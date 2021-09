Mê mẩn khoảnh khắc Hà Nội, Sa Pa, Hội An... vào thu

Lang thang giữa Hội An giống như lạc vào một giấc mơ xưa cũ, một cuốn phim quay chậm về những ngày tuổi trẻ chưa hối hả. Ở đó ta thấy lòng lắng lại cảm giác an yên mà thị thành chẳng có. Rồi đến khi phải nói lời tạm biệt, vẫn cứ vương vấn mãi một Hội An ngày thu xao xuyến đến nao lòng (Ảnh: Duy Hậu).