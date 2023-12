Hà Nội: Giá vé gửi xe máy khu Nhà thờ Lớn tăng 10 lần trong đêm Giáng sinh

"50.000 đồng một xe", người chủ bãi thuê xe trên phố Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) niêm yết giá... bằng miệng cho khách hàng. Sau khi thấy khách kêu đắt, định bỏ đi, người này nói thêm: "Ở đâu cũng giá đấy thôi".

Tối 24/12, dòng người đổ về khu vực nhà thờ lớn khiến các con phố từ Hàng Bông, Hàng Trống, Nhà Chung... ùn tắc kéo dài. Ghi nhận của phóng viên Dân trí, hai bên đường dọc các tuyến phố này, cứ 10m lại có một bãi gửi xe.

Để hút khách, nhiều người đứng ra tận ngoài đường để mời gọi, hay đặt biển giữ xe với đèn nhấp nháy bao quanh để gây chú ý cho người đi đường. Nhưng phần lớn đều không niêm yết giá trên biển.

Giá gửi khu vực gửi xe gần Nhà thờ Lớn, Hàng Mã (Hà Nội) đêm Giáng sinh trung bình 50.000 đồng/xe máy (Ảnh: Toàn Vũ).

Hoàng Thu Huyền (29 tuổi, Cầu Giấy), mất 45 phút để tìm chỗ gửi xe. Huyền cho biết, cô đi từ Hàng Mã sang Nhà thờ Lớn. Trước đó, gửi xe ở Hàng Mã mất 30.000 đồng/xe, khi sang đến phố Hàng Trống, đi dọc con phố này cô không tìm được chỗ gửi xe nào dưới 50.000 đồng, thậm chí có nơi báo giá 80.000 đồng/xe gửi đến đêm.

"Tôi thấy mức giá này là quá đắt, biết là ngày lễ sẽ tăng giá nhưng cũng nên tăng ở mức vừa phải thôi", Thu Huyền nói.

Các điểm gửi xe càng gần điểm đến trung tâm càng tăng giá. Đơn cử, nếu du khách đi chơi ở Nhà thờ Lớn, gửi xe ở vòng ngoài đoạn Hai Bà Trưng, Bà Triệu giá khoảng 20.000-30.000 đồng/xe. Nếu vào vòng trong đoạn Hàng Trống, Nhà Thờ, Ấu Triệu... mức giá trung bình khoảng 50.000 đồng/xe.

Các bãi gửi xe không niêm yết giá, báo giá với khách bằng miệng trước khi khách vào gửi xe (Ảnh: Thanh Thúy).

Tuy nhiên, dù giá vé tăng cao, thái độ "chặt chém" nhưng những bãi gửi xe này đến khoảng 19h đã gần như kín chỗ, chủ bãi xe liên tục phải từ chối khách.

Nguyễn Ngọc Tuấn (32 tuổi, Hoàng Mai) cho biết, anh gửi xe lúc 17h ở gần Phố Hàng Mã được báo giá 20.000 đồng, đến 18h30 lấy xe chủ bãi đòi thu lên 50.000 đồng vì tăng giá sau 18h.

"Tôi hoàn toàn không được báo trước về việc tăng giá, lại tăng gấp 2 lần mức giá ban đầu họ nói với tôi. Tôi có cảm giác như bị lừa", anh Tuấn bức xúc.

Theo quy định của HĐND thành phố Hà Nội, giá gửi xe ban ngày và ban đêm lần lượt với xe đạp là 3.000-5.000 đồng, xe máy là 5.000-8.000 đồng, xe ô tô là 50.000 đồng/lượt.

Cứ 10m lại có một biển " điểm gửi xe" nhưng phần lớn đều không niêm yết giá (Ảnh: Thanh Thúy).

Cả trong các ngày Lễ, phí gửi xe máy sau 18h cũng được niêm yết là 8.000 đồng, như vậy các bãi gửi xe ở đây đã tự ý tăng giá gấp 5-10 lần giá theo quy định chung.

Đại diện công an phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, từ 18h, công an phường bắt đầu ra quân, chỉ sau 30 phút rà soát, kiểm tra các bãi gửi xe, công an đã lập biên bản xử phạt hành chính với 2 bãi gửi xe không xuất trình được giấy phép hoạt động, thuộc khu vực phường Hàng Trống.

"Trong tối 24/12, công an phường Hàng Trống, phối hợp với công an kinh tế của UBND các phường trên địa bàn thành phố, sẽ tiếp tục duy trì tổ tuần tra đột xuất các bãi gửi xe, về giá cả và quy định hoạt động", đại diện công an phường Hàng Trống nói.