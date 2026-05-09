Nạn loa kéo ở rừng dừa Bảy Mẫu đã hết “hành” người dân

Theo ghi nhận của phóng viên trong những ngày đầu tháng 5 tại Khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu (phường Hội An Đông, Đà Nẵng), tiếng loa kéo đã giảm hẳn, nhiều cơ sở du lịch trước đây dùng loa kéo mở nhạc rất to để thu hút khách, nay đã không còn sử dụng.

Các con đường nhỏ len lỏi trong khu dân cư ở rừng dừa cũng yên tĩnh, du khách trong và ngoài nước tản bộ, chụp hình và tham quan rừng dừa không bị tiếng loa kéo hành như năm trước.

Cơ sở du lịch ở rừng dừa Bảy Mẫu không còn sử dụng loa kéo để đón khách (Ảnh: Công Bính).

Ông Nguyễn Văn Hùng, một du khách đến từ Hà Nội, cho biết năm trước ông có đến tham quan rừng dừa Bảy Mẫu, nhưng tiếng loa kéo chát chúa làm ông và những người cùng đi cảm thấy không thoải mái.

“Tôi tham quan rừng dừa lần này không nghe tiếng loa kéo, trong làng yên tĩnh hẳn. Chính quyền và các chủ cơ sở du lịch cần dẹp tiếng loa kéo, trả lại khung cảnh yên bình của rừng dừa, nếu không du khách sẽ không quay lại”, ông Hùng cho biết.

Ông Trần Ba, chủ một cơ sở du lịch tại đây cho biết, so với thời điểm năm 2024-2025, tiếng loa kéo đã giảm gần 100% trong khu dân cư ở rừng dừa Bảy Mẫu, người dân được sống trong không khí yên bình vốn có ở khu rừng dừa này như hồi xưa.

“Tiếng loa kéo hiện nay đã giảm rất nhiều, bà con sống ở đây và du khách rất mừng. Chính quyền phường Hội An Đông đã làm rất tốt trong việc giảm loa kéo trong rừng dừa”, ông Ba nói.

Cũng theo ông Ba, kể từ khi Chính phủ có Nghị định 282 (hiệu lực từ 15/12/2025) siết chặt quy định về tiếng ồn, đặc biệt là karaoke loa kéo, cùng với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, người dân cùng các chủ cơ sở du lịch đã có ý thức nên tiếng ồn từ loa kéo đã giảm.

Du khách ngồi thuyền thúng tham quan rừng dừa Bảy Mẫu (Ảnh: Công Bính).

Người dân trong làng cho biết, trước đây cao điểm từ 14h đến khoảng 16h30 hàng ngày là tiếng loa kéo với đủ loại nhạc tiếng Hàn, tiếng Anh, nhạc Việt… mở hết công suất, nhà cửa của người dân ở đây phải đóng cửa để hạn chế tiếng ồn.

Khi có lực lượng chức năng xuống kiểm tra thì hết tiếng loa, còn khi lực lượng chức năng rút về, tình trạng loa kéo mở hết công suất lại tái diễn.

Ông Lê Công Sỹ, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Đông (đơn vị quản lý rừng dừa Bảy Mẫu), cho biết sau khi có Nghị định 282 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo UBND phường tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động các cơ sở và họ đã thực hiện tốt, tình trạng loa kéo đã giảm.

“Loa kéo trong làng đã giảm, người dân không còn phản ảnh tình trạng bát nháo tiếng loa nữa. Hiện nay chỉ còn loa kéo ngoài sông phục vụ cho du khách, không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong làng”, ông Sỹ cho biết.