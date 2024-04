Hàng loạt khách hủy cắm trại vì "không chịu nổi" nắng nóng 40 độ C ở Hà Nội

Ngày 29/4, gia đình anh Ngọc Tâm (Đống Đa, Hà Nội) có lịch đi cắm trại dã ngoại ở hồ Đông Mô (Ba Vì, Hà Nội) nhưng chuyến đi buộc phải hủy do thời tiết quá nắng nóng.

"Nhiệt độ ngoài trời nhiều ngày nay ghi nhận hơn 40 độ C, thời tiết cắm trại ngoài trời trẻ con không chịu nổi nên gia đình tôi chấp nhận mất tiền cọc, đổi lịch, đưa con đi chơi trong trung tâm thương mại", anh Tâm cho biết.

Giống như gia đình anh Tâm, trên các hội nhóm cắm trại trên mạng xã hội, 2 ngày trở lại đây liên tục xuất hiện các bài viết hỏi ý kiến, tham khảo về tình hình tại các bãi cắm trại: "Trời nắng nóng như thế này có nên đi cắm trại không?"; "Camping ở chỗ nào để đỡ nóng?"…

Công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) lác đác vài lều cắm trại, ngày 28/4 (Ảnh: NVCC).

Những ngày qua, ghi nhận tại một số khu cắm trại gần Hà Nội như Đồng Mô; Thiên Sơn Suối Ngà; Vườn Quốc gia Ba Vì (huyện Ba Vì), công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai)… nhiều bãi đất trống trơn, lượng khách sụt giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Khách đặt thuê lều đợt này thấp nhất trong 3 năm trở lại đây vào lễ 30/4-1/5", anh Hoàng Kiên, đại diện một đơn vị cho thuê lều trại ở Hà Nội, cho biết.

Cũng theo anh Kiên, khi đến dựng lều cho khách tại công viên Yên Sở, sáng 28/4, anh thấy cảnh tượng "vắng vẻ chưa từng có". Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, các bãi cỏ ở đây chật kín lều trại, những ngày gần đây chỉ lác đác vài lều.

Tương tự, chị Ngọc Nga, chủ bãi thuê lều trại Chòm Núi Camping cũng cho biết, có hơn 25 khách hàng đã gọi điện hủy lều vì thời tiết nắng nóng. Tổng toàn bãi có gần 200 lều nhưng tỉ lệ lấp đầy trong 5 ngày nghỉ lễ chưa đến 50%.

Nhiều bãi đất trống trơn do thời tiết quá nắng nóng. Trong 3 ngày lễ 30/4-1/5, công viên Yên Sở ghi nhận tình trạng vắng nhất trong 3 năm gần đây (Ảnh: NVCC).

Trước đó, rất nhiều nhóm khách đã gọi điện đặt lều và dịch vụ cắm trại qua đêm, nhưng cứ thêm một ngày nghỉ lễ lại có thêm vài khách gọi điện hủy lịch. "Họ chấp nhận mất 200.000 đồng tiền đặt cọc nhưng tôi vẫn hỗ trợ bảo lưu tiền cọc cho khách", chị Nga nói.

Tại khu Thiên Sơn Suối Ngà (huyện Ba Vì), du khách trải nghiệm trong ngày 28 và 29/4, cho biết, nắng nóng khiến nhiều khu vực suối cạn nước, trơ trọi đá. Một số khu vực khác đang trong quá trình sửa chữa nên rất ít chỗ chơi.

"Tôi chi hơn 500.000 đồng/người để trải nghiệm ở Thiên Sơn Suối Ngà một ngày nhưng thấy phí tiền, không khí mát mẻ hơn ở nội thành một chút nhưng không có chỗ chơi, nước cạn không thể tắm suối", Huyền Trang, du khách trải nghiệm ngày 29/4, cho biết.

Để hỗ trợ khách thuê lều trại, nhiều nơi cung cấp thêm quạt điện, gợi ý du khách chọn các lều dưới bóng cây hoặc gần hồ để đỡ nóng. Bên cạnh đó, các gia đình hoặc nhóm bạn có thể lựa chọn khung giờ 15-20h , khi nhiệt độ ngoài trời đã dịu mát.

Nhiều khu vực Thiên Sơn Suối Ngà cạn khô nước, ảnh chụp sáng 29/4 (Ảnh: NVCC).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, ngoại thành Hà Nội tại Ba Vì ghi nhận mức nhiệt hơn 41 độ C, các trạm Sơn Tây, Hoài Đức, Hà Đông đều trên 40 độ C.

Ngày 29/4, tại Hà Nội, dự báo đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 38-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh miền Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam cũng nóng hơn 40 độ C. Nắng nóng dự kiến kéo dài hết kỳ nghỉ lễ.

Với thời tiết quá nóng, việc ở ngoài trời lâu dễ dẫn đến suy kiệt do cơ thể bị nóng làm mất nước hoặc mất cân bằng điện giải. Bên cạnh đó, nhiệt độ cao dễ khiến thân nhiệt cao, rơi vào tình trạng sốc nhiệt.

Anh Trần Trung Kiên, hướng dẫn viên trèo SUP, người có nhiều năm kinh nghiệm về cắm trại, gợi ý: "Với thời tiết ở Việt Nam, nhiệt độ cắm trại lý tưởng nên dao động khoảng 16-25 độ C. Nếu muốn cắm trại vào mùa hè, du khách nên chọn những địa điểm cắm trại gần hồ, suối, biển hoặc thác nước.

Tuy nhiên, tránh cố chấp ra đường hay phơi người giữa trời nắng nóng cao điểm để biến chuyến đi thành chuyến hành xác".