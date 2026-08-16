Đâu là điểm được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất?

Theo số liệu từ Traveloka, trong quý 2 năm nay, tăng trưởng du lịch Việt Nam chủ yếu được thúc đẩy bởi thị trường nội địa với các điểm đến biển và đảo nổi lên mạnh mẽ. Trong khi đó, nhu cầu du lịch của khu vực Đông Nam Á tiếp tục dịch chuyển về Đông Á.

Khách Việt vui chơi ở Hội An (Ảnh: Thanh Hằng).

Theo bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Quốc gia Traveloka, du khách Việt Nam trong quý 2 vẫn ưu tiên các điểm đến nội địa. Cụ thể, TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng tiếp tục nằm trong nhóm những điểm đến được đặt dịch vụ nhiều nhất trên Traveloka.

Nếu TPHCM giữ vai trò trung tâm du lịch đô thị, Hà Nội duy trì đà tăng trưởng nhờ thế mạnh văn hóa, lịch sử và hệ thống dịch vụ đa dạng, Đà Nẵng lại nổi bật với mức tăng trưởng ở nhiều nhóm sản phẩm.

Trong khi đó, xét về tốc độ tăng trưởng lượng đặt dịch vụ, các điểm đến biển và đảo đang chiếm ưu thế. Phú Quốc dẫn đầu với 100 điểm trên chỉ số điểm nhu cầu của Traveloka, đồng thời lượng đặt dịch vụ tăng 86% so với cùng kỳ.

Côn Đảo đứng thứ hai với 96 điểm. Tiếp đến là Hội An 92 điểm và Đà Nẵng 88 điểm. Kết quả này cho thấy nhu cầu du lịch nội địa đang tập trung đáng kể vào những điểm đến có khả năng kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm văn hóa.

Bên cạnh đó, nhu cầu du lịch quốc tế của người Việt cũng tăng trở lại. Đáng chú ý, Bangkok (Thái Lan) hiện dẫn đầu tìm kiếm với lượng tìm kiếm tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Thời gian lưu trú trung bình của khách cũng tăng từ 3,2 đêm lên 3,6 đêm.

Bangkok vẫn là điểm đến ở Thái Lan được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất vào dịp này (Ảnh: Dương Thùy).

Tokyo (Nhật Bản) là điểm đến quốc tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của du khách Việt nếu xét theo điểm nhu cầu với lượng đặt dịch vụ. Lượng tăng trưởng lớn hơn 80% so với cùng kỳ.

Seoul (Hàn Quốc) đứng vị trí tiếp theo. Trong khi Kuala Lumpur (Malaysia) tiếp tục được lựa chọn nhờ mức chi phí tương đối hợp lý.

Những dữ liệu trên cho thấy bức tranh du lịch Việt Nam trong quý 2 có sự tương phản với xu hướng chung của khu vực: dòng khách Đông Nam Á hướng mạnh về Đông Á, còn người Việt vẫn dành sự ưu tiên lớn cho những điểm đến trong nước, đặc biệt là biển và đảo.

Từ Phú Quốc, Côn Đảo đến Đà Nẵng, sức bật của du lịch Việt trong quý 2 không chỉ đến từ lượng khách, mà còn cho thấy nhu cầu ngày càng cao đối với những trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi và khám phá ngay tại các điểm đến trong nước.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 6, Việt Nam đón 1,68 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Với con số này, ngành Du lịch đã hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Trong đó, khách quốc tế đến bằng đường hàng không vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 82,6%.