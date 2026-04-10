Gia Lai hút khách nhờ lợi thế "lên rừng, xuống biển" trong ngày

Chiều 9/4 trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch với thông điệp xuyên suốt: Đưa Gia Lai trở thành điểm đến mới nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, tạo cơ hội để địa phương giới thiệu hình ảnh một Gia Lai mới, hình thành trên nền tảng liên kết giữa hai vùng đất giàu bản sắc gồm Bình Định và Gia Lai.

Chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ là thông điệp truyền thông mà còn phản ánh định hướng phát triển xuyên suốt của tỉnh.

Gia Lai có nhiều lợi thế phát triển du lịch (Ảnh: Doãn Công).

Trả lời câu hỏi “Gia Lai có gì khác biệt”, bà Hạnh cho rằng câu trả lời nằm ngay trong giá trị cốt lõi mà địa phương đang sở hữu. Đó là sự giao thoa hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và không gian phát triển.

“Đến với Gia Lai, du khách sẽ được trải nghiệm một hành trình đặc sắc, bắt đầu từ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng duyên hải”, bà Hạnh nói.

Trong hành trình ấy, buổi sáng du khách đón làn sương mỏng trên Biển Hồ, lắng nghe tiếng cồng chiêng ngân vang giữa đại ngàn Kon Hà Nừng; đến buổi chiều đã có thể đứng trước Eo Gió, Kỳ Co, để gió biển mặn mòi cuốn đi mọi ưu phiền.

Sự liền mạch về không gian tạo nên trải nghiệm khác biệt, nơi du khách có thể cảm nhận nhiều lớp giá trị trong một hành trình ngắn.

Theo bà Hạnh, Gia Lai hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển đa dạng loại hình du lịch, từ sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp đến nghỉ dưỡng. “Chính sự kết nối và bổ trợ lẫn nhau giữa các yếu tố đó đã tạo nên một Gia Lai khác biệt: giàu bản sắc, giàu trải nghiệm và đầy tiềm năng phát triển bền vững”, bà Hạnh chia sẻ.

Trong khi đó, khi trao đổi về định hướng phát triển du lịch địa phương giai đoạn mới, bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai nhận định, Gia Lai không phải là một điểm đến lẻ. Địa phương sẽ tạo ra một hành trình kết nối giữa đại ngàn và biển xanh - nơi du khách có thể trải nghiệm 2 thế giới hoàn toàn khác biệt trong cùng một chuyến đi.

Giữa bối cảnh thị trường du lịch đang thay đổi mạnh mẽ, sản phẩm truyền thống dần bộc lộ hạn chế. Các tour đại trà, trùng lặp đang mất sức hút, trong khi du lịch biển có dấu hiệu bão hòa, còn tour cao nguyên lại gặp khó khăn trong việc thu hút khách.

Vẻ đẹp hoang sơ của thác Rơ Tu, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Khách du lịch hiện không còn thích những tour giống nhau. Họ tìm kiếm trải nghiệm mới, có chiều sâu văn hóa và có câu chuyện. Việt Nam đang cần những sản phẩm khác biệt và Gia Lai đang nỗ lực trả lời bài toán này”, bà Lan nhấn mạnh.

Để đáp ứng xu hướng đó, Gia Lai xác định 4 trụ cột phát triển du lịch, gồm: biển - nghỉ dưỡng tinh tế; văn hóa đại ngàn; bản sắc bản địa và du lịch khoa học.

Trong đó, sản phẩm biển không phát triển đơn lẻ mà gắn kết với các giá trị địa phương, tạo nên chuỗi trải nghiệm liên vùng. Không gian văn hóa đại ngàn và thiên nhiên nguyên bản mở ra tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, hệ thống di sản văn hóa Chăm Pa, lịch sử Tây Sơn cùng bản sắc bản địa còn được gìn giữ sống động, tạo chiều sâu cho sản phẩm.

