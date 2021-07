Khai trương khách sạn Fairfield by Marriott South Binh Duong

Dân trí Fairfield by Marriott, một trong 30 thương hiệu hàng đầu của Marriott Bonvoy, vừa công bố khai trương Fairfield by Marriott South Binh Duong, kỷ niệm thương hiệu gia nhập thị trường Việt Nam.

Tọa lạc tại tỉnh Bình Dương với thiết kế tập trung vào sự ấm cúng và giản dị, khách sạn gồm 181 phòng và những dịch vụ tuyệt vời cùng lòng hiếu khách nồng hậu đã sẵn sàng trở thành điểm hẹn đáng tin cậy của du khách khi đến với thành phố công nghiệp mới ở miền Nam Việt Nam.

Ông Rajeev Menon, Chủ tịch của Marriott International khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Trung Quốc) cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi được giới thiệu Fairfield by Marriott đến Việt Nam cùng với sự kiện ra mắt Fairfield by Marriott South Binh Duong. Sự kiện khai trương này đánh dấu sự gia nhập thương hiệu Marriott Bonvoy thứ năm vào thị trường đang phát triển nhanh chóng ở Việt Nam. Điều này là một minh chứng cho việc chúng tôi tập trung mang đến một danh mục đầu tư đa dạng cho các loại hình du lịch khác nhau. Chúng tôi mong muốn mở rộng danh mục đầu tư của mình hơn nữa trên khắp Việt Nam để mang đến nhiều lựa chọn hơn cho du khách".

Tọa lạc tại một trong những khu kinh doanh lớn nhất của tỉnh và có gần 70 nhà máy quốc tế - Fairfield by Marriott Binh Duong là điểm dừng chân lý tưởng cho các khách doanh nhân trong nước và quốc tế. Những du khách muốn khám phá thành phố này có thể dễ dàng ghé thăm các điểm du lịch nổi tiếng như Khu du lịch sân gôn Sông Bé, Khu du lịch Đại Nam và chùa Hội Khánh. Khách sạn cách TPHCM - "Thủ đô thương mại" của cả nước, 45 phút lái xe và cách Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 20 phút lái xe.

Bà Jennie Toh, Phó Chủ tịch phụ trách tiếp thị và quản lý thương hiệu khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Marriott International cho biết: "Fairfield by Marriott cam kết rằng, khách hàng có thể tin tưởng vào Lời Hứa của Fairfield, từ mức độ dịch vụ của khách sạn đến nơi ở, nếu khách không hài lòng với khách sạn, Fairfield sẵn sàng tiếp thu sửa đổi và làm tốt hơn. Với sự kiện khai trương Fairfield by Marriott South Binh Duong, chúng tôi rất vui mừng mang niềm hiếu khách nồng hậu của Fairfield tới du khách tại Việt Nam."

Fairfield by Marriott South Binh Duong có 181 phòng ở rộng rãi, hiện đại và được trang bị đầy đủ tiện nghi với khu vực làm việc và nghỉ ngơi riêng biệt. Các không gian chung của khách sạn mang nét "tĩnh lặng hiện đại" của thương hiệu Fairfield by Marriott, với cách bố trí thông thoáng, không gian đa chức năng và đón ánh sáng tự nhiên. Khách sạn sở hữu hai nhà hàng và quầy bar đặc trưng. ORYZAA - nhà hàng phục vụ cả ngày, mang đến cho du khách những món địa phương của Việt Nam và các món ăn cổ điển của phương Tây, phục vụ bữa sáng buffet quốc tế đầu tiên trong khu vực và thực đơn gọi món gồm các món ăn châu Á cho bữa trưa và bữa tối. Với những thực khách muốn thư giãn sau một ngày dài có thể thưởng thức cocktail bên hồ bơi tại THE POOL BAR.

