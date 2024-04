Lễ hội bánh dân gian lớn nhất miền Tây thu hút hàng nghìn người tham quan

Tối 17/4, tại quảng trường quận Bình Thủy (Cần Thơ) đã diễn ra sự kiện Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI năm 2024 với chủ đề "Đậm đà hương vị phương Nam".

Một gian hàng bánh dân gian với các món bánh lạ như bánh điền chủ, chè trôi nước nhân mặn... của nghệ nhân Trần Lê Thị Huệ Linh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ là sự kiện thường niên. Qua 10 năm tổ chức sự kiện đã trở thành thương hiệu, có sức lan tỏa, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực dân gian của vùng đất Nam Bộ.

Lễ hội cũng là dịp quảng bá hình ảnh du lịch thành phố đến du khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch Cần Thơ và du lịch vùng ĐBSCL ngày càng phát triển theo hướng bền vững.

Trong những năm qua, ngành du lịch đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Năm 2023, Cần Thơ đã đón gần 6 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 17% so với cùng kỳ. Khách du lịch lưu trú đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 5.400 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu khai mạc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến với Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024, du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại bánh dân gian được chế biến từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân. Đặc biệt tại sự kiện năm nay, có không gian giới thiệu nghề làm bánh tráng Thuận Hưng; trình diễn chiên bánh xèo khổng lồ.

Du khách Võ Thị Mỹ Trân tham quan các gian hàng bán bánh dân gian (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu tham quan du lịch của người dân, du khách trong các ngày diễn ra lễ hội, ông Nguyễn Thực Hiện đề nghị Ban Tổ chức thực hiện nghiêm công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh trật tự; nâng cao thái độ ứng xử văn minh phục vụ du khách.

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI-2024 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21/4, với khoảng 250 gian hàng bao gồm: Gian hàng bánh dân gian, gian hàng ẩm thực, gian hàng OCOP và đặc sản vùng miền.