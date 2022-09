Dừng bán vé tham quan di sản Tràng An vì mưa lũ ngập hang

Sáng 9/9, đơn vị quản lý khu du lịch sinh thái Tràng An (di sản Tràng An, tỉnh Ninh Bình) phát đi thông báo tạm dừng bán vé tham quan, để đảm bảo an toàn cho du khách trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Khu du lịch Tràng An đã tạm dừng bán vé tham quan do mưa lớn gây ngập lụt nhiều hang trong khu di sản (Ảnh: Thái Bá).

Theo đó, từ 8h ngày 9/9, khu du lịch sinh thái Tràng An tạm dừng bán vé. Thời gian mở cửa trở lại sẽ được thông báo đến các công ty lữ hành và du khách sau khi đảm bảo các điều kiện an toàn.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn đã khiến mực nước tại khu du lịch sinh thái Tràng An dâng cao. Đến sáng ngày 9/9, một số cửa hang bị ngập, không thể vào tham quan được.