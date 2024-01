Khách nước ngoài nhận định Hà Nội có nhiều món ngon nhất thế giới

Hà Nội vừa được bình chọn là điểm đến ẩm thực hàng đầu do du khách toàn thế giới bình chọn trên nền tảng Tripadvisor. Đây vốn là giải thưởng thường niên được đánh giá uy tín dựa trên kết quả bầu chọn và ý kiến của khách quốc tế trong khoảng thời gian 12 tháng.

Theo trải nghiệm của khách quốc tế trên Tripadvisor, tới Hà Nội nên thưởng thức nhiều món ngon làm nên tên tuổi của vùng đất kinh kỳ. Đó là bún chả, cà phê Giảng, chả cá Thăng Long, kem Tràng Tiền, bún bò nam bộ và các món phở. Đây vốn là những điểm đến không chỉ hút khách trong nước, còn được khách quốc tế ưa chuộng.

Bún chả Hà Nội từ lâu đã mê lòng thực khách dù món ăn không quá cầu kỳ gồm bát nước chấm chua ngọt có chả thịt và chả viên, đĩa bún rối với rau sống ăn kèm (Ảnh minh họa: Toàn Vũ).

Có thể thấy trong danh sách Top 10, ẩm thực Hà Nội của Việt Nam đã vượt qua nhiều tên tuổi nổi tiếng thế giới như Italia hay Hy Lạp, Thái Lan. 10 điểm đến có ẩm thực ngon nhất thế giới chỉ có Hà Nội (Việt Nam) và Phuket (Thái Lan) là hai đại diện của khu vực châu Á. Những vị trí còn lại hầu như là các nước châu Âu và châu Mỹ.

Trên các nền tảng về du lịch ẩm thực thế giới, Hà Nội được khách nước ngoài công nhận là điểm đến hấp dẫn nhờ nét quyến rũ lâu đời, có sự giao thoa giữa lối kiến trúc cổ xưa với xã hội hiện đại. Các địa danh như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tù Hỏa Lò và hơn 600 ngôi chùa đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn của nơi này.

Nhiều khách nước ngoài cũng thể hiện tình yêu với món chả cá (Ảnh: BI).

Cũng trong bảng xếp hạng của Tripadvisor do du khách bình chọn, Hà Nội xếp thứ 4 trong Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới vào năm 2023. Bên cạnh đó, vị trí thứ 10 là Hội An. Trước đó, Hội An được lựa chọn đứng vị trí thứ 2 trong danh sách "Những điểm đến trăng mật lý tưởng".

Giải thưởng của Tripadvisor dành cho Hà Nội và Hội An không chỉ thể hiện sự cộng nhận đối với các điểm đến, còn giúp khách du lịch có thêm lựa chọn tin cậy cho hành trình khám phá của mình.

Được biết, Tripadvisor là một trong những trang web du lịch lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Mỹ. Trang web sở hữu hơn 60 triệu thành viên và hơn 170 triệu đánh giá, nhận xét về nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan và những nơi liên quan tới du lịch.

Những giải bình chọn trên trang web này được xem là một trong các giải thưởng du lịch uy tín nhất thế giới do du khách toàn cầu bình chọn. Đây cũng là một trong những kênh tham khảo uy tín cho bất cứ ai trước khi bắt đầu chuyến đi.