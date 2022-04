Hành trình ẩm thực tại The Secret

Không gian bên ngoài hòa mình vào thiên nhiên.

Đó là dùng bữa ngoài trời để hòa mình với thiên nhiên, trong sân vườn với cây cối tốt tươi, rễ cổ thụ uốn lượn ôm lấy những bức tường rêu cũ. Đó là dùng bữa thân mật ở bên trong nhà hàng, hay tiệc nhỏ tại tầng một nhìn ra khung cảnh đại dương tuyệt mĩ. Nhà hàng thích hợp cho những bữa tối lãng mạn, dạ tiệc ấm cúng cỡ nhỏ hoặc trung, buổi tiệc sang trọng giành cho gia đình, bạn bè hay các sự kiện kinh doanh.

Không gian bên trong hiện đại với khung cửa nhìn ra sân vườn.

Điểm đặc sắc của The Secret Restaurant là các món hải sản được biến tấu và kết hợp với nhau theo nhiều phong cách, vừa tinh tế lại vừa sáng tạo, đi kèm các loại rượu vang hảo hạng và dịch vụ cao cấp. Hải sản sử dụng đều tươi sống, đánh bắt trong ngày được trình bày bắt mắt, thể hiện tinh thần mĩ vị Việt Nam và Á Đông.

Tại đây, bữa sáng bao gồm món phương Tây cùng các món truyền thống của đảo ngọc, phục vụ theo lối truyền thống. Kèm theo đó là dim sum, có cả trong bữa sáng và bữa trưa, do đầu bếp dimsum đích thân đảm trách. Thực đơn phong phú và luân phiên thay đổi theo ngày, đặc biệt là những món đặc sắc như cà ri tôm hùm, hải sản sốt ngũ vị, bánh cua áp chảo, cua lột chiên giòn, gỏi bưởi sò điệp dừa khô…

Món cà ri tôm và bánh mực áp chảo đặc sắc.

Dịp cuối tuần là thời điểm diễn ra tiệc BBQ với những quầy hải sản và thịt tươi sống được trưng bày ngay trong vườn, để thực khách tha hồ lựa chọn, sau đó, thoải mái thưởng thức kỹ thuật nướng bậc thầy của bếp trưởng. Tại The Secret Restaurant, thực khách cũng có thể thực hiện một cuộc "ngao du hương vị " qua nhiều quốc gia với những món đặc sắc như cà ri bò kiểu Indo, hào sốt Thái…

The Secret Restaurant không chỉ giúp thực khách thực hiện hành trình ẩm thực vừa phong phú vừa tinh tế, mà còn được hòa mình vào không gian của dấu ấn lịch sử, giúp mọi cung bậc cảm xúc thăng hoa.

Trong tháng 4 này, The Secret Restaurant áp dụng chương trình khuyến mãi 15% cho tất cả thực khách thưởng thức ẩm thực Á Đông tại nhà hàng.

Là khách sạn đầu tiên do Tập đoàn AKYN sở hữu và quản lý, The Secret Côn Đảo có 196 phòng nghỉ và một biệt thự 2 phòng ngủ sang trọng, thiết kế tinh tế, chú trọng đến cảm nhận và trải nghiệm cho từng nhóm du khách. Với không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp và dịch vụ chuyên nghiệp, The Secret Côn Đảo là nơi để du khách nâng tầm cảm xúc khi đến với đảo ngọc. Không chỉ vậy, khách sạn còn chung tay cùng cộng đồng xây dựng những hoạt động nhân văn, cũng như lồng ghép các giá trị văn hóa địa phương vào trải nghiệm cho du khách.

Liên hệ: 028. 3839 6868 hoặc 0254. 383 7888

Website: https://thesecretcondao.com/vi

Facebook: https://www.facebook.com/thesecret.condao