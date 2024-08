Hơn 100 tàu du lịch đưa đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ ngắm vịnh Hạ Long

Hơn 100 tàu du lịch phục vụ đoàn Ấn Độ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Ban quản lý vịnh Hạ Long cho biết đoàn 4.500 khách thuộc công ty dược phẩm của một tỷ phú Ấn Độ sẽ bắt đầu tham quan vịnh Hạ Long từ ngày mai (29/8) đến ngày 6/9.

"Đoàn khách chia thành nhiều nhóm đến Hạ Long nên số tàu sẽ dựa theo từng đoàn. Các đơn vị liên quan dự kiến bố trí 105 tàu du lịch đón đoàn khách này", đại diện Ban quản lý vịnh Hạ Long thông tin.

Đoàn sẽ xuất phát từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tham quan tuyến I (vịnh Hạ Long). Dự kiến các tàu tham quan rời cảng từ 11h, cập cảng vào 15h.

Các đơn vị liên quan dự kiến bố trí 105 tàu du lịch đón đoàn khách của tỷ phú Ấn Độ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong chương trình tham quan vịnh Hạ Long, đoàn khách ăn trưa trên các tàu du lịch, đồ ăn được chuẩn bị sẵn trên bờ và đưa xuống tàu.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ bố trí vị trí phù hợp cho các tàu du lịch neo đậu, xe ô tô phục vụ đón trả khách đảm bảo thuận lợi, an toàn.

Cảng cũng bố trí biển chỉ dẫn, băng rôn (có tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hindi), tổ chức biểu diễn rồng, lân chào mừng đoàn khách; bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải khu vực cảng.

Đãi khách bia Hạ Long

Bà Mạn Thị Làn, Chủ tàu Công Nghĩa, cho biết sẽ đón gần 1.400 khách trong đoàn của tỷ phú Ấn Độ từ ngày 29/8 đến ngày 6/9. Đoàn khách phân bổ theo 33 tàu, mỗi tàu chở 20-47 người.

Mỗi tàu sẽ có 4 người phục vụ và một nhân viên được điều từ nhà hàng xuống để đảm bảo tiếp đón du khách.

Về đồ ăn, bà Làn tiết lộ thực đơn toàn bộ là đồ Ấn, được chế biến và nấu tại nhà hàng trên bờ, sau đó vận chuyển xuống các tàu du lịch.

Theo bà Làn, người Ấn đặc thù ăn đồ chay và một số món mặn. Bữa trưa được phục vụ là buffet với khoảng 17 món. Đặc biệt, bia Hạ Long sẽ là món đồ uống được Quảng Ninh phục vụ đoàn.

Ngoài đầu bếp chuyên món Ấn của nhà hàng, phía đoàn khách của tỷ phú cũng cử thêm các đầu bếp từ Ấn Độ để chế biến đồ ăn.

Thực phẩm chủ yếu được nhập từ Ấn Độ như các nguyên liệu làm món cà ri, bột bánh... Một số thực phẩm của Việt Nam bổ sung như hành tây, cà rốt, sữa chua...

Phòng ăn bên trong tàu Công Nghĩa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải đảm bảo an toàn của các tàu du lịch; chỉ đạo Cảng vụ Đường thủy Nội địa tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu du lịch trong công tác cấp phép rời cảng, công tác đón trả khách tại cảng tàu.

Ban quản lý vịnh Hạ Long hỗ trợ công tác mua vé, kiểm soát vé tham quan vịnh Hạ Long và chương trình tham quan tại các điểm du lịch, dịch vụ trên vịnh Hạ Long.

Vịnh cũng bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết; cung cấp bài thuyết minh, giới thiệu về vịnh Hạ Long và tuyến tham quan số I để giới thiệu cho đoàn khách.

Sở Y tế chỉ đạo công tác hướng dẫn, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo kế hoạch, việc bố trí ăn uống cho đoàn khách được chế biến tại nhà hàng trên bờ, chuyển xuống các tàu du lịch để phục vụ khách.

Công an tỉnh, UBND thành phố Hạ Long hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch.

UBND thành phố Hạ Long chỉ đạo công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên vịnh Hạ Long.

Đoàn 4.500 khách Ấn Độ check-in tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, ngày 27/8 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, ngày 26/8, nhóm đầu tiên trong đoàn 4.500 khách đã tới Việt Nam. Đoàn chia thành nhiều nhóm nhỏ, du lịch Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình theo từng đợt, tới hết 7/9.

Trong ngày đầu ở Hà Nội, từng nhóm khách bắt đầu lịch trình tham quan Lăng Bác, Nhà tù Hỏa Lò và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.