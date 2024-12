Khách Việt bỏ quên điện thoại trên phố ở Trung Quốc và cái kết bất ngờ

Mới đây, Suni Hạ Linh chia sẻ video về sự cố nhớ đời tại Trung Quốc. Sự việc xảy ra vào tháng 11, khi nữ ca sĩ cùng ê-kíp của mình khám phá thành phố Bắc Kinh. Trong chuyến đi này, nữ ca sĩ đến thăm Thập Sát Hải - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại đây.

Đến nơi, Suni Hạ Linh muốn quay một đoạn video TikTok nhằm quảng bá cho ca khúc mới nên cô quyết định đặt điện thoại ở bên đường để thực hiện đoạn clip.

Suni Hạ Linh ở Thập Sát Hải (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi quay clip xong, nữ ca sĩ và hội bạn kéo nhau vào quán trà sữa. Khi đó, cô mới phát hiện mình đã bỏ quên chiếc điện thoại ở nơi quay clip. Suni Hạ Linh cho biết, khi nhận ra mình đã quên điện thoại, cô vô cùng lo lắng và hoang mang.

"Điện thoại chứa rất nhiều thông tin cá nhân. Lúc đó, tôi buồn và nghĩ rằng sẽ rất khó để có thể tìm lại được điện thoại. Chúng tôi lập tức quay lại khu vực quay phim để tìm lại chiếc điện thoại, nhưng nó không còn nằm ở vị trí tôi đã đặt cách đó không lâu", Suni Hạ Linh chia sẻ.

Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Suni Hạ Linh và những người bạn nhanh chóng báo vụ việc cho bộ phận bảo an của khu du lịch, đồng thời bày tỏ mong muốn được xem lại camera an ninh ở nơi nữ ca sĩ đã để mất điện thoại.

Song, bộ phận bảo an cho biết họ không có thẩm quyền giúp cô xem lại camera an ninh, nhưng có thể hỗ trợ cô báo với công an khu vực.

"Chúng tôi ngồi chờ một chút thì các anh công an đến đưa chúng tôi về đồn và cho chúng tôi xem camera. Phải nói là trong khu vực này camera rất nhiều, đặt ở mọi ngóc ngách, nên rất nhanh chóng chúng tôi đã nhìn thấy người nhặt được chiếc điện thoại.

Xem camera, lần theo hành trình của người đó, một anh công an đã mang điện thoại về giúp tôi. Cả quá trình phát hiện và tìm thấy chiếc điện thoại chưa đến 1 tiếng đồng hồ", nữ ca sĩ kể.

Suni Hạ Linh cũng cho biết, bản thân biết được một chút tiếng Trung Quốc và đi cùng một phiên dịch viên, nên quá trình trao đổi với cơ quan chức năng diễn ra khá thuận lợi.

Bên cạnh đó, camera an ninh cũng ghi rõ hình ảnh cô đặt điện thoại xuống nên cô được nhận lại điện thoại rất nhanh chóng, không mất nhiều thời gian. Phía công an còn tận tình nhắc nhở nữ ca sĩ nên giữ gìn tư trang cẩn thận trong chuyến đi và mặc thêm áo ấm vì thời tiết rất lạnh.

Suni Hạ Linh chụp ảnh cùng người đã hỗ trợ cô tìm lại điện thoại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi tìm lại được điện thoại, Suni Hạ Linh tiếp tục chuyến tham quan của mình. Cô cho biết đây là kỷ niệm cô không bao giờ quên, đặc biệt là sự nhiệt tình hỗ trợ của bộ phận bảo an cũng như cơ quan công an ở Trung Quốc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Suni Hạ Linh cho biết dù thời gian qua, cô thường làm việc ở Trung Quốc nhưng vì lịch trình dày đặc, nên cô không có thời gian thăm thú, khám phá những địa điểm nổi tiếng.

Cô nhận xét, Thập Sát Hải rất đẹp, có quần thể ao hồ rộng lớn, những chiếc cầu rất đẹp cùng những hàng liễu rũ nên thơ. Song, thời tiết ở Bắc Kinh vào cuối năm rất lạnh, chỉ 1-3 độ C, nên du khách cần trang bị thêm áo khoác.

Cũng trong ngày hôm đó, Suni Hạ Linh còn tham quan công viên Bắc Hải và cảm thấy đây là nơi có kiến trúc ấn tượng, là nơi phù hợp để quay phim, chụp ảnh "sống ảo".