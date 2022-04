Hội An đón đoàn khách quốc tế đông nhất hậu Covid-19

Chiều ngày 5/4, lãnh đạo TP Hội An đã tổ chức đón tiếp trọng thị đoàn du khách đến từ Mỹ với 126 thành viên đến tham quan phố cổ.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An, tặng hoa chào mừng đoàn khách đến từ Mỹ tham quan phố cổ Hội An vào chiều ngày 5/4.

Theo lịch trình, đoàn khách được hướng dẫn tham quan di tích Chùa Cầu, hội quán, các nhà cổ… Sau đó, di chuyển bằng thuyền tham quan làng gốm Thanh Hà.

Trong các ngày tiếp theo, đoàn khách sẽ đi tham quan, khám phá một số nơi như sông Thu Bồn, làng chài Duy Hải, Trà Nhiêu, làng mộc Kim Bồng, rừng dừa Cẩm Thanh…

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An cho biết đây là đoàn khách quốc tế Mỹ đầu tiên đến tham quan và lưu trú tại Hội An sau hơn 2 năm ngành du lịch "đóng băng" do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

"Tất cả những đoàn khách đã về Hội An trong thời gian gần đây sẽ tạo cú hích, tiền đề cho những đoàn khách khác cũng như tạo niềm tin về sự hồi sinh của ngành du lịch, đồng thời tiếp tục tạo dựng hình ảnh Hội An là điểm đến an toàn, thân thiện, ấn tượng", bà Trương Thị Ngọc Cẩm cho hay.

Đoàn du khách tham quan làng gốm Thanh Hà (Ảnh: Trung tâm VH-TT&TTTT Hội An).

Từ khi du lịch được mở cửa lại đến nay, chính quyền TP Hội An cùng với nhân dân đã tập trung sức lực, kiện toàn cơ sở vật chất để chuẩn bị cho ngành du lịch Hội An bước vào chặng đường mới.

Trong suốt thời gian qua với nhiều chính sách đổi mới, TP Hội An tổ chức nhiều sự kiện mới lạ, hấp dẫn để tiếp tục thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Trong dịp tết âm lịch 2022, mỗi ngày Hội An hàng nghìn lượt khách đến khu phố cổ. Nhiều du khách lựa chọn đến Hội An trong thời gian diễn ra sự kiện Năm du lịch quốc - Quảng Nam 2022 để tham quan, trải nghiệm những di tích, công trình kiến trúc, thiên nhiên, cảnh sắc của cũng như các hoạt động lễ hội diễn ra sau thời gian dài "đóng băng" vì đại dịch.