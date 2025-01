Gần một triệu lượt khách đón năm mới 2025 tại các địa điểm của Vingroup

Tối ngày 31/12/2024, dòng người về Quảng trường K-Town - Vinhomes Ocean Park 2 tham gia sự kiện đa sắc màu văn hóa mang tên The Glamorous Countdown 2025.

Đại nhạc hội countdown chào đón năm mới đã trở thành đặc sản làm nên thương hiệu tại các điểm đến trong hệ sinh thái Vingroup (Ảnh: Vingroup).

Dàn nghệ sĩ gồm Vũ Cát Tường, DALAB, Trần Ngọc Ánh và bộ đôi DJ Gaztik đưa khán giả qua từng miền cảm xúc, từ giai điệu ngọt ngào về tình yêu, thanh xuân rực rỡ tới những bản nhạc sôi động.

Các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu (Ảnh: Vingroup).

Vũ Cát Tường giao lưu cùng khán giả (Ảnh: Vingroup).

The Glamorous Countdown 2025 không chỉ là sự kiện chào đón năm mới mà còn là câu chuyện tràn đầy cảm hứng về Ocean City.

"Với những người trẻ thích chụp ảnh như chúng tôi, thay vì tốn hàng nghìn USD để du lịch nước ngoài, chỉ cần đến Ocean City là có thể tận hưởng cảnh quan, thưởng thức ẩm thực với những món ăn nổi tiếng thế giới. Thế giới có trải nghiệm gì đặc sắc hay món ngon thì Ocean City cũng đều cập nhật nhanh chóng", Ngọc Mai (Hà Nội) hào hứng nói.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Ocean City, mừng năm mới 2025 (Ảnh: Vingroup).

Dù pháo hoa thường xuyên được bắn tại Ocean City mỗi dịp cuối tuần nhưng thời khắc hàng nghìn bông pháo bung nổ rực rỡ, thắp sáng bầu trời phía Đông Thủ đô trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2025 vẫn khiến gần hàng chục nghìn người có mặt tại sự kiện hứng khởi.

"Hơn 1 năm sau khi Ocean City ra mắt, chúng tôi quen với việc đón các sự kiện lớn tại đây. Cũng ở đây, chúng tôi có cơ hội vui chơi, khám phá suốt từ sáng đến tận thời khắc giao thừa", chị Thu Hằng (Hà Nội) chia sẻ.

Khung cảnh rực rỡ tại Vinhomes Royal Island (Ảnh: Vingroup).

Khung cảnh lễ hội tưng bừng không chỉ diễn ra tại Ocean City. Tại TP Hải Phòng, dòng người từ trung tâm và các tỉnh lân cận đã đổ về Vinhomes Royal Island Vũ Yên. Sân khấu Countdown to greatness mang đến sự kiện ấn tượng với âm thanh và ánh sáng.

Dàn nghệ sĩ biểu diễn tại Vinhomes Royal Island Vũ Yên (Ảnh: Vingroup).

Rapper Big Daddy, Danrangto, Phúc Du, Emily và DJ Mike Hao liên tục khuấy động sân khấu bằng các màn trình diễn đầy ngẫu hứng. Sau đó là giây phút lắng đọng khi khán giả cùng đồng thanh đếm ngược chào đón năm mới 2025 với pháo hoa rực rỡ trên tầm cao 180m.

Toàn cảnh sự kiện "Countdown to Greatness" từ trên cao (Ảnh: Vingroup).

Countdown to greatness là sự kiện chào đón năm mới đầu tiên tại Vũ Yên, đồng thời cũng là minh chứng cho thấy các khu đô thị của Vingroup trở thành thành phố lễ hội thu hút hàng nghìn du khách. Liên tục sáng tạo, làm mới trải nghiệm khách hàng, Vingroup nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân.

"Du khách mọi lứa tuổi có thể tìm thấy không gian riêng với những trải nghiệm như ý tại điểm đến trong hệ sinh thái Vingroup", anh Lê Phong (Hải Phòng) chia sẻ.

Đông đảo người dân, du khách đến các địa điểm của Vingroup để tận hưởng không khí đêm giao thừa (Ảnh: Vingroup).

Các khu phố thương mại đông kín khách (Ảnh: Vingroup).

Các khu phố thương mại Grand World và Little Hongkong (Ocean City), phố đi bộ, công viên Vũ Yên (Hải Phòng), Vinpearl Harbour (Nha Trang) kín khách trong ngày cuối năm.

Không chỉ là nơi mua sắm, thưởng thức ẩm thực, các khu phố thương mại do Vincom Retail vận hành còn là không gian kết nối văn hóa, nghệ thuật và giải trí thời thượng, tiên phong khai mở mô hình One-stop Shoppertainment (điểm đến mua sắm, giải trí) tại Việt Nam.

"Điểm khác biệt của các điểm đến của Vingroup chính là cuộc sống về đêm sôi động và hấp dẫn với chuỗi lễ hội, chương trình biểu diễn hấp dẫn cùng cửa hàng, cửa hiệu sầm uất. Đầu tư lớn nhưng các show (buổi) diễn, lễ hội âm nhạc đều miễn phí", chị Minh Anh (du khách từ Lạng Sơn) chia sẻ sau khi thưởng thức show The Grand Voyage tại Grand World.

