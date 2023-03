Đình chỉ hoạt động khu du lịch Dreamer In The Forest tại Đà Nẵng

Như Dân trí đã thông tin, thời gian qua, du khách phản ánh về việc khu du lịch Dreamer In The Forest tại suối Lương (Đà Nẵng) tổ chức thu phí 100.000 đồng/người khi đến tham quan, chụp ảnh.

UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã cử lực lượng trực tiếp kiểm tra, lập biên bản chấn chỉnh, yêu cầu chủ khu du lịch trên ngừng thu phí không đúng quy định.

Tuy nhiên, khu du lịch này vẫn thực hiện việc thu phí 100.000 đồng/người, với tên gọi "phí gọi nước".

Khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest bị đình chỉ hoạt động (Ảnh: Hoài Sơn).

Tiếp nhận thông tin phản ánh, chiều 23/3, UBND phường Hòa Hiệp Bắc và công an phường này đã làm việc với ông L.Đ.A (chủ khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest).

Ông A. không cung cấp được giấy phép kinh doanh và các hồ sơ, giấy tờ thủ tục khác. Do đó, UBND phường Hòa Hiệp Bắc yêu cầu ông A. cùng cơ sở Dreamer In The Forest dừng tất cả các dịch vụ kinh doanh.

Ông A. bị nghiêm cấm tất cả các hình thức nhận khách, thu phí, buôn bán nước uống. Thời gian đình chỉ bắt đầu từ 24/3.

Trong biên bản làm việc, ông A. cho rằng khoản phí 100.000 đồng được thu tại khu du lịch bao gồm phần nước pha chế, thức ăn cho cừu, chăm sóc cảnh quang, gửi xe, dọn vệ sinh, thức ăn cho thỏ và khách được thông báo giá trước khi vào quán.

Đồng thời, chủ quán cũng cam kết ngưng hoạt động theo đúng quy định. Nếu không đúng cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Ghi nhận vào sáng 25/3, khu du lịch này đã đóng cửa và chấp hành việc dừng tất cả dịch vụ kinh doanh, không nhận khách.