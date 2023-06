Mexico: Thót tim bé trai rơi từ độ cao 12m xuống dưới khi đu dây mạo hiểm

Vụ việc gây xôn xao dư luận tại Mexico trong những ngày qua xảy ra tại một công viên giải trí Fundidora thuộc bang Nuevo Léon ở miền Đông Bắc nước này.

Thót tim cảnh bé trai rơi từ độ cao 12m xuống dưới khi đu dây mạo hiểm (Nguồn: Mail).

Video được các nhân chứng có mặt tại hiện trường ghi lại cho thấy một bé trai chơi zipline (trò đu dây mạo hiểm) băng qua một hồ nước nhân tạo. Đi cùng với cậu là một người đàn ông. Ban đầu, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ.

Tuy nhiên, khi tới khu vực giữa hồ, móc an toàn bất ngờ bị gẫy khiến cậu bé bị rơi từ độ cao khoảng 12m xuống dưới. Rất may có một người gần đó đã lao xuống hồ nước và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Cậu bé bất ngờ bị rơi từ độ cao 12m xuống hồ nước nhân tạo (Ảnh cắt từ clip).

Sau đó, danh tính của cậu bé được xác định là César Moreno, 6 tuổi. Bé tới công viên vui chơi cùng gia đình. Sau vụ việc, người nhà nạn nhân đã lên tiếng chỉ trích công tác cứu hộ của công viên hoạt động "chậm chạp và thiếu chuyên nghiệp".

Vụ việc xảy ra tại một công viên giải trí mạo hiểm ở Mexico

"Khi em tôi gặp nạn, công viên không hề có nhân viên cứu hộ tới hỗ trợ. Cũng may có người gần đó lao xuống cứu khi em tôi sắp bị đuối nước", một thành viên trong gia đình cho biết.

Tuy rơi từ độ cao 12m xuống dưới nhưng rất may bé trai không bị bất cứ chấn thương nào. Không lâu sau đó, bé có thể đi lại bình thường và giao tiếp với mọi người.

Sau tai nạn, bé trai được kiểm tra tình trạng sức khỏe và may mắn không bị chấn thương (Ảnh: Mail).

Sau khi vụ việc thu hút sự chú ý, đại diện của công viên đã lên tiếng thừa nhận sai sót.

"Hiện tất cả hoạt động tại đây phải tạm dừng để chúng tôi xem xét trách nhiệm của công ty cung cấp dịch vụ đu dây mạo hiểm".

"Chúng tôi vẫn liên lạc với gia đình nạn nhân để cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. Trải nghiệm an toàn của du khách luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", vị đại diện nhấn mạnh.