Đáng chú ý, Gia Lai còn đẩy mạnh phát triển du lịch khoa học với điểm nhấn là trung tâm khám phá khoa học và vũ trụ tại Quy Nhơn. Đây là một sản phẩm được đánh giá độc đáo, hiếm có tại Việt Nam.

Trong năm nay, Gia Lai giới thiệu loạt sản phẩm chiến lược mới, trong đó nổi bật có hành trình kết nối biển và cao nguyên cho phép du khách trải nghiệm 2 hệ sinh thái và 2 nền văn hóa khác biệt trong cùng một chuyến đi.

Ngoài ra, các sản phẩm chuyên đề như cà phê và văn hóa, hay hành trình di sản Tây Sơn cũng được đầu tư xây dựng với nhiều câu chuyện trải nghiệm, tạo dấu ấn riêng biệt.

Một trong những sản phẩm nổi bật là tour “hành trình cà phê Gia Lai” kéo dài một ngày. Tại đây, du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp trải nghiệm quy trình từ nông trại đến tách cà phê, giao lưu với người bản địa và tự rang xay, thưởng thức sản phẩm do chính mình tạo ra.

Từ nền tảng này, Gia Lai phát triển các gói sản phẩm dài ngày hơn, như hành trình 3 ngày 2 đêm, giúp du khách đi sâu vào trải nghiệm và cảm nhận rõ nét hơn giá trị văn hóa thiên nhiên của địa phương.

Đặc biệt, sản phẩm “đại ngàn chạm biển xanh” được xem là hành trình độc bản, kết nối từ Tây Nguyên đến duyên hải miền Trung, mở rộng sang các di sản trong khu vực, tạo nên chuỗi trải nghiệm liên vùng hiếm có.

Theo bà Lan, Gia Lai không chỉ bán tour mà hướng tới thiết kế những trải nghiệm có thể nhân rộng, kết nối linh hoạt và khuyến khích du khách quay trở lại nhiều lần.

“Du lịch không còn là một điểm đến, mà là một hành trình. Chúng tôi không chạy theo thị trường, mà tạo ra thị trường mới”, bà Lan khẳng định.

Hiện Gia Lai định hướng phát triển các dòng sản phẩm theo nhiều phân khúc, từ tiêu chuẩn (standard), đặc sắc (signature) đến cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách. Các sản phẩm đều được thiết kế mở, có thể linh hoạt nâng cấp và cá nhân hóa.

Bên cạnh đó, địa phương cũng tập trung phát triển các mô hình du lịch cao cấp như nghỉ dưỡng, hội họp (MICE) và du lịch chữa lành. Đây đều là những xu hướng đang tăng trưởng mạnh.

“Gia Lai đang xây dựng những trung tâm liên kết hiếm có giữa biển, cao nguyên, di sản và văn hóa bản địa. Đây là lợi thế để trở thành điểm đến mới nổi trên bản đồ du lịch quốc tế”, bà Lan nhận định.

Đánh giá về tiềm năng và cơ hội của Gia Lai, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng địa phương đang đứng trước thời điểm thuận lợi để bứt phá mạnh mẽ.

“Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, đặc biệt trong bối cảnh được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành động lực tăng trưởng thực chất, địa phương cần khẩn trương xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới, bắt nhịp xu thế thị trường”, ông Vũ Thế Bình nhấn mạnh.

Theo ông, du lịch văn hóa cần được xác định là nền tảng cốt lõi, bởi đây là yếu tố tạo nên bản sắc riêng. Gia Lai sở hữu “mỏ vàng” văn hóa với không gian cồng chiêng, hệ thống lễ hội và đời sống văn hóa bản địa đặc sắc, đủ sức hình thành các sản phẩm có chiều sâu.

Song hành với đó là xu hướng du lịch xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu trên toàn cầu. “Gia Lai cần sớm áp dụng đồng bộ các bộ tiêu chí xanh vào quản lý điểm đến, xây dựng sản phẩm và vận hành dịch vụ”, ông Bình khuyến nghị.