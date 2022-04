Khách Việt "đổ xô" đi du lịch sớm, "né" cảnh đông đúc dịp lễ 30/4 - 1/5

Vốn không thích đi du lịch vào dịp lễ nên chị Vũ Thị Kim Dung (ở quận Long Biên, Hà Nội) chủ động sắp xếp cho cả gia đình 4 người chuyến khám phá tới Phú Quốc trước kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 khoảng 2 tuần.

Vợ chồng chị Dung đưa hai con trai đi chơi Phú Quốc trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khoảng nửa tháng vì sợ cảnh du lịch đông đúc, chen chúc (Ảnh: Vũ Thị Kim Dung).

Chuyến đi của gia đình chị kéo dài 4 ngày 3 đêm với mức giá rẻ đáng kể so với dịp lễ. Vì chuẩn bị từ sớm nên chị cũng có nhiều lựa chọn về chỗ ở, lại tiết kiệm được tiền phòng.

"Mình đã đặt được phòng có tầm nhìn đẹp, vị trí trung tâm và ngay đối diện bãi biển. Bình thường, nếu đi đúng dịp lễ thì rất khó có thể đặt phòng theo ý muốn bởi chỗ nào cũng trong tình trạng cháy phòng", người mẹ hai con cho hay.

Việc đi du lịch sớm giúp vợ chồng chị Dung, đặc biệt là hai con nhỏ không cảm thấy mệt mỏi, lại được tận hưởng các dịch vụ một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng (Ảnh: Vũ Thị Kim Dung).

Tại Phú Quốc, vợ chồng chị Dung đưa hai cậu con trai ghé thăm tại một số địa điểm nổi tiếng như Grand World, bãi Rạch Vẹm, làng chài Hàm Ninh,... Vì con nhỏ, anh chị hạn chế di chuyển nhiều, đáp ứng tiêu chí nghỉ dưỡng, thư giãn là chính. Thời gian rảnh, cả nhà cùng nhau đi bơi, thưởng thức cà phê,...

Giống như chị Dung, vợ chồng chị Phương Thúy (đến từ Hải Phòng) cũng lựa chọn đi du lịch sớm trước kỳ nghỉ 30/4-1/5 bởi một số lý do như tiết kiệm chi phí, tránh cảnh tượng du khách đông đúc, chen lấn thường thấy vào dịp cao điểm,... Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của chị sau nhiều tháng "chôn chân" ở nhà do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Chị Thúy đi du lịch sớm trước kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 với điểm đến là thành phố biển Nha Trang (Ảnh: Phương Thúy).

Chị Thúy cho biết, chuyến đi cùng đoàn do công ty tổ chức kéo dài 4 ngày 3 đêm với chi phí khá rẻ, chỉ hơn 8 triệu đồng (bao gồm vé máy bay khứ hồi, tiền ăn, ở,...). Các thành viên được sắp xếp nghỉ dưỡng tại một khách sạn 5 sao nằm gần biển và khu vực trung tâm nên đi lại thuận tiện. Không gian thì sạch sẽ, hiện đại và tiện nghi.

"Trước đây, nếu đi du lịch, mình thường chọn thời gian trước hoặc sau các dịp lễ vì tâm lý ngại đám đông. Mình cũng sợ cảnh bon chen, bị chặt chém hay việc phục vụ chậm và thiếu chuyên nghiệp,... Việc lên kế hoạch du lịch sớm trước kỳ nghỉ dài ngày như này khiến mình thấy thoải mái rất nhiều mà lại tiết kiệm chi phí", nữ du khách quê Hải Phòng nói.

Chia sẻ với PV Dân trí, chị Thúy cho biết, lượng khách du lịch đến Nha Trang vẫn thưa thớt sau dịch. Giá cả, dịch vụ tại đây đều ổn, thời tiết đẹp nên rất lý tưởng cho khách ghé thăm (Ảnh: Phương Thúy).

Chuyến đi này, chị Thúy tham quan nhiều nơi và được trải nghiệm những hoạt động thú vị như khám phá Tháp Bà, Vinpearl, đi tour đảo ngắm cảnh và dừng chân tại làng đảo Con Sẻ Tre hay tới Nhà thờ Chính tòa, bãi biển Nha Trang, chợ đêm và tháp Trầm hương - biểu tượng Nha Trang,...

Về ăn uống, nữ du khách thích thú khi được thưởng thức nhiều đặc sản nổi tiếng như kem bơ, bánh căn, tàu hũ ở chợ đêm hay mực rim, hải sản tươi sống,...

Mùa hè, những điểm đến ở vùng biển như Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng,... trở thành tọa độ lý tưởng cho du khách giải nhiệt, khám phá (Ảnh: Phương Thúy).

Vừa trở về từ chuyến đi Quy Nhơn 4 ngày 3 đêm, chị Lê Thị Mai Phương (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa hết cảm giác sảng khoái, thích thú. Trước đó, vợ chồng và hai con trai từng ghé thăm nhiều nơi nhưng lần này, chị Phương quyết định đưa cả hai mẹ đi du lịch vùng biển.

"Gia đình mình chưa từng đi Quy Nhơn nên trước kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 năm nay khoảng gần hai tuần, mình lên kế hoạch cùng cả nhà tới đó. Vì có mẹ chồng và mẹ đẻ, con lại nhỏ nên mình muốn mọi người được nghỉ ngơi, khám phá nhẹ nhàng và thưởng thức đồ ăn ngon của địa phương", chị Phương kể.

