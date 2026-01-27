Hành khách ngoại cỡ phải mua 2 ghế, hãng bay giá rẻ của Mỹ gây tranh cãi

Theo Southwest Airlines, chính sách mới được công bố từ năm ngoái và bắt đầu có hiệu lực từ 27/1, đánh dấu sự thay đổi lớn đối với nhóm hành khách ngoại cỡ.

Cụ thể, theo quy định mới của hãng, hành khách không thể ngồi vừa ghế sẽ buộc phải mua thêm một chỗ ngồi ngay từ khâu đặt vé.

Hãng hàng không Southwest Airlines sẽ tăng giá vé đối với hành khách có thân hình quá khổ (Ảnh minh họa: Getty Images).

“Để đảm bảo đủ không gian, chúng tôi đã thông báo tới những khách hàng từng sử dụng chính sách ghế bổ sung rằng họ nên mua thêm ghế ngay khi đặt vé”, đại diện Southwest cho biết trong tuyên bố chính thức.

Theo New York Post, trước đó, theo chính sách “Customer of size” (tạm dịch: Tùy chỉnh theo kích thước khách hàng), hành khách ngoại cỡ có thể chủ động mua thêm một ghế và được hoàn tiền sau chuyến bay hoặc yêu cầu cấp miễn phí ghế phụ tại sân bay nếu còn chỗ trống.

Tuy nhiên, theo quy định mới, ghế thứ hai chỉ được hoàn tiền trong trường hợp chuyến bay không kín chỗ và cả hai vé được đặt cùng một hạng giá.

Ngoài ra, hành khách phải gửi yêu cầu hoàn tiền trong vòng 90 ngày kể từ ngày bay. Nếu chuyến bay đã bán hết vé, hành khách sẽ được sắp xếp sang chuyến bay khác.

Chính sách tăng giá vé đối với hành khách có thân hình quá khổ vấp nhiều tranh cãi (Ảnh: Adobe Stock).

Theo New York Times, chính sách này nhanh chóng vấp phải sự phản đối từ các tổ chức và cộng đồng bảo vệ quyền lợi người béo phì - nhóm vốn xem Southwest là một trong số ít hãng hàng không thân thiện với họ.

Trên mạng xã hội, một số khách hàng trung thành của Southwest bày tỏ sự thất vọng. Một số người còn cho biết, họ đang “cân nhắc chuyển sang bay với hãng khác”.

Theo giới quan sát, chính sách ghế mới chỉ là một phần trong xu hướng mà hãng bay giá rẻ này đang dần loại bỏ những ưu đãi từng giúp hãng tạo dấu ấn riêng.

Trước đó, hãng đã chấm dứt chính sách cho phép hành khách được ký gửi miễn phí hai kiện hành lý, bất kể hạng vé, vốn đã kéo dài hàng chục năm.

Bên cạnh đó, hãng này cũng loại bỏ chính sách chọn chỗ ngồi tự do. Kể từ ngày 27/1, hành khách sẽ được phân chỗ ngồi trước, làm tăng nguy cơ phải ngồi ghế giữa - vị trí vốn bị nhiều người e ngại trên máy bay.