Du khách đổ về Hội An nghỉ lễ quá đông

Dân trí Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ, rất đông du khách đổ về Hội An vui chơi. TP Hội An đã triển khai lực lượng an ninh để nhắc nhở du khách đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ.

Ngày 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 4 ngày, rất đông du khách đã đổ về Hội An vui chơi, tham quan, các tuyến đường đều chật kín du khách. Sau khi có yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng của UBND tỉnh Quảng Nam, hầu hết du khách khi tham quan phố cổ đều chấp hành nghiêm túc. Do lượng khách đổ về rất đông trong dịp nghỉ lễ này, thành phố Hội An cũng đã triển khai lực lượng an ninh nhằm nhắc nhở du khách tuân thủ đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ, các điểm du lịch trên địa bàn thành phố. UBND TP Hội An cho biết, dịp lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài ngày nên lượng du khách đến tham quan đảo Cù Lao Chàm tăng vọt, thành phố cũng đã chỉ đạo đồn biên phòng, UBND phường Cửa Đại, UBND xã Tân Hiệp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An cho hay: "Thành phố đã đề nghị công an chỉ đạo triển khai ngay lực lượng phối hợp với phường Minh An quyết liệt xử lý các trường hợp du khách không đeo khẩu trang khu phố cổ, điểm tham quan. Với những du khách không chấp hành sẽ xử phạt hành chính". Ngoài gác tại điểm cố định, lực lượng an ninh cũng đạp xe quanh phố cổ nhắc nhở du khách. Du khách thích thú check-in Hội An khi tham quan phố cổ. Trước đó, TP Hội An cũng quyết định tạm hoãn các chương trình, sự kiện tập trung đông người trong dịp lễ 30/4-1/5. Cần thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, giám sát, nhắc nhở du khách mang khẩu trang, hạn chế tập trung đông người, tuân thủ 5K của Bộ Y tế. Du khách đổ về Hội An đông đúc dịp lễ 30/4-1/5. Công Bính - Ngô Linh