Khách sạn cũng sở hữu không gian chức năng rộng 120 m², thích hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị và sự kiện mang tính xã hội. Khách lưu trú tại Fairfield by Marriott South Binh Duong còn có cơ hội sử dụng các tiện nghi bao gồm hồ bơi ngoài trời và quầy bar bên hồ bơi ngoài trời hay tập luyện và duy trì thói quen hằng ngày tại trung tâm thể dục thể thao 24/7; mua sắm những nhu yếu phẩm tại The Market - một cửa hàng tiện lợi được mở cửa suốt 24 giờ trong khách sạn.

Khai trương khách sạn Fairfield by Marriott South Binh Duong

Ông Sherman Almeida, Quản lý khách sạn Fairfield by Marriott South Binh Duong chia sẻ: "Fairfield by Marriott là sự lựa chọn đáng tin cậy cho những vị khách đang tìm kiếm một giấc ngủ yên bình, những bữa ăn bổ dưỡng và dịch vụ thân thiện. Không chỉ là một lựa chọn tuyệt vời cho khách doanh nhân; Fairfield by Marriott South Binh Duong còn là cầu nối giữa du khách và người dân địa phương, thông qua việc khuyến khích khám phá văn hóa, ẩm thực và phong cảnh thiên nhiên đích thực của miền Nam Việt Nam. Với lòng hiếu khách nồng hậu, không gian đẳng cấp và dịch vụ tiện nghị, chúng tôi mong muốn được chào đón khách doanh nhân cũng như khách du lịch trên khắp thế giới đến trải nghiệm".

Thông tin liên hệ: KHÁCH SẠN FAIRFIELD BY MARRIOTT SOUTH BINH DUONG

Địa chỉ: Số 5 Đại lộ Hữu Nghị Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (Vsip), Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3787 300

Thông tin về Fairfield by Marriott

Được thành lập dựa trên các nguyên tắc nồng hậu, dịch vụ đáng tin cậy và sự hiếu khách thân thiện, Fairfield by Marriott là thương hiệu khách sạn lấy cảm hứng từ di sản độc đáo của trang trại Fairfield cũng là nơi nghỉ dưỡng của gia đình Marriott.

Sở hữu thiết kế hiện đại, tiện nghi, khách sạn mang đến trải nghiệm thư thái, giúp du khách duy trì thói quen khi đi du lịch, công tác. Mang hơi hướng đơn giản và nhẹ nhàng, Fairfield cung cấp các phòng nghỉ và suite được thiết kế với phong cách tinh tế với các khu vực sinh hoạt, nghỉ ngơi và làm việc đều đảm bảo sự riêng tư. Sở hữu hơn 1.150 khách sạn tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, khách sạn Fairfield tự hào góp mặt trong chương trình du lịch toàn cầu Marriott Bonvoy của tập đoàn Marriott International.

Chương trình đem tới cho hội viên thông tin về các thương hiệu khách sạn nổi tiếng, những trải nghiệm độc quyền tại Marriott Bonvoy Moments cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn gồm đêm nghỉ miễn phí và chứng nhận Elite.

Để đăng ký miễn phí hoặc cập nhật thêm thông tin về chương trình, du khách có thể truy cập website MarriottBonvoy.com. Để biết thêm thông tin hoặc đặt phòng, truy cập website Fairfield.marriott.com.

Thông tin về Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR) có trụ sở chính tại Bethesda, Maryland, Hoa Kỳ, với hơn 7.600 khách sạn, hơn 30 thương hiệu khách sạn hàng đầu có mặt tại 133 quốc gia và vùng lãnh thổ. Marriott hiện đang điều hành và nhượng quyền kinh doanh các thương hiệu khu nghỉ dưỡng trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, công ty còn sở hữu chương trình Khách hàng thân thiết Marriott Bonvoy™, đã dành nhiều giải thưởng du lịch danh giá.

Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập website www.marriott.com, và để cập nhật những tin tức mới nhất về tập đoàn Marriott, du khách có thể truy cập www.marriottnewscenter.com và hoặc cập nhật các thông tin về @MarriottIntl thông qua mạng xã hội Instagram, twitter và facebook.

Trường Thịnh