Loạt điểm check-in nên thơ, khách đến Quảng Nam không nên bỏ lỡ

Rừng dừa Bảy Mẫu ở xã Cẩm Thanh, TP Hội An là một trong những điểm du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước. Đến tham quan Hội An, du khách không thể không đặt tour đến đây để trải nghiệm.

Dòng sông Hoài thơ mộng chạy qua đôi bờ phố cổ Hội An làm tôn vinh vẻ đẹp của di sản văn hóa thế giới. Du khách đến Hội An cũng thích khám phá, trải nghiệm dòng sông Hoài về đêm với nhiều hoạt động; trong đó thả hoa đăng trên sông Hoài là một trải nghiệm đáng nhớ khi tham quan Hội An.

Khu đền tháp Mỹ Sơn là một trong 2 di sản văn hóa thế giới mà Quảng Nam đang sở hữu. Khu đền tháp Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, cách TP Đà Nẵng gần 70km.

Đây từng là nơi tổ chức cúng tế của vương triều Chămpa. Khu đền tháp Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam. Mỗi năm, khu đền tháp Mỹ Sơn đón hàng chục vạn du khách trong và ngoài nước tham quan.

Hồ Phú Ninh được mệnh danh là "hòn ngọc xanh" của miền Trung, đây là địa điểm du lịch xanh thú vị của Quảng Nam. Hồ Phú Ninh là bức tranh sơn thủy hữu tình, thu hút du khách bởi không gian yên bình, rừng cây hùng vĩ, hồ nước xanh ngắt với quần thể 32 đảo lớn nhỏ.

Hồ Phú Ninh tọa lạc tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, nằm cách ga Tam Kỳ khoảng 7km.

Khu du lịch Hồ Phú Ninh là một nơi lý tưởng để du khách ngắm cảnh với núi non hùng vỹ, phong cảnh hữu tình, mặt nước nên thơ.

Vườn hoa sưa Tam Kỳ cũng là một địa điểm du lịch xanh mà du khách không nên bỏ qua khi đến với Quảng Nam.

Vườn hoa sưa nằm tại làng sinh thái Hương Trà, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ. Tháng 4 hàng năm, chính quyền địa phương tổ chức lễ hội "Mùa hoa sưa" để thu hút du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Làng Hương Trà hình thành trên 500 năm. Hiện tại vẫn còn tồn tại một vườn sưa cổ thụ với hàng ngàn cây có tuổi đời hàng trăm năm tuổi. Do được người dân bảo vệ nghiêm ngặt nên vườn sưa còn nguyên vẹn. Đây là vườn cây quý của người dân nơi đây. Khi vào mùa lễ hội hoa sưa, nơi đây thu hút hàng vạn du khách đến tham quan.

Tháng Giêng tháng Hai, đi qua cầu Hà Nha thuộc huyện Đại Lộc, Quảng Nam, du khách ngỡ ngàng với cây hoa gạo đang mùa trổ hoa đỏ rực giữa bãi bồi dòng sông Vu Gia. Theo người dân nơi đây, cây hoa gạo đã có từ lâu đời.

Những người dân ở đây cho rằng, cây hoa gạo này linh thiêng nên không cho ai chặt phá. Cây hoa gạo rất to, gốc cây dễ đến gần 10 người ôm mới xuể, tán xòe rộng che mát cả một vùng.

Con đường nghệ thuật thuyền thúng Tam Thanh tại làng bích họa Tam Thanh (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ) là một trong những sản phẩm nghệ thuật đặc sắc và có sức hút với du khách khi đến Quảng Nam.

Làng bích họa được các giáo viên CLB mỹ thuật tiểu học, THCS ở TP Tam Kỳ và nhóm họa sĩ đến từ Hà Nội vẽ trên tường nhà người dân, tạo nên những tác phẩm bích họa thú vị.

Ngoài ra, các họa sĩ còn sáng tạo bích họa trên các thuyền thúng để trưng bày để thu hút du khách, phát triển du lịch cộng đồng ở xã Tam Thanh.

Nằm cách trung tâm TP Tam Kỳ, Quảng Nam chưa tới 5km về phía đông bắc, Bãi Sậy sông Đầm là địa điểm lý tưởng để du khách tham quan, trải nghiệm các loại hình du lịch sinh thái.

Bãi Sậy sông Đầm (thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) là đầm nước ngọt tự nhiên có diện tích khoảng 180ha. Trong đó, diện tích ngập nước chiếm 140ha, mực nước sâu trung bình 1,6m. Riêng Bãi Sậy có diện tích khoảng 40ha, cây sậy sinh trưởng từ rất lâu đời.

Bãi Sậy sông Đầm có nguồn lợi thủy sản phong phú, cá, tôm và các loài chim tự nhiên cư trú sinh sản tại đây rất nhiều.

Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên mẫu từ Mẹ Nguyễn Thị Thứ (quê xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, có 11 người con và cháu là liệt sĩ), được xây dựng trên diện tích 15ha tại đỉnh núi Cấm (thuộc phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) do họa sĩ Đinh Gia Thắng phác thảo. Tượng đài khánh thành năm 2015.

Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng là địa chỉ đỏ, mỗi năm thu hút hàng chục vạn du khách khắp nơi đến tham quan, viếng hương.

Ảnh: Cảnh December