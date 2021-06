Mẹ U60 "hiếm có khó tìm": Lái xe máy ngàn km, đưa con vi vu khắp Bắc - Nam

Dân trí Bà Bích Vân (57 tuổi), đã đưa con trai đi phượt khắp các tỉnh thành Nam - Bắc để giúp con giảm áp lực trong học tập.

Vào một ngày năm 2016, khi nghe con trai của mình - lúc đó đang học lớp 10 - tâm sự, muốn chuyển sang học vẽ vì học văn hóa không tiếp thu được, bà Vân rất sợ hãi. Trong lòng bà bồn chồn, lo lắng cho tương lai của con.

"Nhưng là mẹ, tôi không thấu hiểu lòng con thì ai sẽ làm được điều đó", bà Vân tâm sự. Để giúp cậu con trai Mai Tứ Quý được thỏa mãn sở thích, bà đi khắp nơi tìm lớp học vẽ cho con. Do điều kiện bắt buộc mà để học vẽ, Quý phải lên tận thành phố, cách nhà hơn 90km.

Quý cứ hàng ngày học văn hóa ở trường, cuối tuần lại đi hơn 90 km xe khách lên thành phố học vẽ. Vì đam mê với môn vẽ, Quý kiên trì đi lại hơn 2 năm trời như vậy.

Tuy nhiên việc học hành căng thẳng cũng khiến chàng trai 17 - 18 tuổi rơi vào áp lực, khủng hoàng. Khi ấy, bà Vân vẫn là người lặng lẽ đứng sau dõi theo và động viên con. Thấy tâm lý con không thoải mái, bà nghe theo lời khuyên của một số người thân thiết, quyết định đưa con đi đây đi đó để giải tỏa áp lực đồng thời tiếp xúc thiên nhiên để phát huy năng khiếu hội họa.

Bà Vân đã mua một chiếc máy ảnh, một chiếc điện thoại tốt hơn để bắt đầu cùng con rong ruổi khắp đó đây bằng xe máy.

Hai mẹ con cùng đi khám phá những nơi có cảnh đẹp.

Những chuyến đi xóa nhòa khoảng cách 2 thế hệ

Hai mẹ con bà Vân đi du lịch vào những kỳ nghỉ lễ, Tết, hè. Mỗi chuyến đi có thể kéo dài từ 10 ngày đến 20 ngày. Những địa điểm bà lựa chọn luôn có cảnh đẹp hoặc những con đường đẹp để ngắm bình minh hay hoàng hôn… Hai mẹ con rong ruổi trên chiếc xe máy, đi qua không biết bao nhiêu nơi: đến Đà Nẵng họ tham quan Ngũ Hành Sơn; tới Ninh Bình thăm Tràng An, Hang Múa…

Trước đây hai mẹ con bà Vân di chuyển bằng chiếc Honda SRC đời đã cũ mà bà vẫn đi làm hàng ngày, nhưng sau chuyến đi đến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), bà Vân nhận thấy chiếc xe không còn độ an toàn nữa. Bà quyết định mua một chiếc Honda PCX đời mới để đi phượt cùng con trai.

Trên mỗi hành trình, đồ đạc mẹ con bà Vân mang theo rất đơn giản, chỉ là quần áo, đồ sửa xe, thuốc, một chút thực phẩm…

Năm 2018, hai mẹ con bà Vân có chuyến đi ra Bắc để "chúc mừng" sự kiện Quý đỗ Đại học Kiến trúc TPHCM và có bằng lái xe. Sau nhiều chuyến đi mẹ cầm lái, lần này Quý được lái xe chở mẹ. Thế nhưng không may, hai mẹ con bị ngã xe ở Bình Định.

"Hai mẹ con sau khi ngã đều bị đau chân. Vì sợ ông xã mắng nên mẹ con tôi quyết định đi xuống Phú Yên để nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, mẹ con lại tiếp tục tham quan Ghềnh Đá Đĩa, Nhất Tự Sơn, Bãi Trứng…", bà Vân cho hay.

Tháng 1/2019, cô Vân cùng con trai có chuyến phượt Gia Lai - Ninh Bình. Trong hành trình, hai mẹ con dừng chân ở Hà Tĩnh, leo lên đỉnh núi Hồng Lĩnh và thăm chùa Hương Tích - ngôi chùa đẹp nổi tiếng ở Việt Nam. Sau đó, hai người tiếp tục khám phá chùa Tam Chúc (Hà Nam), Hang Múa (Ninh Bình), thưởng thức nhiều loại đặc sản của từng địa phương.

Để thuận tiện trong mọi chuyến đi, Quý luôn chủ động là người đặt phòng, hỏi giá hay tìm đường đi. Từ khi đi phượt cùng con trai, bà Vân cảm thấy trong người khỏe hơn và bệnh huyết áp cũng đỡ đi rất nhiều.

