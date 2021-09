Khám phá 2 khách sạn phong cách Đông Dương độc đáo tại Việt Nam

Dân trí Mang phong cách kiến trúc Đông Dương quyến rũ, hai kiệt tác của KTS Bill Bensley và Tập đoàn Sun Group - khách sạn Capella Hanoi và Hotel de la Coupole - MGallery (Sa Pa) khiến du khách choáng ngợp

Capella Hanoi - "lữ quán xa hoa" giữa lòng Thủ đô

Lấy cảm hứng từ chính công trình Nhà hát lớn Hà Nội, khách sạn mới nhất của Sun Group tại Thủ đô mang dáng dấp một boutique hotel sang trọng, thanh nhã, hài hòa với vẻ cổ kính, dịu dàng của con phố Lê Phụng Hiểu ngay trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Nhìn từ bên ngoài, những tông màu vàng, trắng, kem đậm nét hoài cổ của kiến trúc Pháp xưa được tái hiện tại Capella Hanoi, gợi nhắc về một không gian thanh lịch mà phóng khoáng, đậm hơi hướng kiến trúc Đông Dương xưa cũ.

Bước vào bên trong sảnh khách sạn, thị giác ta lập tức bị thu hút và choáng ngợp trước những gam màu nóng và phong cách bài trí độc nhất vô nhị từ bàn tay "phù thủy resort" Bill Bensley, để bước vào hành trình khám phá một "lữ quán xa hoa", điểm hẹn sau cánh gà sân khấu, nơi tụ hội của những nghệ sĩ, những tên tuổi huyền thoại trong thời kỳ huy hoàng nhất của dòng nhạc opera thế kỷ trước - những năm 1920.

Nghệ thuật và kiến trúc cổ điển được tôn vinh ở mọi ngóc ngách trong khách sạn Capella Hanoi. Đơn cử như 4 bức tượng lớn cực kỳ ấn tượng được Bill Bensley gọi tên là Carotids được đặt ngay sảnh chờ thang máy, một nét kiến trúc rất đặc trưng của thiết kế nhà hát vào thời kỳ hoàng kim.

Auriga Spa lại khiến du khách mãn nhãn bởi những chi tiết hoa văn vương giả theo kiến trúc hoàng gia Việt Nam kết hợp độc đáo cùng các gam màu nhiệt đới hút mắt. Kiến trúc có một không hai này đã đưa Auriga Spa vừa lọt vào danh sách đề cử của giải thưởng AHEAD Awards 2021 cho Spa có thiết kế đẹp nhất châu Á.

47 phòng tại Capella Hanoi là những câu chuyện kể độc đáo khác nhau về cuộc đời đầy bí ẩn của các nghệ sỹ lừng danh, những huyền thoại của nền nghệ thuật quá khứ. Ở đó, nhiều gam màu ấm nóng, nhiệt đới tạo ấn tượng mạnh mẽ như màu vàng cam, màu đỏ,… cùng hoa văn cổ điển, tinh tế đặc trưng của kiến trúc Indochina đan xen, khiến du khách không khỏi trầm trồ.

Dù chỉ mới đi vào hoạt động, song với vẻ đẹp ấn tượng và dịch vụ đẳng cấp bởi Tập đoàn Capella Hanoi - thương hiệu khách sạn tốt thứ 2 thế giới do giải thưởng World's Best Awards của Travel + Leisure 2021 bình chọn, ngày 7/9 vừa qua, khách sạn Capella Hanoi đã được tạp chí DestinAsian vinh danh là một trong những khách sạn mới tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương trong The Luxe List 2021.

Hotel de la Coupole - MGallery - "cung điện" giữa lòng Sa Pa

Ẩn hiện giữa sương mù lãng đãng của thị trấn mờ sương Sa Pa (Lào Cai), Hotel de la Coupole - Mgallery là nơi kiến trúc phong cách Indochina được tôn vinh và kết hợp đầy mới lạ, tài tình cùng nét văn hóa bản địa đầy mê hoặc của miền Tây Bắc.

Hơi thở của kiến trúc Pháp thế kỷ 17 và 18 với quy tắc chuẩn mực về tính đối xứng, các hành lang nhiều cột, hệ khung của sổ rải đều trên bố cục, hoa văn chạm khắc tỉ mỉ và tông màu vàng, trắng, xám... tạo nên một không gian sang trọng, thanh lịch tại Hotel de la Coupole - MGallery, đưa du khách lạc vào một thuở quá khứ vàng son của thị trấn trong sương.

Tông màu ấm áp, rực rỡ của các dân tộc thiểu số và sự sang trọng của thời trang Pháp cao cấp hòa quyện ở từng chi tiết thiết kế của khách sạn từng được trang tin CNN (Mỹ) ca ngợi là "cung điện" giữa lòng Sa Pa, với hàng nghìn bức vẽ thời trang, những chiếc rương cổ, suốt chỉ, ma-nơ-canh, trang phục đặc sắc, vòng cổ họa tiết các dân tộc Tây Bắc, áo lông thú, các ngăn kéo cao ngất được lấp đầy bởi 500 cuộn chỉ "khổng lồ"…

"Sắc thái" Đông Dương trong gam màu cam, đỏ ruby lấy cảm hứng từ màu sắc đặc trưng của dân tộc H'mong ở Sa Pa, cùng các họa tiết và hoa văn độc đáo trên vải thổ cẩm được đưa vào từng căn phòng, từ những chụp đèn mang hình dáng chiếc mũ của người dân tộc, đến sàn nhà và giường ngủ họa tiết ấn tượng.

Hồ bơi trong nhà Le Grand Bassin là điểm nhấn mãn nhãn của Hotel de la Coupole- MGallery, khi những họa tiết độc đáo như bước ra từ bộ phim của đạo diễn nổi tiếng Wes Anderson đem đến cho du khách một bữa tiệc của màu sắc và những hình khối đầy cảm xúc.

Như một thanh âm dịu nhẹ trong bản hòa ca đầy màu sắc, Nuages Spa là nơi du khách thả mình thư giãn, trong khi hướng ra ngắm trọn đồi núi mơ màng miền Tây Bắc phủ trong sương mờ.

Bề dày lịch sử, văn hóa của miền Tây Bắc giao thoa đầy tinh tế với kiến trúc Đông Dương đẳng cấp, đó chính là lý do Hotel de la Coupole - MGallery xứng đáng với danh hiệu "Khách sạn có thiết kế hàng đầu thế giới 2020" mà World Travel Awards, giải thưởng được mệnh danh là "Oscar của du lịch thế giới" đã trao tặng.

Trường Thịnh