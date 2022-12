Loạt điểm đến khiến du khách "say lòng" ở Sydney

Trong một bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất để đi du lịch một mình năm 2022 do 17.000 du khách toàn cầu tham gia bình chọn, nước Úc nằm trong top 5. Du khách lựa chọn dựa trên 5 tiêu chí: văn hóa đại chúng; sự thân thiện, vui vẻ của người bản xứ; khí hậu dễ chịu, mức độ an toàn; phong cảnh; và khả năng tiếp cận.

Trong một khảo sát toàn cầu của Time Out, Sydney - thành phố lớn nhất nước Úc cũng được bình chọn là một trong những điểm đến an toàn bậc nhất thế giới. Với mức độ an ninh được đánh giá rất cao, du khách đến với Sydney có thể du ngoạn khám phá thiên nhiên đa dạng vào ban ngày; hòa mình trong dòng người đông đúc và tham gia hoạt động vui chơi sôi động ở các khu giải trí kế bên trung tâm thành phố, hay tận hưởng Sydney về đêm.

Nếu có dịp ghé thăm Sydney ở bất kỳ thời điểm nào trong năm, hay bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày, đây sẽ là các điểm đến mà bạn không thể bỏ qua.

Cầu Cảng Sydney (Ảnh: Destination New South Wales).

Tọa lạc tại bến cảng Sydney, cầu Cảng Sydney và nhà hát Opera Sydney đã trở thành điểm "check in" của hàng triệu du khách trên thế giới đến Úc mỗi năm.

Là cây cầu có mái vòm thép lớn nhất thế giới với tổng chiều dài 1.149 mét, chiều cao từ mặt nước lên đến đỉnh cầu là 134 mét, cầu Cảng Sydney trở thành điểm đến yêu thích của những du khách yêu cảm giác mạnh.

Nếu bạn mong muốn chinh phục "cây cầu được nhiều người leo nhất thế giới" này có thể đăng ký dịch vụ BridgeClimb Sydney để ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh bến cảng Cicular Quay với nhà hát Opera Sydney gần đó.

Nhà hát Opera Sydney được coi là biểu tượng của toàn nước Úc với những mái vòm trắng xếp chồng, lấy cảm hứng từ những cánh buồm no gió ra khơi. Nếu bạn là người đam mê nghệ thuật, say đắm với các công trình kiến trúc kiệt xuất hay đơn giản là muốn "sưu tầm" những bức ảnh tại biểu tượng của các quốc gia, đây hẳn sẽ là khu vực đầu tiên bạn nên đến khi đặt chân tới Sydney.

Vườn thú Taronga Sydney (Ảnh: Destination New South Wales).

Nếu bạn là du khách yêu động vật và say mê khám phá bức tranh thiên nhiên hoang dã, độc đáo nằm ngay trong trung tâm thành phố hiện đại và sôi động, Sydney chắc chắn là thành phố dành cho bạn. Du khách có thể thỏa sức ngắm nhìn những động vật bản địa dễ thương của Úc như koala và kangaroo tại Vườn thú Taronga Sydney cách bến cảng Circular Quay 12 phút đi phà. Với diện tích lên đến 75ha và nằm ngay trên cảng, Taronga được mệnh danh là "sở thú có tầm nhìn triệu đô" và là nơi sinh sống của hàng nghìn cá thể của 340 loài sinh vật, đa dạng như một thế giới động vật thu nhỏ.

Thủy cung Sealife Sydney (Ảnh: Destination New South Wales).

Cũng từ bến cảng Circular Quay, du khách còn có một lựa chọn khác để khám phá thiên nhiên. Đó là đi phà đến với Thủy cung Sealife Sydney và Vườn thú Wildlife Sydney tại khu giải trí Darling Harbour.

Thủy cung Sealife Sydney được thiết kế mô phỏng những làn sóng biển, chia thành 14 khu chủ đề để du khách thỏa sức khám phá, tận mắt ngắm nhìn những chú chim cánh cụt và hơn 13.000 sinh vật biển. Không khó để hiểu lý do đây là những điểm đến được yêu thích hàng đầu của các gia đình và du khách nhí, khi các bé có thể trực tiếp tương tác với các loài sinh vật theo hướng dẫn của các nhân viên sở thú, thủy cung.

Khu giải trí Darling Harbour cũng điểm đến quy tụ vô số điểm vui chơi, nhà hàng, hộp đêm… Đây cũng là nơi tổ chức các lễ hội văn hóa lớn của nhiều dân tộc tại Úc như quốc khánh Úc, lễ phục sinh…, đưa du khách hòa vào không khí sôi động với sự chào đón nhiệt tình của người dân bản địa. Đặc biệt, không cần đợi đến bất kỳ ngày lễ nào, du khách đến với Darling Harbour vào thứ 7 hàng tuần đều sẽ được chiêu đãi "bữa tiệc" pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Bãi biển Bondi (Ảnh: Destination New South Wales).

Xuôi về phía đông cách trung tâm Sydney khoảng 7km, những du khách yêu thiên nhiên có thể ghé thăm Bondi - "bãi biển đông vui nhất nước Úc". Đây là nơi du khách có thể tận hưởng làn nước trong vắt, đường bờ biển cong tựa vầng trăng khuyết với nhiều hoạt động vui chơi ven biển hấp dẫn như lướt sóng, bơi lội…

Bamboo Airways đang khai thác đường bay thẳng TP HCM - Sydney với 2 chuyến khứ hồi/tuần (Ảnh: Bamboo Airways).

Thêm một tiêu chí khiến Sydney trở thành điểm đến yêu thích của các du khách toàn cầu không thể không kể đến là mạng lưới đường bay đa dạng, dễ dàng kết nối thành phố với này với các thành phố lớn ở khắp các châu lục. Tại Việt Nam, Bamboo Airways đang khai thác đường bay thẳng TPHCM - Sydney với tần suất 2 chuyến khứ hồi/tuần, khởi hành từ Việt Nam vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

Với thời gian bay thẳng gần 9 tiếng để kết nối khoảng cách gần 7.000km giữa TPHCM và Sydney, cùng dịch vụ hàng không chất lượng cao. Mặc dù không phải là hãng có số chuyến bay khai thác nhiều nhất, nhưng Bamboo Airways là hãng có tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất trong 11 tháng, đạt 95,2%, các chuyến bay của Bamboo Airways hứa hẹn sẽ là phương thức di chuyển để du khách Việt Nam khám phá nước Úc và thành phố Sydney.