Loa kẹo kéo "hành" du khách lưu trú ở Hội An

Xung đột giữa người thích ồn ào và người thích yên tĩnh

Giữa tháng 6 vừa qua, Ban Quản lý đô thị Casamia (xã Cẩm Thanh, TP Hội An) thông báo về việc ngưng hoạt động hát karaoke và mở nhạc với âm thanh lớn tại khu đô thị này.

Theo đó, nếu Ban Quản lý phát hiện tiếng ồn sẽ lập biên bản nhắc nhở, nếu vẫn không tuân thủ thì Ban Quản lý sẽ thông báo đến chính quyền địa phương để xử lý.

Du khách đi bộ, đi xe đạp khám phá phố cổ Hội An (Ảnh: Công Bính).

Theo Ban Quản lý khu đô thị trên, đơn vị này thông báo nói không với "loa kẹo kéo" để giữ môi trường yên tĩnh, khi nhiều khách lưu trú than phiền bởi tiếng ồn từ thiết bị phát thanh này.

Du khách tham quan, khám phá rừng dừa Bảy Mẫu (Ảnh: Công Bính).

Tương tự, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ homestay ở Hội An cũng chia sẻ tình trạng khách lưu trú bị làm phiền trong thời gian cần nghỉ ngơi bởi "loa kẹo kéo".

Theo tìm hiểu của phóng viên, "loa kẹo kéo" bùng phát là do nhu cầu của du khách và người dân.

Khách đến Hội An tham quan, ăn uống và có nhu cầu thì thuê loa về hát hò, giải trí. Người dân cũng có nhu cầu giải trí với loa kẹo kéo nên thi nhau hát, bất chấp sự khó chịu của người khác hay du khách.

Tuy nhiên cũng có nhiều khách không thích điều này. Khách đến Hội An tham quan phố cổ, thưởng thức hải sản, khám phá làng quê và họ cần không gian yên tĩnh, nên khi bị "loa kẹo kéo" làm phiền, họ tỏ ra khó chịu và phản ứng.

Đã cấm loa kẹo kéo thì cấm cho triệt để

Trao đổi với phóng viên, một chủ homestay ở Cẩm Nam, Hội An cho hay tình trạng loa kẹo kéo đúng là không giảm, đành phải sống chung chứ không biết phải làm sao.

Theo chủ homestay này, khi khách đến ở nếu có nhu cầu ca hát thì 2 bên thỏa thuận ngay từ đầu. Chủ không cấm khách hát nhưng hát hò phải có giờ giấc để tôn trọng người khác.

"Tuy đã có văn bản cấm loa kẹo kéo trong khu lưu trú nhưng không triệt để. Từ trước nay, chính quyền chưa kiên quyết xử lý tình trạng này. Nếu homestay nào vi phạm thì xử lý, chấn chỉnh may ra mới hạn chế được. Tôi thấy không có ai đi nhắc nhở, chấn chỉnh việc này cả", chủ homestay nói.

Tuy nhiên cũng có cái khó là một số chủ homestay chiều lòng khách, cho khách sử dụng loa kẹo kéo quá giờ giấc với âm lượng quá lớn làm ảnh hưởng đến người khác.

"Quan điểm của tôi là cấm thì cấm hết, cả dân nữa. Chỗ tôi khách "đua" không lại người dân hát. Người dân quay loa vào homestay hát cho khách nghe thì làm sao cấm khách được", chủ homestay ở Cẩm Nam bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tống Quốc Hưng - Trưởng Phòng văn hóa thông tin TP Hội An - cho biết vào chiều 23/6, TP Hội An họp về an ninh trật tự và có bàn đến việc này.

Theo ông Hưng, từ khi TP Hội An ra văn bản cấm "loa kẹo kéo" trong khu lưu trú, tình trạng lạm dụng thiết bị phát thanh âm lượng lớn này có giảm.

Về vấn đề xử lý loa kẹo kéo, ông Hưng cho hay hiện nay chủ yếu là nhắc nhở. Hiện TP Hội An đã giao cho các xã, phường thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến "loa kẹo kéo".