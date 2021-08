Hai người đàn ông đánh nhau trên máy bay về việc ngả lưng ghế

Dân trí Các hành khách trên chuyến bay từ New Orleans tới Texas, Mỹ hoảng loạn sau khi hai người đàn ông đánh nhau to do tranh cãi về vấn đề ngả lưng ghế.

Hành khách đấm nhau trên máy bay về việc ngả lưng ghế Vào lúc 4h 21 chiều 1/8, cảnh sát Austin, Texas, Mỹ được điều động đến hiện trường một chuyến bay của American Airlines, nơi có hai người đàn ông đánh nhau trên chuyến bay từ New Orleans tới Texas (Mỹ). Hai người đàn ông ẩu đả trên máy bay với lý do được cho là mâu thuẫn về việc ngả lưng ghế. Các hành khách vô cùng hoảng sợ và họ đã cùng tổ bay cố gắng can thiệp để ngăn chặn cuộc ẩu đả và đưa hai người này về chỗ ngồi. Trong video có thể nghe thấy một hành khách hét lên: "Dừng lại, điều đó không đáng!" Các nhân chứng của vụ việc chia sẻ với một kênh truyền hình rằng hai người đàn ông đã cãi nhau trong cabin suốt chuyến bay từ New Orleans, Louisiana, đến Austin, Texas về việc ngả lưng ghế. "Khi máy bay hạ cánh và biển báo thắt dây an toàn đã tắt, cả hai người đàn ông nhảy lên và bắt đầu đánh nhau", một hành khách giấu tên cho biết. Khi chuyến bay của American Airlines hạ cánh xuống Texas, hai người đàn ông đã bị cảnh sát bắt tạm giam. Hành khách gây lộn trên máy bay về việc ngả lưng ghế. Người phát ngôn của American Airlines xác nhận với KEYE-TV rằng một sự cố đã xảy ra trong chuyến bay nhưng không nêu chi tiết về các hành động của cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Đã có một số sự cố xảy ra trên các chuyến bay của Mỹ trong năm 2021 này. Hai tháng trước, một chuyến bay của Southwest Airlines buộc phải hạ cánh khẩn cấp khi một cuộc ẩu đả nổ ra trong khi máy bay vẫn đang ở trên không. Thời điểm đó, một chiếc điện thoại di động được cho là đã phát nổ sau khi một người phụ nữ dùng chiếc điện thoại này để đánh một hành khách khác. Cũng trên chuyến bay của SouthWest Airlines vào tháng 5, một nữ tiếp viên hàng không bị đánh gãy hai chiếc răng sau cuộc tranh cãi với một hành khách. Vĩnh Ngọc Theo Youtube