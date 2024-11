Đến The Westin Resort & Spa Cam Ranh để thân - tâm - trí nghỉ ngơi

Bà Jamie Lee (người gốc Hàn Quốc) - Tổng quản lý tại khu nghỉ The Westin Resort & Spa Cam Ranh, với nhiều kinh nghiệm trong ngành khách sạn, đã đến và dẫn dắt đội ngũ khai trương thành công khu nghỉ Westin đầu tiên tại Việt Nam và hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Dưới đây là những chia sẻ của bà về định vị, giá trị mà The Westin hướng tới.

Bà Jamie, Tổng quản lý The Westin Resort & Spa Cam Ranh.

Điểm khác biệt của thương hiệu Westin nói chung và The Westin Resort & Spa Cam Ranh so với những đối thủ cạnh tranh khác là gì?

- Sự khác biệt của thương hiệu Westin đến từ 6 trụ cột triết lý sống khỏe: Sleep Well, Eat Well, Move Well, Feel Well và Play Well, phù hợp với nhu cầu của thị trường khi hiện tại khi khách hàng đang dần có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến du lịch chăm sóc sức khỏe.

Chúng tôi tập trung vào 3 yếu tố Sleep Well - những giấc ngủ ngon, Eat Well - ẩm thực sống khỏe và Move Well - vận động khỏe khoắn. The Westin Cam Ranh trang bị Heavenly® Bed - "chiếc giường thiên đường" thế hệ mới nhất với quy chuẩn 10 lớp để đem đến cho khách hàng một giấc ngủ ngon và êm ái, đồng thời trung hòa nhiệt độ cơ thể trong giấc ngủ.

Kết hợp cùng thực đơn Sleep Well là lọ tinh dầu hoa oải hương được đặt tại đầu giường của mỗi phòng, vì chúng tôi quan tâm và chăm chút tinh tế vào sự thư giãn và chất lượng giấc ngủ của khách lưu trú. Ẩm thực sống khỏe - Eat Well được phục vụ thông qua nhiều thực đơn đa dạng dành cho cả người lớn và trẻ em.

Phòng ngủ sang trọng, chan hòa cùng thiên nhiên.

Ngoài ra, các hoạt động vui chơi, giải trí và luyện tập cũng được thiết kế phù hợp với nhiều lứa tuổi. Các lớp học yoga, hoạt động chạy bộ buổi sáng cùng với dịch vụ Gear Lending cung cấp các dụng cụ tập luyện linh hoạt trong Bala Kit và dụng cụ phục hồi Hyperice.

Hồ bơi tràn bờ mang lại giây phút thư giãn cho du khách.

Wellness là dịch vụ rất xem trọng cảm xúc của khách hàng. Việc làm hài lòng đối tượng khách du lịch Wellness không chỉ dừng lại ở kỹ năng phục vụ thông thường của nhân viên, mà đòi hỏiphải nắm bắt tâm lý của khách, có cách cư xử phù hợp. The Westin Resort & Spa Cam Ranh xem trọng điều gì trong phục vụ khách hàng và nhân viên được đào tạo như thế nào?

- Khách đến với The Westin Resort & Spa Cam Ranh có nhu cầu rất đa dạng bao gồm cả khách công tác và nghỉ dưỡng. Họ có thể là cặp đôi, nhóm bạn, gia đình nhỏ hoặc gia đình nhiều thế hệ. Để thành công truyền tải đủ các giá trị cốt lõi đến với khách hàng, chúng tôi cần hiểu rõ nhu cầu cũng như sở thích và kỳ vọng từ trước khi họ đến với khu nghỉ.

Không gian sang trọng, tiện nghi ở phòng tắm.

Nhân viên được đào tạo để có thể kết nối với khách hàng một cách tự nhiên và thoải mái, tìm hiểu và tích lũy thông tin về thói quen cũng như kỳ vọng để có thể nâng cao dần chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu cá nhân hóa.

Đặc biệt đối với một sản phẩm đặt sức khỏe của du khách lên hàng đầu như Westin, việc hiểu rõ tâm lý và nhu cầu nghỉ dưỡng của khách hàng là cực kỳ quan trọng.

Du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên khi đến The Westin Resort & Spa Cam Ranh.

Đối tượng khách hàng mà The Westin Resort & Spa Cam Ranh hướng tới là gì?

- Về khách hàng mục tiêu, khu nghỉ hướng đến đa dạng các phân khúc. Khách tham dự hội thảo và hội nghị, song song với khách hàng có nhu cầu nghỉ dưỡng. Lượng khách lớn nhất đến từ Hàn Quốc - thị trường hàng đầu trong khu vực Khánh Hòa, sau đó là thị trường nội địa Việt Nam và nhiều tiềm năng đối với khu vực Mỹ cùng các nước châu Âu.

Tôi nhận định về tiềm năng chào đón khách đã từng lưu trú tại khu nghỉ là rất lớn khi độ nhận diện và danh tiếng của khu nghỉ đang dần được nâng cao, các chính sách visa cũng như những thuận lợi về thời gian di chuyển cũng được cải thiện, tạo nên một lợi thế lớn cho điểm đến nói chung và khu nghỉ nói riêng. Chúng tôi cũng chú ý duy trì và phát triển kết nối với khách hàng ngay cả khi họ đã trả phòng, bởi những mối liên hệ này chắc chắn sẽ mang lại giá trị lâu dài.

Chiến lược và chính sách quản trị nhân sự của The Westin Resort & Spa Cam Ranh tại Việt Nam là gì?

- Ở Việt Nam, ngày càng có nhiều khách sạn cũng như khu nghỉ mới mở cửa, đồng nghĩa với việc nhu cầu về nhân sự có năng lực đang dần tăng lên. Để đảm bảo The Westin Resort & Spa Cam Ranh có thể chiêu mộ và duy trì lực lượng nhân sự cần thiết, ban lãnh đạo chúng tôi hướng đến việc chăm lo cho sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Trải nghiệm của nhân viên cũng quan trọng không kém nếu so sánh với trải nghiệm của khách hàng, vì chính họ là đội ngũ trực tiếp tương tác và hiện thực hóa sứ mệnh, mục tiêu của khu nghỉ.

Chúng tôi cũng dành nhiều nguồn lực để phát triển các khóa đào tạo để nhân viên tự tin, kết nối tốt hơn với đồng nghiệp, tích lũy và phát triển nhiều kiến thức, kỹ năng làm việc thực tế để nâng cao hiệu suất công việc.