Gia đình chị Mai Phương ghé thăm Quy Nhơn trước kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 khoảng 10 ngày (Ảnh: Lê Thị Mai Phương).

Vì hai vợ chồng có thể linh hoạt thu xếp công việc nên gia đình chị Phương thường chọn đi du lịch vào các ngày trong tuần, tránh được cảnh đông đúc, ngột ngạt. Chuyến đi Quy Nhơn này, bà mẹ hai con đặt vé máy bay trước hai tháng, còn đặt phòng trước một tháng nên được "giá hời", tiết kiệm cả chỉ vàng.

Theo chị Phương, việc du lịch vào ngày thường hoặc đi sớm trước các kỳ nghỉ lễ sẽ có ưu điểm lớn là tiết kiệm được một số khoản vốn chiếm nhiều tiền nhất trong chuyến đi như tiền phòng, vé máy bay,...

Chị Phương cho biết, việc đi du lịch sớm trước kỳ nghỉ lễ giúp gia đình có nhiều lựa chọn và sử dụng các dịch vụ liên quan đến di chuyển, lưu trú với mức chi phí phải chăng (Ảnh: Lê Thị Mai Phương).

"Mình đặt combo vé máy bay khứ hồi cho 5 người lớn, 2 trẻ em và thêm chi phí tiền phòng là rơi vào khoảng hơn 30 triệu đồng. Nếu mua vé sát ngày thì giá tăng lên nhiều, rất tốn kém. Nhờ đi sớm, vào các ngày trong tuần nên tính ra, tiền vé mình tiết kiệm được khoảng 2 triệu đồng/người, còn chi phí khách sạn giảm khoảng 1 triệu đồng/người", chị nói thêm.

Vì có con nhỏ cùng hai mẹ nên chị Phương chọn du lịch nhẹ nhàng theo tiêu chí nghỉ dưỡng (Ảnh: Lê Thị Mai Phương).

Với chị Phương, điểm cộng của Quy Nhơn chính là thời tiết dễ chịu, dịch vụ ăn uống có mức giá vừa phải, nhiều loại hải sản tươi ngon. Dù lượng khách tới đây ngày thường cũng khá đông nhưng không có tình trạng chen lấn. Các thành viên có thể thoải mái tham quan, chụp ảnh check-in.

Theo bà Nguyễn Thu Phương, Giám đốc Indochina Pride Travel cho biết, lượng khách du lịch nội địa sớm trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay của đơn vị này chủ yếu đến các khu vực lân cận Hà Nội như Quảng Ninh, Ninh Bình, Hòa Bình,...

"Do giá các đường bay cao nên khách chuyển sang lựa chọn ghé thăm các điểm đến gần, không cần di chuyển bằng máy bay như Hạ Long, Sapa,... hay xa hơn thì Sầm Sơn, Quảng Bình cũng hút khách. Trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay khoảng một tháng, quỹ phòng do đơn vị chúng tôi cung cấp ở Hòa Bình đã kín chỗ. Hay khách đến Ninh Bình tập trung

nhiều tại các khu nghỉ dưỡng có không gian rộng hoặc gần danh lam thắng cảnh như Tam Cốc, Bích Động, Tràng An,...", bà Phương nói.

Đối với các điểm đến hot như Phú Quốc, đại diện Indochina Pride Travel nhận định, lượng khách ghé thăm trước dịp lễ 30/4 - 1/5 không đông như dự tính, giảm hơn hẳn so với dịp giỗ Tổ vừa qua và chủ yếu dành cho những khách hàng có khả năng chi trả cao. Điều này một phần xuất phát từ việc giá vé máy bay tăng lên, các hãng hàng không đóng chỗ rẻ từ sớm.

Theo bà Phương, hiện đơn vị này đã phục vụ được hàng nghìn phòng tại các điểm đến nhưng vẫn còn tồn đọng lượng lớn phòng nghỉ tại Phú Quốc, Sapa. Tuy nhiên, do tâm lý ôm sẵn, phục vụ khách thân quen nên một số công ty du lịch cũng rơi vào tình trạng "ế hàng".

"Với combo ở villa hay khách sạn 5 sao tại Phú Quốc, chúng tôi còn trống khoảng 50 phòng với mức giá trung bình từ 5 đến 6 triệu đồng cho 4N3Đ hoặc 3N2Đ. Đây là giá xả lỗ vì cận ngày lễ. Riêng Sapa còn khoảng 100 phòng và phòng ở Yên Tử (Quảng Ninh) thì trống nhiều vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ", bà Phương nói thêm.

Chị Mai Hương - một đại lý vé máy bay ở Hà Nội cho biết, nhu cầu đi lại của hành khách đã tăng trở lại sau khi dịch được kiểm soát và mở cửa du lịch. Từ đầu tháng 3 đến nay, chị bán được khoảng 30 combo và hơn 100 vé máy bay lẻ với các đường bay hút khách như từ Hà Nội, TP.HCM đi Phú Quốc, Quy Nhơn, Nha Trang,...

Theo chị Hương, sau kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, giá vé máy bay dần tăng trở lại nên khách hàng có tâm lý đặt sớm để tăng thêm lựa chọn với mức giá phù hợp hơn. Đặc biệt, khách đi nghỉ dưỡng sớm trước kỳ nghỉ lễ khoảng 2-3 tuần, từ ngày 10/4 - 23/4 chiếm tỉ lệ nhiều nhất.