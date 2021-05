Kỳ nghỉ ngọt ngào dành tặng hội viên Marriott Bonvoy

Dân trí Với ước muốn tất cả các hội viên của Marriott Bonvoy có một kỳ nghỉ ngọt ngào, Marriott Bonvoy đem tới mức giá hấp dẫn dành riêng cho hội viên tại những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam.

Tất cả các hội viên của Marriott Bonvoy đặt phòng trước ngày 30/9/2021 và lưu trú trước ngày 31/12/2021 sẽ được giảm giá tới 20% cho kỳ nghỉ ngọt ngào trong mơ. Dù bạn lựa chọn một nơi tận hưởng ngày cuối tuần thư giãn, kỳ nghỉ cùng gia đình vui vẻ hay chỉ đơn giản kiếm tìm khoảng thời gian cho riêng mình, hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Marriott trên khắp Việt Nam đều sẵn sàng khiến mọi du khách hài lòng.

Hội viên của Marriott Bonvoy sẽ được giảm giá tới 20% khi đặt phòng Suite và biệt thự; Giảm giá tới 15% đối với hạng phòng Câu lạc bộ (Club Level room) và giảm giá tới 10% đối với loại phòng tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, ưu đãi này còn đem tới bữa sáng dinh dưỡng miễn phí cho trẻ nhỏ, đảm bảo các thành viên nhí luôn được cung cấp đầy đủ năng lượng và sẵn sàng vui đùa trong kỳ nghỉ hoàn hảo.

Các mức giá đặc biệt này chỉ dành riêng cho hội của Marriott Bonvoy. Do đó, nếu bạn chưa phải thành viên, hãy đăng ký tham gia MIỄN PHÍ ngay hôm nay tại: https://www.marriott.com/loyalty/createAccount/createAccountPage1.mi

Nếu bạn thuộc túyp người bận rộn với nhịp sống mỗi ngày nhưng vẫn muốn thưởng cho mình cùng người thân kỳ nghỉ cuối tuần ngay trong thành phố, Marriott sẽ mang đến trải nghiệm staycation nhẹ nhàng với hàng loạt khách sạn hàng đầu từ Hà Nội tới Sài Gòn gồm JW Marriott Hotel Hanoi, Sheraton Hanoi Hotel, Méridien Saigon, Renaissance Riverside Hotel Saigon và Sheraton Saigon Hotel & Towers.

Còn với những tín đồ yêu thiên nhiên, các cặp đôi hay gia đình đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ hoàn hảo tại điểm đến nổi tiếng của Việt Nam như Đà Nẵng, Phú Quốc hay Nha Trang với sự lựa chọn lý tưởng gồm Sheraton Grand Danang Resort, Four Points by Sheraton Danang, Sheraton Nha Trang Resort and Spa và JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa.

Với hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng trải dọc mọi miền Việt Nam, Marriott International sẽ đem tới cho mọi du khách những phút giây nghỉ dưỡng đúng nghĩa, hoàn toàn thư giãn và trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời.

Để biết thêm thông tin và đặt phòng cho kỳ nghỉ tiếp theo tại Việt Nam, vui lòng truy cập: https://hotel-deals.marriott.com/memberrate-vn/

Đặt ngay trước ngày 30/9/2021 và nhận ưu đãi giảm giá tới 20% cho các hạng phòng và suite!

Trường Thịnh