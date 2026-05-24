Không cần đi Maldives, khách đổ dồn về Phú Quý lặn biển vì đẹp siêu thực

Đây là điểm du lịch mà gia đình chị Thảo đã đến rất nhiều lần trong những năm qua. Đặc biệt, bộ môn lặn biển ở đây cũng khiến chị Thảo mê mẩn.

"Cảm giác bơi giữa làn nước trong vắt, nhìn thấy san hô và đàn cá bơi quanh mình, không tiếng ồn, chỉ có hơi thở và đại dương bao quanh rất khó quên", chị Thảo chia sẻ.

Đáng chú ý, chị Thảo cho biết, thậm chí không biết bơi, du khách vẫn có thể tham gia trải nghiệm lặn biển tại Phú Quý, nhờ luôn có hướng dẫn viên hỗ trợ sát bên. Đó cũng là lý do thời gian qua, dịch vụ lặn biển ở hòn đảo trở thành cơn sốt.

Mỗi dịp hè, hình ảnh du khách tạo dáng dưới làn nước xanh trong, bơi dọc các rạn san hô lại xuất hiện dày đặc. Không ít người sau khi xem video, hình ảnh lặn biển đã quyết định đặt tour để tự mình trải nghiệm khi đến Phú Quý.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, hiện ở đảo Phú Quý phổ biến nhất là tour lặn ngắm san hô trải nghiệm và free diving (lặn tự do) chuyên sâu. Trong đó, các tour giá khoảng 250.000-350.000 đồng được nhiều bạn trẻ lựa chọn vì dễ tham gia, chi phí không quá cao và có sẵn dịch vụ quay chụp dưới nước.

Với mức giá này, du khách sẽ được ca nô chở ra khu vực biển gần bờ để lặn ở độ sâu khoảng 1-2m. Tour thường bao gồm kính lặn, chân vịt, áo phao và có hướng dẫn viên kèm sát dưới nước.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hải Hiến - người bán tour lặn ở Phú Quý - cho biết, tour 250.000 đồng chủ yếu thiên về trải nghiệm vui và quay clip lưu niệm.

“Tour này là tour ghép, không dạy kèm 1-1. Chúng tôi hỗ trợ khách xuống nước ở các khu vực cạn, quay clip đơn giản dưới nước, có cano đưa đón khách, chèo SUP, check-in trên bè và chụp hình cho khách”, anh nói.

Theo nhiều đơn vị tổ chức tour, phần lớn khách đăng ký dạng tour này đều là người lần đầu thử lặn biển. Sau buổi trải nghiệm, hình ảnh và video thường được gửi ngay trong ngày. Nhiều tour còn kết hợp chèo SUP, bơi tự do hoặc check-in trên bè nổi.

Vì luôn có người hỗ trợ nên ngay cả khách không biết bơi cũng có thể tham gia. Nhiều du khách còn gọi vui đây là “tour lặn sống ảo” vì chỉ sau một buổi đã có loạt clip, ảnh dưới biển để đăng mạng xã hội.

Trong khi đó, các tour free diving giá khoảng 1,5-2,5 triệu đồng lại thiên về học kỹ năng nhiều hơn. Các khóa này thường kéo dài từ một buổi đến 1-2 ngày, có hướng dẫn viên kèm sát từng người.

“Khách sẽ được học cách sử dụng kính, ống thở, chân vịt, kỹ thuật xả áp tai và tập lặn ở độ sâu khoảng 3-5m”, anh Hải Hiến cho biết.

Theo anh, điểm khác biệt lớn nhất của các tour “bạc triệu” nằm ở thời gian học, mức độ hỗ trợ và trải nghiệm thực tế dưới nước. Người tham gia không chỉ được quay chụp bài bản hơn mà còn học cách lấy hơi, giữ cơ thể thả lỏng và làm quen với cảm giác lặn thực sự.

Sau phần tập kỹ thuật cơ bản, du khách sẽ xuống nước để tập lặn sâu hơn, ở dưới biển lâu hơn và quan sát san hô, cá rõ hơn so với các tour trải nghiệm ngắn.

Theo anh Hải Hiến, phần lớn khách tham gia tour là người chưa biết bơi nhưng vẫn có thể trải nghiệm nếu sức khỏe ổn định.

“Khó nhất là lúc đầu nhiều bạn sợ nước, cứ gồng người hoặc bám chặt áo phao. Nhưng được hướng dẫn một lúc là quen dần, có bạn sau đó còn mê lặn luôn”, anh kể.

Theo kinh nghiệm của các hướng dẫn viên, người mới lặn nên giữ cơ thể thư giãn, thở đều và làm theo hướng dẫn thay vì cố tự bơi hoặc liên tục ngẩng đầu lên mặt nước. Việc giữ nhịp thở ổn định sẽ giúp cơ thể tiết kiệm sức và dễ thích nghi với môi trường dưới biển hơn.

Ngoài tâm lý, vấn đề sức khỏe trước khi lặn cũng là điều cần lưu ý. Du khách không nên uống rượu bia hoặc nước tăng lực trước khi xuống biển vì dễ gây mệt, mất nước hoặc tăng nguy cơ say sóng.

Nhiều hướng dẫn viên khuyên khách chỉ nên ăn nhẹ trước giờ lặn khoảng 1-2 tiếng để tránh cảm giác khó chịu khi di chuyển bằng ca nô hoặc lúc úp mặt xuống nước.

Những người có tiền sử tim mạch, huyết áp hoặc thể trạng yếu thường được khuyến cáo không nên tham gia các buổi lặn sâu. Với khách lần đầu trải nghiệm, các tour lặn nông gần bờ sẽ phù hợp hơn vì dễ thích nghi và luôn có người hỗ trợ sát bên.

Ngoài ra, do thời gian ở ngoài nắng khá lâu, du khách nên chuẩn bị thêm kem chống nắng, đồ bơi gọn nhẹ, kính bơi cá nhân và thuốc chống say sóng. Nhiều người cũng chọn mặc áo dài tay hoặc đồ bơi chống nắng để tránh rát da sau vài giờ lênh đênh trên biển.

Các hướng dẫn viên cũng khuyên du khách nên theo dõi thời tiết trước khi đặt tour lặn. Vào những ngày biển động hoặc có gió lớn, nước thường đục hơn, sóng mạnh và trải nghiệm lặn sẽ không trọn vẹn, đặc biệt với người mới.

Một lưu ý khác được các hướng dẫn viên nhấn mạnh là không chạm tay vào san hô, không đứng lên rạn đá ngầm hay đuổi bắt cá khi lặn. Theo họ, nhiều rạn san hô ở Phú Quý còn khá nguyên sơ nên chỉ cần một số hành động nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.

Ảnh: Nhân vật cung cấp