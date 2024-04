Mặc bikini tạo dáng bên chú voi bị cưa ngà, nữ du khách bị chỉ trích

Theo The Sun, ngôi sao truyền hình thực tế Amber Turner (30 tuổi) đã bị chỉ trích sau bức ảnh chụp cùng một chú voi trong kì nghỉ tại Bali (Indonesia) vừa qua.

Amber là ngôi sao nổi tiếng trong show truyền hình ăn khách The Only Way Is Essex (Towie), sở hữu 876.000 người theo dõi trên Instagram.

Hôm 1/4, cô đăng tải loạt ảnh chụp cùng các bạn diễn trong chuyến du lịch. Trong một bức ảnh, Amber mặc bikini và áo len móc, đi kèm chân váy, trông thoải mái khi tạo dáng bên cạnh chú voi.

Nữ diễn viên tạo dáng bên con voi bị cưa ngà (Ảnh: Amber Turner).

Tuy nhiên, người hâm mộ của cô nhanh chóng phát hiện con vật đã bị cưa mất một phần ngà - bộ phận sẽ không bao giờ mọc trở lại.

"Tại sao phần cuối của chiếc ngà lại bị cắt đi?", "Con voi tội nghiệp đó đã bị cưa ngà và đang bị khai thác để làm trò giải trí cho bạn", là những bình luận dưới bài đăng trên mạng xã hội của nữ diễn viên.

Trong khi đó, một người dùng mạng tiết lộ ngà của một con voi có thể bị cắt vì nhiều lý do khác nhau: "Đôi khi họ làm điều này chỉ vì một phần của chiếc ngà bị nhiễm trùng".

Trước những bình luận chỉ trích, nữ diễn viên người Anh đã không phản hồi.

Ngà voi thực chất là những chiếc răng đồ sộ nhô ra ngoài miệng voi, tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời của chúng. Tuy nhiên, ngà voi sẽ không bao giờ mọc lại sau khi bị cắt.

Những kẻ săn trộm giết khoảng 20.000 con voi mỗi năm để lấy ngà, sau đó chúng được buôn bán bất hợp pháp trên chợ đen, cuối cùng trở thành đồ trang sức.

Ngoài ra, cưỡi voi là một hoạt động du lịch phổ biến ở các quốc gia Đông Nam Á, nhưng các nhà hoạt động xã hội cho rằng hoạt động này là một hình thức ngược đãi động vật vì cơ thể của chúng không được thiết kế để cưỡi.

Loài vật này cũng thường bị lạm dụng trong các ngành công nghiệp khác như leo núi và khai thác gỗ. Nhiều con voi được ghi nhận đã chết vì kiệt sức và suy dinh dưỡng khi chúng phải làm việc quá sức.