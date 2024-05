Khách Việt du lịch Lào để "chữa lành", suýt ngất vì thời tiết 46 độ C

Lào được ghi nhận là quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề của nắng nóng trong khu vực Đông Nam Á, với nhiệt độ hơn 40 độ C liên tục trong nhiều ngày. Đến Lào vào mùa này được xem là một trải nghiệm đầy thử thách với khách du lịch.

Anh Minh Trần (quận 1, TPHCM) và nhóm bạn vừa có chuyến hành trình kéo dài 7 ngày tại Lào. Một trong những lý do mà nhóm của anh chọn đến Lào vào thời điểm này là vì đường bay từ TPHCM đến Thủ đô Viêng Chăn vừa được mở thêm, nên di chuyển khá thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

"Nhóm chúng tôi chưa ai từng đi Lào nhưng đã tìm hiểu từ lâu. Trước khi khởi hành, tôi cũng tham khảo nhiều nguồn từ YouTube cho đến TikTok", anh Minh Trần cho biết.

Khách Việt du lịch tại Lào giữa thời tiết 46 độ C (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lịch trình của nhóm anh Minh Trần bắt đầu từ Thủ đô Viêng Chăn, sau đó di chuyển bằng tàu lửa tới Luang Prabang, rồi đến Vang Vieng.

Lựa chọn đến Lào du lịch vào mùa này, anh Minh Trần cũng phần nào đoán được thời tiết sẽ nóng hơn bình thường, đặc biệt là trong bối cảnh các nước Đông Nam Á bước vào mùa nóng cao điểm. Tuy nhiên, anh không ngờ khi trải nghiệm thực tế lại nóng hơn nhiều so với tưởng tượng.

"Khi đặt chân đến Thủ đô Viêng Chăn và bước ra khỏi sân bay, tôi lập tức bị "sốc nhiệt" với cái nắng gắt ở đây. Khi kiểm tra điện thoại, tôi mới biết thời tiết đang là 46 độ C. Trời nóng hầm hập cả ngày, thật sự rất khó chịu. Ban đêm, nhiệt độ giảm xuống được khoảng 5 độ C (vào khoảng 39 độ C) nhưng vẫn oi bức", anh cho biết.

Du khách chụp ảnh tại một ngôi chợ ở Luang Prabang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Minh Trần, thời tiết gay gắt ở Lào có thể khiến người đi đường bị hoa mắt, chóng mặt hoặc bỏng da nếu không che chắn kỹ khi di chuyển lâu bên ngoài.

"Người dân địa phương khổ sở vật lộn với cái nắng hơn 40 độ C, còn khách du lịch gần như "trốn" hết trong các quán cà phê có điều hòa. Nắng nóng khiến chuyến đi của chúng tôi có chút mệt mỏi, tuy nhiên tôi không cảm thấy quá bất tiện do đã tìm hiểu trước. Cả nhóm trên tinh thần "chấp nhận" thực tế, tận hưởng mọi thứ", anh Minh Trần chia sẻ.

Du khách cho biết, Thủ đô Viêng Chăn là nơi nóng nhất trong các điểm anh ghé qua, có lúc lên đến 46 độ C. Vì thời tiết quá oi bức nên nhóm của anh chỉ ở lại 1 ngày rồi di chuyển sang nơi khác.

Khi nhóm đến Vang Vieng, nhiệt độ vào khoảng 42 độ C. Đây là nơi có nhiều hang động, hồ nước nhỏ và các dịch vụ vui chơi như chèo kayak, zipline, tắm sông...

Anh Minh Trần cho biết, Luang Prabang là nơi có khí hậu dịu nhẹ hơn so với hai điểm còn lại, nhiệt độ ở đây khoảng 39 độ C vào ban ngày và 34-35 độ C khi về đêm. Điểm đặc trưng của thành phố này là những ngôi nhà nhỏ một tầng, có trồng nhiều cây xanh nên tạo cảm giác dịu mát.

Người dân che chắn kỹ càng khi di chuyển ngoài đường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Minh Trần, trước khi đến Lào, các thành viên trong nhóm đều trang bị kỹ lưỡng các dụng cụ để tránh nắng, từ quần áo, nón đến kính râm. Đặc biệt, cả nhóm liên tục bôi kem chống nắng trong suốt hành trình để bảo vệ da.

"Vì nhiệt độ ngoài trời khắc nghiệt nên chúng tôi luôn chủ động bảo vệ sức khỏe và tinh thần để không ảnh hưởng đến hành trình của mình. Khi ra ngoài, chúng tôi còn sử dụng thêm các loại nước bạc hà để xịt lên quần áo, tạo cảm giác dịu nhẹ, mát mẻ hơn. Ngoài ra, nhóm còn chuẩn bị thêm miếng dán hạ nhiệt để làm dịu thân thể", anh Minh Trần cho biết.

Dù thời tiết tương đối khắc nghiệt nhưng du khách Việt cho rằng Lào vẫn là một đất nước đẹp và đáng để khám phá. Theo anh, chi phí du lịch ở Lào khá rẻ, phù hợp với túi tiền của người Việt. Chuyến đi 7 ngày của anh có tổng chi phí khoảng 15 triệu đồng, đã bao gồm tiền vé máy bay, tiền khách sạn và ăn uống.

Anh Minh Trần nhận xét ẩm thực ở Lào khá tương đồng với Việt Nam và Thái Lan, tuy nhiên có vị cay đặc trưng. Những món ăn để lại ấn tượng cho anh trong chuyến đi là cơm lam, gà nướng, thịt heo nướng và các món gỏi.

Du khách ngắm cảnh tại Lào (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hành trình du lịch tại Lào của anh Minh Trần khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ, khi anh được đặt chân đến những điểm tham quan mang đậm nét văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của đất nước này. Ngoài ra, ẩm thực và con người cũng là một trong những điểm cộng cho chuyến đi.

Lời khuyên của anh Minh Trần cho du khách đến Lào vào mùa này là trang bị đầy đủ các biện pháp chống nắng để bảo vệ sức khỏe. Trước khi khởi hành, cần tìm hiểu thông tin kỹ càng để lên lịch trình cho chuyến đi của mình.