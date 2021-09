Khách đi du lịch TPHCM cần tiêm 2 mũi vắc xin, hoặc là F0 khỏi bệnh

Dân trí TPHCM yêu cầu khách du lịch, tham quan, lưu trú trên địa bàn cần tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19, hoặc được xác nhận là F0 đã khỏi bệnh. Khách dưới 18 tuổi cần có kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch đối với các hoạt động du lịch tại địa bàn có độ an toàn cao.

Trong đó, TPHCM quy định 3 bộ tiêu chí thành phần gồm: Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống Covid-19 đối với hoạt động các cơ sở lưu trú du lịch; Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động doanh nghiệp lữ hành; Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với điểm tham quan, du lịch ngoài trời.

Các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp lữ hàng, điểm tham quan, du lịch ngoài trời cần đáp ứng chung 2 tiêu chí đầu tiên liên quan đến người lao động, khách hàng. Cụ thể, 100% người lao động làm việc tại bộ phận tiếp xúc khách, người ngoài cơ sở cần đảm bảo tiêm ngừa vắc xin Covid-19 đầy đủ số mũi tiêm quy định và đã qua 14 ngày kể từ khi tiêm mũi cuối cùng, hoặc đã hồi phục sau khi nhiễm SARS-CoV-2.

Huyện Cần Giờ là địa phương đầu tiên tại TPHCM mở cửa đón đoàn khách đầu tiên.

Toàn bộ người lao động tại các bộ phận khác cần tiêm ít nhất một mũi vắc xin Covid-19 và đã qua 14 ngày, có kết quả xét nghiệm định kỳ âm tính SARS-CoV-2.

Khách lưu trú, tham quan, du lịch từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ các mũi vắc xin Covid-19 và đã qua 14 ngày kể từ khi tiêm mũi cuối hoặc đã hồi phục sau khi nhiễm SARS-CoV-2.

Du khách dưới 18 tuổi cần có chứng nhận âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ kể từ khi tham gia chương trình du lịch.

Ngoài ra, các điểm lưu trú du lịch cần đảm bảo vệ sinh, khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh. Người lao động, du khách, người đến liên hệ các cơ sở cần thực hiện đeo khẩu trang.

Bên cạnh đó, các cơ sở phải đo thân nhiệt người lao động, khách đến liên hệ, khách lưu trú. Những khách đi riêng lẻ, không cùng yếu tố dịch tễ cần được bố trí ở khác phòng nhau.

Các cơ sở chỉ phục vụ ăn uống mang đi đối với khách không lưu trú. Khách lưu trú chỉ phục vụ ăn uống tại phòng. Trong trường hợp tổ chức ăn uống tại nhà hàng, du khách cần được bố trí ngồi theo nhóm, theo đoàn, khoảng cách giữa cách nhóm đảm bảo tối thiểu 2 m, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang, bao tay.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi tổ chức hội nghị, hội thảo. Các đại biểu được cung cấp suất ăn cá nhân, không phục vụ ăn uống tập trung.

Người lao động, khách lưu trú cần được truyền thông kịp thời về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, các cơ sở phải bố trí phòng làm điểm cách ly tạm thời nhằm xử trí các tình huống.

