FLC Quy Nhơn trở lại với Lễ hội Countdown cùng màn pháo hoa rực rỡ

Quy Nhơn - điểm đến của các sự kiện

Tỉnh Bình Định đang quay trở lại đường đua du lịch với nhiều nỗ lực. Trong gần một năm qua, tỉnh Bình Định liên tiếp tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, đưa những sự kiện độc đáo thu hút du khách, mở rộng và phong phú hóa các sản phẩm du lịch. Điển hình là Giải Đua thuyền máy công thức 1 - F1H20 và Giải Aquabike nhà nghề quốc tế Bình Định năm 2024; Giải Teqball quốc tế năm 2024 và Festival Ẩm thực quốc tế - Bình Định năm 2024, Du lịch hè "Thiên đường biển; Lễ hội ẩm thực cá ngừ đại dương và Carnaval đường phố… thu hút đông đảo du khách từ nhiều nước tham dự.

Bắn pháo hoa dịp khánh thành quần thể du lịch FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort (Ảnh: FLC).

Không gian du lịch của tỉnh Bình Định tiếp tục được mở rộng, hình thành nhiều điểm đến mới thu hút đông khách du lịch. Các lễ hội văn hóa, du lịch, thể thao được duy trì, nâng cấp đầu tư quy mô hơn như: Lễ hội Đống Đa, Lễ hội Mai Vàng, Lễ hội diều, Lễ hội Lân - Sư - Rồng, Lễ hội đường phố, Lễ hội trái cây, Lễ hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Đêm hội thuyền rồng trên sông Hà Thanh, Lễ hội du lịch "Biển xanh vẫy gọi - Mùa rong mơ"…

2 lễ hội du lịch mới hình thành trong năm 2024 là Lễ hội Du lịch Hoài Nhơn "La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi" và Lễ hội du lịch "Làng chài" (Nhơn Lý).

Bên cạnh giải pháp hình thành chuỗi các sự kiện, lễ hội tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, mang tầm quốc gia và quốc tế để tăng trải nghiệm, sức hút cho du khách đến với Bình Định.

Tỉnh Bình Định chủ động kết nối, xúc tiến để thu hút nguồn khách du lịch quốc tế thông qua các chương trình quảng bá du lịch tại nước ngoài. Chương trình quảng bá sản phẩm du lịch Bình Định giữa Sở Du lịch với Công ty TNHH DA Trip & FLC Biscom Korea - Hàn Quốc đã đem lại những kết quả bước đầu. DA Trip & FLC Biscom Korea đã tổ chức đưa 17 đoàn khách du lịch Hàn Quốc từ chuyến bay thẳng Incheon - Quy Nhơn, Bình Định (lưu trú tại FLC Quy Nhơn Golf & Resort).

Với nhiều nỗ lực của tỉnh, ngành du lịch và các doanh nghiệp, 9 tháng năm 2024, ngành du lịch Bình Định đón trên 8 triệu lượt khách, tăng 87,5% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 147% so với kế hoạch năm 2024; doanh thu ước đạt 22.794,6 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Sở Du lịch Bình Định công bố năm 2025 vẫn lấy các hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch sự kiện làm trọng tâm. Các chương trình như: countdown Tết Dương lịch năm 2025; Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 (tháng 3/2025); Giải đua thuyền máy UIM - APB F1H2O (1/4 - 3/4/2025); Lễ hội "Tinh hoa đất biển" (tháng 8/2025)… và 2 tour du lịch mới trên Vịnh Thị Nại sẽ được tổ chức quy mô, bài bản, hướng tới quảng bá, truyền thông về Bình Định - điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và hấp dẫn.

Bên cạnh đó, tỉnh từng bước xây dựng và phát triển đưa Quy Nhơn - Bình Định trở thành điểm đến hấp dẫn để tổ chức tour du lịch MICE.

Tiệc buffet tại phòng Diamond - Trung tâm hội nghị Quốc tế FLC Quy Nhơn (Ảnh: FLC).

Sự trở lại của các thương hiệu lớn, hứa hẹn bùng nổ bốn mùa

Có mùa thu hoạch khả quan, đột biến so với những năm trước đây, du lịch Bình Định đang bứt phá về đích kế hoạch năm 2024. Sự trở lại của Tập đoàn FLC và hãng hàng không Tre Việt - Bamboo Airways - hai thương hiệu lớn từng là nhân tố làm nên đột phá cho du lịch Bình Định trước dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, FLC và Bamboo Airways bắt tay nhau khởi tạo một chu kỳ du lịch mới tại Quy Nhơn với hàng loạt các gói du lịch hấp dẫn cả bốn mùa, nhất là giai đoạn mùa thấp điểm (tháng 10, 11, 12 hàng năm).

Trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới 2025, tại khu nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn, tập đoàn FLC sẽ tổ chức Lễ hội Countdown bên bờ biển. Sự kiện được thiết kế với những hoạt động vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, ấn tượng cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ chào năm mới.

Quần thể FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort (Ảnh: FLC).

Sau một thời gian trầm lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh và những biến cố từ tập đoàn mẹ, khu nghỉ dưỡng FLC đang được hoạt động trở lại.

Chị Nguyễn Mai, một du khách vừa trải nghiệm kỳ nghỉ tại FLC Quy Nhơn, tiết kiệm được tới 50% giá phòng và dịch vụ ăn uống trong chuỗi chương trình kích cầu du lịch mùa thấp điểm của tỉnh Bình Định chia sẻ: "Khu nghỉ dưỡng vẫn đẹp, với sự cảnh sắc thiên nhiên có gió, có nắng, cát trắng và biển xanh. Nhân viên tại đây luôn tận tình chu đáo, không chút xao nhãng mà luôn cần mẫn, chăm chút cho từng góc cảnh quan nơi đây... Không gian khu nghỉ dưỡng sạch đẹp để du khách luôn cảm thấy thoải mái".

Sự trở lại của những thương hiệu như FLC, Bamboo Airways hứa hẹn tạo bàn đạp phát triển cho du lịch Quy Nhơn nói riêng, Bình Định nói chung trong cả bốn mùa, nhất là khi vùng biển này đang được du khách khu vực Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản yêu thích.