Du khách đón chào khoảnh khắc giao thừa (Ảnh: Vingroup).

Không kém cạnh các khu đô thị Vinhomes, tại các quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Vinpearl và VinWonders từ Bắc vào Nam, như Hạ Long (Quảng Ninh), Cửa Hội (Nghệ An), Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang)…, hàng nghìn du khách cũng đã có một đêm không ngủ, tận hưởng khoảnh khắc chào năm mới 2025.

Du khách và người dân tại Hạ Long đón năm mới rực rỡ (Ảnh: Vingroup).

Trong khi Vinpearl Resort & Spa Hạ Long đón dòng du khách khổng lồ đổ về vịnh kỳ quan tham gia sự kiện Magic Scarlet by the Bay, thì tại VinWonders Cửa Hội, khung cảnh sầm uất tương tự đã diễn ra tại sự kiện countdown Ring In The New Year.

Pháo hoa rực sáng trên vịnh biển Nha Trang (Ảnh: Vingroup).

Còn tại vịnh biển Nha Trang, hàng loạt bữa tiệc chào đón năm mới đa dạng chủ đề đã được tổ chức tại quần thể Vinpearl trên đảo Hòn Tre. Đó là sự kiện âm nhạc Wonder Countdown Party, The Voyage of Time; dạ tiệc năm mới trên biển với chủ đề vũ trụ tại Universe Party; show diễn thực cảnh phiên bản đặc biệt Tata Show Countdown & New Year tại quảng trường Thần Thoại…

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện này chính là màn pháo hoa 120m, biến đảo Hòn Tre trở thành địa điểm rực rỡ tại Nha Trang trong thời khắc đầu tiên của năm mới.

"Tôi đã từng đón năm mới tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng Vinpearl Nha Trang có lẽ là nơi đặc biệt nhất. Nơi đây không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn có trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, giải trí đặc sắc ngay tại một điểm đến", anh James Wheeldon (du khách người Anh) trầm trồ.

Khách du lịch tại Phú Quốc đón chào năm mới (Ảnh: Vingroup).

Tại Phú Quốc, dòng khách du lịch quy tụ về Phú Quốc United Center trong đêm 31/12. Đại nhạc hội sôi động được tổ chức tại Vinpearl WonderWorld và Grand World có sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như: Rhyder, Cường Seven, Kay Trần, Vũ Thịnh, DJ Double D, MC Hype…

Hàng nghìn du khách tận hưởng âm nhạc, thưởng thức ẩm thực biển thượng hạng và chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa trong thời khắc đón năm mới.

Hệ thống các trung tâm thương mại đón khách trong dịp cuối năm (Ảnh: Vingroup).

Trong ngày cuối cùng của năm 2024, hệ thống 88 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc đón một lượng khách lớn đến mua sắm, vui chơi giải trí và tận hưởng không khí lễ hội.

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, các trung tâm thương mại Vincom đã đầu tư lớn cho việc trang hoàng không gian, xây dựng sự kiện hoạt náo, biểu diễn âm nhạc sôi động, thiết kế các chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn… trở thành điểm đến của gia đình và giới trẻ.

Xanh SM phục vụ nhu cầu di chuyển của du khách (Ảnh: Vingroup).

Để đáp ứng lượng du khách đến các địa điểm giải trí của Vingroup trong ngày cuối cùng của năm 2024, hệ thống giao thông xanh trong hệ sinh thái Vingroup, gồm VinBus, Xanh SM, FGF hoạt động hết công suất. Chỉ riêng trong ngày 31/12/2024, hệ thống Xanh SM và các đối tác phục vụ gần 2 triệu lượt khách tại 61 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dịch vụ cho thuê ô tô điện tự lái của FGF (Ảnh: Vingroup).

Mới ra mắt 4 tháng nhưng dịch vụ cho thuê ô tô điện tự lái của FGF đã khẳng định vị thế tại thị trường cho thuê xe và ghi nhận lượng khách hàng tăng mạnh. Nhu cầu thuê xe theo tuần và tháng cuối năm tăng cao khi người dân có kế hoạch di chuyển dài ngày trong mùa lễ hội. Thậm chí, nhu cầu thuê xe ngày 31/12/2024 tăng gấp 3 so với ngày thường.

Gần 1 triệu du khách tham gia lễ hội countdown 2025 tại các điểm đến của Vingroup (Ảnh: Vingroup).

Gần 1 triệu du khách tham gia lễ hội countdown 2025 cho thấy sức hút của các điểm đến của Vingroup. Đây là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản và đầy sáng tạo khi Vingroup xây dựng các điểm đến mô hình "all-in-one" (tất cả tiện ích trong một điểm đến) với kiến trúc hiện đại, tráng lệ, tiện ích cao cấp, thời thượng, trải nghiệm độc đáo, mới lạ. Chính điều này đã giúp các điểm đến giải trí hàng đầu khu vực Vingroup luôn đón một lượng khách đông đảo.