dịp này là cuộc đua "Vó ngựa trên mây" lần thứ 4 diễn ra từ ngày 29/4 đến 2/5/2022, trong khuôn khổ Lễ hội hoa hồng Fansipan, với sự tranh tài của 30 nài ngựa xuất sắc nhất Tây Bắc đến từ các địa phương Na Hối - Bắc Hà, Simacai, Lai Châu, Tuyên Quang, Bát Xát - Lào Cai.

Đà Nẵng: Sun World Ba Na Hills ra mắt nhiều sản phẩm mới

Đánh giá được tầm quan trọng của việc thu hút khách trong và ngoài nước trong đợt cao điểm phục hồi du lịch trong và ngoài nước, đồng thời góp phần lấy lại vị thế ngôi vương vốn có của du lịch Đà Nẵng so với các điểm đến khác sau những đợt trầm lắng vì dịch, KDL Sun World Ba Na Hills sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm, dịch vụ mới được ấp ủ từ lâu. Cổng Thời gian - nơi bắt đầu hành trình trải nghiệm thế giới siêu thực; Lâu đài Mặt Trăng cùng loạt game ride đẳng cấp quốc tế, 2 rạp Airship và rạp phim 5D; Tàu hỏa leo núi 2 với chiều dài gần 430m… sẽ đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của KDL biểu tượng của Đà Nẵng.

Thác Mặt trời ở Sun World Ba Na Hills.

Tuy nhiên, ấn tượng nhất có lẽ là Thác Mặt trời với một quần thể hơn 40 bức tượng vàng với chủ đề huyền thoại Hy Lạp do nhà điêu khắc lừng danh thế giới Frilli kiến tạo. Phần lớn trong số các bức tượng là sự tái hiện các tác phẩm đang được lưu giữ tại những bảo tàng lớn trên thế giới. Riêng cụm tượng trung tâm, thần mặt trời Helios trên cỗ xe được kéo bởi năm chú ngựa, được Frilli đặt riêng từ Susan Leyland. Thác Mặt trời hứa hẹn sẽ trở thành một biểu tượng mới chào đón du khách trở lại với Sun World Ba Na Hills trong năm nay.

Ngoài các công trình mới, Bà Nà Hills cũng tổ chức hai sự kiện giải trí vô cùng đặc sắc, hứa hẹn đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm khó quên. Đó là Lễ hội ẩm thực và bia B'estival tại Quảng trường Beer Plaza từ 30/4 đến 31/8 và show diễn chủ đề "The battle of the Moon Kingdom" từ ngày 30/4 đến 31/8. Dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn nổi tiếng Phạm Hoàng Nam, show diễn "The battle of the Moon Kingdom" sẽ tái hiện sinh động trận chiến bảo vệ vương quốc của Nữ hoàng Mặt Trăng và thần dân của mình, hứa hẹn đem đến cho du khách những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn và những giây phút thư giãn tuyệt vời.

Phú Quốc: Tận hưởng tiệc hoàng hôn lãng mạn với combo "Đêm Thiên Đường"

Đón chào du khách đến với Phú Quốc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, KDL Sun World Hon Thom Nature Park đã triển khai gói combo "Đêm Thiên Đường" đặc biệt hấp dẫn, với giá 700.000 VNĐ/người lớn từ 1,4m trở lên, 350.000 VNĐ/trẻ em từ 1-1,4m, miễn phí cho trẻ em dưới 1m.

Mộc Xà Thịnh Nộ- trò chơi tàu lượn bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam .

Với combo này, du khách sẽ có một hành trình trải nghiệm Nam Phú Quốc trọn vẹn và thú vị nhất khi thưởng ngoạn không gian thị trấn Địa Trung Hải, du ngoạn cáp treo Hòn Thơm sau 15h; trải nghiệm hàng loạt trò chơi biển hấp dẫn tại công viên nước Aquatopia trên đảo Hòn Thơm, thử cảm giác mạnh với Mộc Xà Thịnh Nộ- trò chơi tàu lượn bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam và nuông chiều vị giác bằng những đặc sản tươi ngon tại tiệc BBQ trên bãi biển hoặc nhà hàng Coconut Garden.

Đại diện KDL cho biết, sản phẩm này được đặc biệt thiết kế để tối đa các trải nghiệm của khách hàng khi đến với Nam Phú Quốc. Chương trình được áp dụng vào các ngày cuối tuần từ thứ 6 đến Chủ nhật, từ 8/4.

Quảng Ninh: Sun World Ha Long Complex ngập tràn khám phá, Carnaval Hạ Long tái xuất

Đến với Quảng Ninh dịp này, du khách sẽ được trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc khi được tận hưởng trọn vẹn dịch vụ của cả 03 công viên thuộc tổ hợp Sun World Halong Complex. Sau Cáp treo Nữ Hoàng và Khu đồi Huyền bí đi vào hoạt động trở lại từ ngày 2/4, Công viên Rồng và Công viên nước sẽ chính thức vận hành trở lại từ ngày 23/4.

Cầu Koi- Vườn Nhật- Sun World Halong Complex.

Dịp này, Sun World Halong Complex sẽ áp dụng các combo đặc biệt. Theo đó, du khách có thể chọn combo khám phá 2 công viên giá 500.000 đồng, hoặc combo khám phá 3 công viên với giá 600.000 đồng (sử dụng trong 2 ngày kể từ ngày mua vé).

Dịp 30/4, 1/5 cũng là thời điểm diễn ra Carnaval Hạ Long 2022 với chủ đề "Hạ Long di sản - Kỳ quan bừng sáng cùng Seagames 31". Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 20h00 ngày 29/4/2022 tại bãi tắm Công viên Đại Dương, phường Bãi Cháy, Hạ Long.

Ngoài ra, du khách còn có thể khám phá "Phố đêm du thuyền Hạ Long"- một sản phẩm du lịch mới khá độc đáo sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 28/4 tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long).

Thanh Hóa: Khai mạc Lễ hội biển Sầm Sơn, bắn pháo hoa tầm thấp cùng nhiều sự kiện suốt mùa hè

Thanh Hóa cũng sẽ sôi động chưa từng có suốt mùa hè với loạt chương trình lễ hội, giải trí (Hình minh họa).

Mở màn cho mùa du lịch hè 2022, tối ngày 23/4/2022, Thanh Hóa sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 05 năm thành lập thành phố Sầm Sơn và Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022 tại sân khấu Quảng trường biển thành phố Sầm Sơn. Đây sẽ là chương trình nghệ thuật đặc sắc, đáng mong đợi với chủ đề "Sầm Sơn bay cao vươn xa", quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và được dàn dựng hết sức công phu, đậm bản sắc văn hóa. Đặc biệt, trong chương trình, du khách và người dân cũng sẽ được chiêu đãi màn bắn pháo hoa tầm thấp hoành tráng.

Sau đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022, Thanh Hóa cũng sẽ sôi động chưa từng có suốt mùa hè với loạt chương trình lễ hội, giải trí đang được chuẩn bị như Lễ hội Carnival đường phố; Lễ hội thả diều; Lễ hội dù bay...