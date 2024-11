Dừng chèo thuyền kayak ở Lan Hạ: Khách Tây tiếc nuối, doanh nghiệp bối rối

Khách Tây tiếc nuối khi bị dừng chèo thuyền kayak ở vịnh Lan Hạ

Là một trong số 20 người trong đoàn khách Mỹ tới vịnh Lan Hạ (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), chị Kastalia Medrano háo hức chờ đợi những trải nghiệm mới lạ tại đây.

Đoàn khách đặt tour đi theo nhóm riêng với giá 25 triệu đồng/người, dự kiến sẽ trải nghiệm 5 ngày trên tàu. Bên cạnh việc đi thuyền ngắm vịnh, một trong những dịch vụ được khách mong chờ là chèo thuyền kayak trên sông nước.

Chèo thuyền kayak trên vịnh Lan Hạ là hoạt động không thể bỏ qua (Ảnh: Việt Hoàng).

"Hướng dẫn viên du lịch cho biết, dịch vụ này đã bị dừng từ ngày 15/11. Chúng tôi thấy tiếc nuối vì tới đây không chỉ để ngắm cảnh, còn muốn tận hưởng cảm giác trải nghiệm mọi thứ", vị khách người Mỹ chia sẻ.

Tuy không nổi tiếng như vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ nằm ở phía đông của đảo Cát Bà thuộc huyện Cát Hải với tổng diện tích hơn 7.000ha.

Nơi đây sở hữu vẻ đẹp ngoạn mục của khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ mang nhiều hình thù đặc biệt. Dù chưa được nhiều khách nước ngoài biết tới, nhưng vịnh Lan Hạ được đánh giá là một trong những vịnh biển đẹp nhất của Việt Nam.

Cùng chung cảm nhận với đoàn khách Mỹ, anh Murray Edward, du khách người Australia tới vịnh Lan Hạ thời điểm này, cũng bất ngờ vì thông tin không được chèo thuyền kayak.

"Tôi từng chèo thuyền kayak đi qua những khu rừng ngập mặn đẹp nhất ở Krabi (Thái Lan) nên vẫn muốn tiếp tục trải nghiệm này khi tới Việt Nam. Có thể vì lý do an toàn nên họ đã dừng hoạt động này, nhưng với tôi, điều này rất đáng tiếc", anh Murray nói.

Từ trước tới nay, hoạt động chèo thuyền kayak trên vịnh Hạ Long cũng như vịnh Lan Hạ được nhiều du khách đặc biệt là khách quốc tế yêu thích. Nhằm đáp ứng điều này, nhiều đơn vị lữ hành trong đó có các tàu ngủ đêm trên vịnh đưa dịch vụ chèo thuyền trở thành trải nghiệm chính cho du khách.

Theo nội dung từ bản thông báo số 1213/TB-UBND do UBND huyện Cát Hải đưa ra, trong thời gian qua, hoạt động chèo kayak trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà mang tính tự phát, chưa đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho khách du lịch và an ninh trật tự trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Kể từ ngày 15/11, UBND huyện Cát Hải yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dừng tổ chức hoạt động dịch vụ chèo thuyền kayak trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà cho đến khi đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp bất ngờ nhận thông tin, trở tay không kịp

Thông tin về việc hoạt động chèo thuyền kayak phải tạm dừng ở vịnh Lan Hạ khiến nhiều đơn vị kinh doanh lữ hành tại đây bày tỏ sự hoang mang.

Lý do là bởi vụ lệnh cấm diễn ra trong bối cảnh các điểm du lịch vùng vịnh ở Hải Phòng, Quảng Ninh đang trong giai đoạn cao điểm đón khách nước ngoài (tháng 11 tới tháng 3 hàng năm).

Toàn cảnh vịnh Lan Hạ (Ảnh: Xuân Thủy).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, CEO một đơn vị kinh doanh có tàu du lịch đang khai thác ở vịnh Lan Hạ cho biết, bị động khi nhận thông tin, không có thời gian chuẩn bị cho sản phẩm thay thế.

"Điều này khiến các doanh nghiệp gặp khó và trở tay không kịp. Đặc biệt thời điểm này là mùa du lịch cao điểm nên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh thu, uy tín của doanh nghiệp với du khách cũng như điểm đến", người này nói.

Theo vị này, chèo thuyền kayak đóng vai trò quan trọng cho du khách khi tới Lan Hạ. Đây là vùng vịnh rất đẹp nhưng chưa có nhiều hoạt động cho khách trải nghiệm.

"Khách đã đặt dịch vụ từ trước đó, nhưng đến giờ lại nhận được lệnh dừng khiến họ cũng khó chịu. Thậm chí có khách hủy tour. Về lâu dài, chúng tôi lo ngại điều này có thể khiến khách quốc tế không chọn Cát Bà nữa mà chuyển hướng sang những nơi khác mang tới dịch vụ tốt hơn như Bali (Indonesia) hay Thái Lan", người này nói.

Trong khi đó, chủ đại diện một du thuyền đang kinh doanh trên vịnh Lan Hạ khẳng định, chèo thuyền kayak bị dừng sẽ khiến việc trải nghiệm của khách càng bị thu nhỏ, giảm sự hấp dẫn tại điểm đến.

"Sau bão Yagi, việc hồi phục du lịch của các doanh nghiệp đều rất chật vật. Với lệnh cấm này, doanh nghiệp thậm chí sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản vì khách quốc tế hủy tour hàng loạt. Ngay bản thân doanh nghiệp của chúng tôi, khi giới thiệu tour cho khách quốc tế, chèo thuyền kayak khiến họ thích thú nhất", người này nói.

Cũng theo vị đại diện này, hiện chưa có trường hợp nào ghi nhận việc khách gặp sự cố khi trải nghiệm kayak.

"Nếu các doanh nghiệp khó khăn, địa phương cũng không có thu nhập. Đứng trên phương diện quốc gia, ngành du lịch cũng bị thất thu. Nhiều khách quốc tế có thể chọn các điểm đến khác trong khu vực, thay vì Việt Nam", đại diện chủ tàu bày tỏ quan điểm.

Trước những ý kiến trên, phóng viên Dân trí đã trực tiếp tới Sở Du lịch Hải Phòng để liên hệ. Phía Sở Du lịch Hải Phòng cho biết đã tiếp nhận thông tin và sẽ có phản hồi sau.