Sau khi Quý đi học đại học ở TPHCM, bà Vân vẫn tiếp tục sắp xếp thời gian để cùng con chinh phục những chuyến đi tiếp theo. "Với tôi, con là quan trọng nhất. Con nhiều khi học tập rất áp lực nên tôi muốn con ra ngoài cho thoải mái hơn", bà Vân chia sẻ.

Quý cho biết, trong lòng luôn thầm cảm ơn mẹ, vì mẹ là người bạn đồng hành trên mọi hành trình. "Những chuyến đi của hai mẹ con luôn để lại trong tâm mình cảm giác thoải mái và gần gũi, khiến căng thẳng trong học tập đều tan biến", Quý chia sẻ.

Bà mẹ U60 lái xe độc hành Nam - Bắc

Không biết từ khi nào, đam mê du lịch đã ngấm vào trong người phụ nữ U60. Đôi khi, do lịch trình học tập, con trai không thể đi cùng, bà Vân vẫn lái xe độc hành qua các cung đường Nam - Bắc. Trên đường đi, thấy nơi nào đẹp, bà lại ghi lại, đợi dịp tới đưa con đi cùng.

"Ban đầu là những hành trình dài 100 - 200 km, dần dần tôi có thể một mình đi cả nghìn cây số. Mỗi chuyến đi đều cho tôi những trải nghiệm đặc biệt, niềm hạnh phúc khi được nhìn ngắm cảnh đẹp khắp đất nước", bà Vân chia sẻ.

Nhiều chuyến đi bà Vân độc hành khám phá các cung đường mới.

Năm vừa qua bà Vân đã dành 2 tháng khám phá Tây Bắc, ngắm nhìn núi non hùng vĩ và mùa lúa chín. Bà mẹ U60 "hiếm có khó tìm" này còn lái xe đi Yên Bái để leo núi Tà Xùa dài 26km. Do sức yếu nên bà phải nghỉ lại giữa rừng, không may đúng đêm mưa nên bà cùng đồ đạc ướt hết. Tuy vậy bà vẫn quyết tâm chinh phục Tà Xùa và sau đó là nhiều đỉnh núi khác ở Yên Bái như Tà Chì Nhù, Lùng Cúng.

Bà Vân độc hành chinh phục Tây Bắc.

Cũng trong chuyến đi đó, bà mua được một chú chó giống Mông cộc của người dân địa phương. Một hôm khi đi qua vùng lúa chín ở Hoàng Su Phì, ngỡ ngàng vì cảnh quá đẹp, bà Vân dừng xe xuống chụp ảnh. Đến khi lên xe đi tiếp, qua một quãng cô mới nhận ra chú chó đã không còn.

"Tôi quay vòng lại mấy lần để tìm, không may bị ngã khi quay xe, may mắn được hai người địa phương tới giúp đỡ ", bà kể.

Khi đó, trời đã bắt đầu tối, nhưng bà Vân vẫn quyết định quay lại thêm một vòng nữa để tìm chú chó. Vừa quay lại chỗ cũ, bà thấy nó đang lết ra đường, vì dây đeo cổ bị vướng vào bụi cỏ nên nó quá mệt, không thể kêu được. "Vừa nhìn thấy, tôi chạy vội đến ôm, mừng rơi nước mắt", bà nhớ lại.

Người phụ nữ U60 trẻ trung, nhiều năng lượng và có đam mê du lịch đặc biệt.

Trong năm 2020 bà có khoảng 10 chuyến đi, bà đến Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Biên Hòa, Đồng Tháp Mười… Bà Vân cho biết là không mấy sợ hãi khi đi phượt một mình. Tuy nhiên luôn cẩn thận trong việc chạy xe hay ăn uống để đảm bảo an toàn cho bản thân.

"Do lịch trình nay đi chỗ này mai đi chỗ kia nên chuyện tìm bạn đồng hành là rất khó. Và đặc biệt ít người chạy xe máy đường dài như mình nên ngoài đi khám phá cùng con trai, mình chỉ độc hành", bà Vân chia sẻ. "Thật may, trên đường đi tôi gặp nhiều người tốt bụng, giúp đỡ những lúc tôi khó khăn", bà nói thêm.

Ngay sau khi đăng tải câu chuyện đi du lịch khắp nơi cùng con, bà mẹ U60 đã nhận được nhiều lời khen ngợi, cảm phục từ cộng đồng mạng. "Tôi hy vọng các bậc phụ huynh có thể dành nhiều thời gian hơn nữa cho con mình để rút ngắn khoảng cách hai thế hệ", bà tâm sự.

Toàn Vũ

Ảnh: NVCC