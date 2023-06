Loạt sản phẩm độc đáo tăng sức hút cho du lịch Sa Pa

Du lịch Sa Pa ghi điểm

Trong một tuần của kỳ nghỉ kéo dài từ 27/4-3/5, dọc các tuyến phố Sa Pa là hương hoa hồng ngào ngạt, những âm thanh náo nhiệt, tiếng hò reo hào hứng của du khách trước các màn trình diễn đường phố và lễ diễu hành tại lễ hội hoa hồng lớn nhất từ trước đến nay, do UBND thị xã Sa Pa phối hợp cùng Sun World Fansipan Legend (khu du lịch thuộc tập đoàn Sun World của Sun Group) tổ chức.

Lễ hội hoa hồng lớn nhất từ trước đến nay diễn ra tại Sa Pa (Ảnh: Sun Group).

34 chiếc xe ô tô, xe điện, xe cổ và xe ngựa kéo, được trang hoàng bởi 4 vạn bông hoa hồng tươi di chuyển từ thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam dọc theo các tuyến phố trung tâm.

Cùng với đó là màn diễu hành của hơn 500 diễn viên, nghệ nhân cùng người đồng bào các dân tộc đang sinh sống ở Sa Pa trong trang phục truyền thống của chính mình.

Riêng trong kỳ nghỉ lễ, Sa Pa đón 185.000 lượt du khách, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm 2019, thời kỳ hoàng kim của du lịch Việt. Doanh thu từ du lịch là 630 tỷ đồng, tăng gần 116% so với cùng kỳ 2022 và gấp 2,6 lần năm 2019. Như vậy từ 2019 đến 2023, mức chi tiêu trung bình của du khách trong dịp lễ tại Sa Pa đã tăng từ gần 3 triệu đồng/người đến 3,4 triệu đồng/người.

Tàu hỏa leo núi đưa du khách từ trung tâm Sa Pa lên nhà ga đi cáp treo Fansipan (Ảnh: Sun Group).

Theo đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin Sa Pa, trong kỳ nghỉ dài ngày, Sa Pa đón lượng khách lớn là nhờ sản phẩm du lịch mới, nhất là các sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, tạo hiệu ứng hút khách.

Cùng với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, có nhiều khu vui chơi giải trí, lễ hội diễn ra ở 4 mùa, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, trải nghiệm không chỉ riêng trong dịp lễ, nên lượng khách đổ về Sa Pa và mức chi tiêu ngày một tăng qua các năm.

Sản phẩm độc đáo là "chìa khóa"

Trước năm 2012, những ấn tượng của du khách về Sa Pa là điểm đến có cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ, giàu bản sắc văn hóa, song du khách đến đây chỉ có thể tham quan vài danh thắng quen thuộc, còn chinh phục "nóc nhà Đông Dương" là trải nghiệm của một số ít những người ưa mạo hiểm. Vì thế, khách đến Sa Pa khi ấy chưa tới 500.000 lượt/năm và thời gian lưu trú không quá 2 ngày, thấp hơn lượng khách quý I năm nay đến gần 200.000 lượt.

Cáp treo Fansipan đi qua thung lũng Mường Hoa (Ảnh: Sun Group).

Bước ngoặt của du lịch Sa Pa diễn ra vào năm 2016, sau khi tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai được đưa vào sử dụng cùng nhiều dự án lớn của các nhà đầu tư tư nhân, tiêu biểu là Tập đoàn Sun Group.

Đứng nhóm đầu trong việc thu hút khách về Sa Pa phải kể tới khu du lịch Sun World Fansipan Legend, với tuyến cáp treo 3 dây đạt nhiều kỷ lục thế giới, giúp du khách dễ dàng chinh phục "nóc nhà Đông Dương" và chiêm bái quần thể tâm linh thâm nghiêm giữa mây ngàn.

Hạ tầng lưu trú ở Sa Pa cũng bước sang trang mới. Nếu trước năm 2016, Sa Pa có khoảng 3.000 phòng khách sạn và không có phòng khách sạn 5 sao nào, thì hiện nay thị xã có tới 570 cơ sở lưu trú với hơn 6.000 phòng. Khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên, Hotel de la Coupole - MGallery với phong cách thiết kế sang trọng, dịch vụ cao cấp, được World Luxury Hotel Awards bình chọn "Khách sạn có thiết kế xuất sắc nhất thế giới năm 2019" là điểm đến yêu thích của dòng khách hạng sang.

Chinh phục đỉnh thiêng Fansipan là trải nghiệm không thể bỏ qua của du khách khi đến Lào Cai (Ảnh: Sun Group).

Cái bắt tay "chắp cánh" cho Sa Pa

Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao chuỗi công trình, sản phẩm do Sun Group đầu tư cho Sa Pa, có sự gắn kết chặt chẽ, từ trên núi cao đến khuôn viên Sun World Fansipan Legend và trung tâm thị xã. Đầu tư đồng bộ như vậy tạo cho nơi đây các sản phẩm du lịch rất khác biệt".

Nhưng không chỉ có sản phẩm, cái bắt tay giữa chính quyền với doanh nghiệp trong phát triển du lịch đã tạo cho Sa Pa nhiều lễ hội và sự kiện ở 4 mùa. Các lễ hội ở Sa Pa được đổi mới qua mỗi năm, vì thế trở lại Sa Pa vào bất cứ thời điểm nào, du khách cũng cảm nhận được sự mới lạ, háo hức như lần đầu.

Lễ hội vó ngựa trên mây gia tăng sức nóng cho du lịch Sa Pa (Ảnh: Sun Group).

Lưu giữ bản sắc văn hóa vùng cao vốn được xem là thế mạnh của du lịch Sa Pa. Bên cạnh trải nghiệm du lịch cộng đồng trong các bản làng, giờ đây tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend, du khách cũng có thể tận hưởng trọn vẹn nét truyền thống của Sa Pa xưa. Đó là giải đua Vó ngựa trên mây kịch tính, đám cưới người Dao hay tục cướp vợ người H'Mông… tái hiện đầy chân thật tại không gian văn hóa Tây Bắc.

Mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với 10 năm trước, là sự kỳ vọng cho bước tiến vượt bậc của du lịch Sa Pa, điểm đến sở hữu thế mạnh thiên nhiên, bản sắc văn hóa cùng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc.