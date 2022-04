Du lịch Vân Đồn bừng sáng với đêm nhạc Chào hè 2022 dịp đại lễ

Khởi động du lịch Vân Đồn

Chương trình nghệ thuật Chào hè 2022 với chủ đề "Vân Đồn bừng sáng cùng SEA Games 31" do UBND huyện Vân Đồn và Công ty đầu tư xây dựng Đô thị Phương Đông phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào tối ngày 30/4 tại khu đô thị Phương Đông Vân Đồn.

Tại sân khấu sự kiện bãi biển có hệ thống màn hình LED hiện đại bậc nhất miền Bắc hứa hẹn sẽ bùng nổ với các màn trình diễn từ các giọng ca đầy nội lực. Cụ thể, đêm nhạc quy tụ những tên tuổi gạo cội và các gương mặt trẻ triển vọng như NSƯT Hoàng Tùng - quán quân Sao Mai 2003, ca sĩ Đức Trung, Thương Bùi, Thiên Long, Khánh Thơ, Hoàng Tùng, Huyền Trang, Ngọc Anh…, nghệ sĩ Violin Hoa Bomi cùng tập thể nghệ sĩ Nhà hát đương đại Á Đông.

Chương trình Vân Đồn chào hè đã được tổ chức thành công vào năm 2020 tại Khu đô thị Phương Đông.

Theo chia sẻ từ đại diện ban tổ chức, đêm nhạc Vân Đồn Chào Hè 2022 sẽ bao gồm ba phần chính thể hiện khát vọng bứt phá trong thời kỳ mới bao gồm: Đất nước trọn niềm vui, Vân Đồn - nhịp điệu cuộc sống mới, Vân Đồn - sắc màu của biển - khát vọng bay lên.

Dự kiến, chương trình sẽ có sự tham dự đặc biệt của các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, huyện Vân Đồn cùng đông đảo người dân và du khách. Bên cạnh đó, Vân Đồn cũng sẽ tổ chức Giải thi đấu Mô tô địa hình lần thứ nhất "Ngocvung Enduro Challenge 2022", lễ hội truyền thống và các chương trình văn hóa, ẩm thực đặc sắc.

Không chỉ là sự kiện kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, chuỗi sự kiện Chào Hè 2022 còn mang ý nghĩa khởi động - "lên dây cót" cho ngành du lịch địa phương sau hơn 2 năm trầm lắng vì dịch bệnh. Theo đó, Vân Đồn đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh xây dựng thương hiệu là điểm đến "an toàn, thân thiện, hấp dẫn", hướng tới mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong năm 2022.

Mới đây, chỉ trong chưa đầy hai ngày của kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Vân Đồn đã thu hút hơn 10.000 du khách nhờ sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Đây là một tín hiệu tích cực, hứa hẹn đánh dấu một bước tiến dài của du lịch Vân Đồn trong năm 2022 với thông điệp "Du lịch an toàn - trải nghiệm trọn vẹn".

Phương Đông Vân Đồn nâng tầm trải nghiệm du lịch

Với địa thế tự nhiên hiếm có, Vân Đồn sở hữu nhiều "nguyên liệu" thiên tạo và nhân tạo vô giá để phát triển du lịch như vịnh Bái Tử Long, các đảo Quan Lạn, Ngọc Vừng, Minh Châu; các đình, chùa linh thiêng và cụm di tích lịch sử thương cảng Vân Đồn.

Để đạt mục tiêu đón 1,2 triệu lượt khách trong năm nay, Vân Đồn triển khai xây dựng đa dạng sản phẩm du lịch thế mạnh như du lịch tâm linh, du lịch biển đảo, du lịch trải nghiệm, du lịch gắn với văn hóa ẩm thực… và tổ chức song hành các sự kiện văn hóa, thể thao để thu hút du khách.

Vân Đồn bắt đầu khai thác mô hình du lịch nghỉ dưỡng trên vịnh Bái Tử Long.

Đặc biệt, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ hàng đầu khu vực với đầy đủ đường không (Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn), đường thủy (Cảng Cái Rồng) và đường bộ (cao tốc Hà Nội - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái) sẽ là tiền đề giúp Vân Đồn "rộng cửa" đón khách du lịch.

Song hành cùng phát triển du lịch còn phải kể đến những dự án được đầu tư quy hoạch bài bản, trong đó Phương Đông Vân Đồn đã và đang trở thành quần thể Thương mại và Giải trí Nghệ thuật sống động bên vịnh kỳ quan. Theo đó, quần thể đô thị biển này bổ sung những khía cạnh còn thiếu và nâng tầm trải nghiệm du lịch của Vân Đồn với hơn 500 tiện ích đẳng cấp được hoàn thiện không ngừng.

Đến thời điểm hiện tại, Phương Đông Vân Đồn nổi danh là tâm điểm giải trí, mua sắm, nghỉ dưỡng thu hút lượng khách ổn định trong và ngoài địa phương. Trong đó, quảng trường nhạc nước 16.300 m2, sân khấu bãi biển ngoài trời 2.500 m2, bãi tắm cát mịn dài 3 km là các địa điểm được lựa chọn tổ chức các sự kiện lớn diễn ra quanh năm tại Vân Đồn với quy mô hàng chục nghìn người.

Bãi tắm tại Phương Đông Vân Đồn là tâm điểm giải trí - nghệ thuật sôi động của khu vực.

Cùng với đó, hệ thống tiện ích "all in one" tại Phương Đông Vân Đồn sẽ đáp ứng hoàn hảo đa nhu cầu trải nghiệm của du khách với các hoạt động giải trí bãi biển; các món ăn từ hải sản tươi ngon tại chuỗi nhà hàng; các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện tại khu thể dục thể thao, Gym & Spa; các khách sạn cao cấp, quán café, điểm check-in độc đáo…

Thông tin sự kiện:

Thời gian: 20h00 - 22h00 ngày 30/4/2022

Địa điểm: Khu đô thị Phương Đông, khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh.