Danh sách, địa chỉ các nhà hàng Việt Nam được Michelin vinh danh năm 2026

Theo công bố mới nhất, số lượng cơ sở được Michelin ghi nhận năm 2026 đã tăng lên 193 địa điểm, gồm các nhà hàng đạt sao Michelin, Bib Gourmand và Michelin Selected.

Dưới đây là danh sách, địa chỉ của các quán được vinh danh Michelin 2026 khắp cả nước, du khách có thể tham khảo tới thưởng thức.