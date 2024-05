Du lịch ĐBSCL lễ 30/4-1/5, khách du lịch giảm vì nắng nóng

Cần Thơ: Nắng nóng, khách đến Tây Đô dịp lễ giảm 70%

Nắng nóng kéo dài khiến du khách tham quan TP Cần Thơ trong dịp lễ vừa rồi giảm đáng kể. Theo số liệu tổng hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, qua 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, TP đón khoảng 285.000 lượt. Khách du lịch lưu trú ước khoảng 93.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 315 tỷ đồng.

Nắng nóng, du khách có xu hướng du lịch ở các vùng biển, hòn đảo để giải nhiệt (Ảnh: CTV).

Công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 75-90%; các cơ sở lưu trú 4-5 sao và các cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm TP, công suất bình quân khoảng 85%.

Mặc dù Sở Văn hóa không đưa ra số liệu so sánh cùng kỳ, không nhận định tăng hay giảm nhưng theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí năm 2023, tổng thu du lịch dịp 30-4-1/5 năm ngoái đạt 523 tỷ đồng. Như vậy năm nay Cần Thơ giảm gần 40% so với cùng kỳ. Còn lượng khách đến với thành phố tham quan, vui chơi giảm 71% so với năm cũ;

Du khách chơi trò chơi dân gian tại KDL Ông Đề (Cần Thơ) (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mặt khác, thời tiết nắng nóng kéo dài làm kém thu hút du khách đến tham quan các danh thắng của thành phố.

Trước đó, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Cần Thơ tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2024, trong 5 ngày diễn ra sự kiện trên, TP đã thu hút khoảng 870.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Bạc Liêu, Cà Mau: Tổng thu du lịch tăng nhẹ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 (từ 27/4 đến 1/5/2024), lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 120.000 lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng thu du lịch của tỉnh trong dịp lễ đạt khoảng 76,5 tỷ đồng tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023 trong đó, tổng thu khối nhà hàng - khách sạn - cơ sở kinh doanh ăn uống đạt khoảng 18,5 tỷ đồng.

Điểm du lịch biển nhân tạo Nhà Mát, Bạc Liêu (Ảnh: CTV).

Các điểm du lịch tập trung du khách tham quan như Quán Âm Phật đài, nhà thờ Tắc Sậy, quảng trường Hùng Vương... đón trên 3.000 khách/ngày.

Đạt kết quả trên là do tỉnh có bước chuẩn bị tốt nên đáp ứng được nhu cầu của du khách, khách tham quan. Để góp phần đưa Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm du lịch của Đồng bằng sông Cửu Long.

Thời gian tới, tỉnh tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật ngành Du lịch và hạ tầng giao thông đối với địa bàn trọng điểm, động lực phát triển du lịch.

Trong khi đó, tổng lượt khách du lịch trong những ngày nghỉ lễ ở Cà Mau đạt hơn 212.000 lượt, giảm gần 5% so cùng kỳ năm 2023.

Tổng thu du lịch 166,4 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2% so cùng kỳ, trong đó một số khu điểm thu hút đông lượt khách tham quan như: khu du lịch Đất Mũi; khu du lịch Hòn Đá Bạc; điểm du lịch Hương Tràm...

Tại các điểm tham quan, du lịch, thực hiện tốt việc niêm yết giá công khai, bình ổn giá cả, không có tình trạng chèo kéo khách.

Kiên Giang: Khách quốc tế tăng, khách nội địa giảm

Theo báo cáo của Sở Du lịch Kiên Giang, 5 ngày nghỉ lễ vừa qua tỉnh ước đón hơn 272.000 lượt khách, tăng 2,9% so với cùng kỳ; trong đó khách du lịch quốc tế gần 24.000 lượt, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa trên 248.000 lượt, giảm 3,6% so với cùng kỳ.

Mặc dù có công tác chuẩn bị tốt về quản lý giá cả, an ninh trật tự..., song Sở Du lịch Kiên Giang cũng cho biết, tổng lượng khách đến tham quan du lịch dịp nghỉ lễ năm nay tăng không nhiều so với cùng kỳ.

Ngoài lượng khách quốc tế tăng gấp hơn 2 lần thì lượng khách nội địa, khách tham quan các khu/điểm du lịch đều giảm do nhiều nguyên nhân như giá vé máy bay nội địa cao, một số đường bay tạm ngưng phục vụ, nắng nóng kéo dài kém thu hút du khách tham gia hoạt động ngoài trời.