Khách du lịch mắc kẹt ở Phú Quốc: "Trốn" trong phòng ăn mì tôm chờ bão tan

Phần lớn khách đến Phú Quốc từ ngày 14-15/7 đều có kế hoạch trở về đất liền vào ngày 16-17/7. Tuy nhiên, biển động mạnh, mưa dông, gió giật cấp 7-8 nên toàn bộ tàu, phà từ các đảo vào đất liền và ngược lại phải tạm ngừng hoạt động. Nhiều du khách đã mắc kẹt trên đảo.

Những du khách này bắt đầu sốt ruột khi cơn dông mỗi lúc một lớn, giao thông đường biển ngừng và đường hàng không hạn chế vì thời tiết xấu.

Anh Nguyễn Vũ Phong (36 tuổi) đi cùng đoàn 7 người đến Phú Quốc từ sáng 16/7, cho biết: "Đúng lịch trình đoàn tôi sẽ bay về Hà Nội vào chiều tối 17/7 nhưng mọi kế hoạch đã bị đảo lộn vì tàu, phà đều dừng hoạt động. Chúng tôi phải gia hạn phòng thêm một ngày đêm nữa".

Anh Phong cho biết, hiện anh và cả đoàn rất lo lắng vì công việc chưa thể thu xếp được. Khi ở lại đảo phát sinh tiền khách sạn, ăn uống... mà chi phí ăn uống ở Phú Quốc trong những ngày mưa bão rất cao do khan hiếm nguồn lương thực.

Nhóm du khách vừa đến Phú Quốc "dở khóc dở cười" vì gặp bão lớn (Ảnh: NVCC).

Tương tự, Thảo My (26 tuổi, Hà Nội) và nhóm bạn gồm 3 người, chia sẻ, lúc đầu My ở một khách sạn 4 sao tại thị trấn Dương Đông, giá phòng 1,5 triệu đồng/đêm/hai người. Nhưng khi bị kẹt lại trên đảo, My và nhóm bạn đã phải chuyển sang một homestay giá 500.000 đồng/đêm/hai người để ở, vì không đủ kinh phí dự phòng.

"Trời mưa bão, gió giật bên ngoài bọn mình vừa sợ vừa lo. Tối hôm qua, bọn mình phải ngồi trong phòng ăn mỳ tôm vì không dám ra ngoài", My nói.

Một số du khách vừa đến Phú Quốc chiều ngày 17/7, dù gặp mưa lớn nhưng vẫn bất chấp thuê xe máy di chuyển đến các địa điểm để chụp ảnh. Họ mua áo mưa, mỗi người một màu chụp ảnh giữa trời mưa như một "đặc sản" tháng 7 của Phú Quốc.

Anh Nguyễn Văn Kích, một hướng dẫn viên du lịch người bản địa, cho biết, thời tiết ở Phú Quốc hiện mưa lớn, gió lớn, di chuyển bằng xe máy ngoài đường cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, một số nơi như bãi Sao, bãi Trường… ghi nhận chưa có mưa, trời tối và gió, bãi biển vắng vẻ.

Đoàn khách "bất chấp" di chuyển đến các điểm chụp ảnh ngay trong cơn mưa (Ảnh: T.T).

"Toàn bộ đoàn khách đặt tour đi đảo Nam Du trong hay ngày 16-17/7 đã hủy vé, tôi đã hoàn lại tiền cho khách và tạm "thất nghiệp" trong vài ngày tới", Kích nói.

Theo Kích, ở Phú Quốc tháng 7 năm nào cũng có mưa bão, người dân bản địa đã quen với sự thay đổi thời tiết này nhưng du khách đi du lịch hè thường ít để tâm, khách nên xem dự báo thời tiết trước khi đi để có lịch trình vui chơi hợp lý.

Du khách bị kẹt lại Phú Quốc sẽ được các cơ sở lưu trú áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ. Ví dụ: giảm 10-20% tiền phòng cho khách bảo lưu, miễn phí bữa sáng, hỗ trợ liên kết với nhà hàng, quán ăn vận chuyển đồ ăn về phòng cho khách…

Thời tiết Phú Quốc sáng 18/7 (Ảnh: Thai Q Pham).

Chính quyền Phú Quốc đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho khách du lịch, như giảm giá dịch vụ lưu trú và ăn uống. Địa phương đã có đường dây nóng cập nhật diễn biến thời tiết, thông tin du lịch... để kịp thời hỗ trợ khi du khách gặp khó khăn.

Ở chiều ngược lại, nhiều du khách hủy kế hoạch đi du lịch Phú Quốc do giao thông đường biển tạm ngừng vì thời tiết xấu, nhiều cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch bị thất thu ngoài dự kiến.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, trong 2 ngày 16 và 17-7, toàn bộ các tuyến tàu, phà từ đất liền ra đảo Phú Quốc và ngược lại đều phải tạm ngừng hoạt động do thời tiết xấu. Khả năng giao thông đường biển tiếp tục ngừng hoạt động nếu tình hình thời tiết không cải thiện.

Hiện, chưa có con số thống kê cụ thể số lượng du khách mắc kẹt trên đảo Phú Quốc, Rạch Giá, đảo Nam Du và Hòn Sơn... trong đợt bão số 1 (Talim).