Danh sách, địa chỉ các nhà hàng Việt Nam được Michelin vinh danh năm 2026
(Dân trí) - Michelin Guide Việt Nam vừa công bố danh sách tuyển chọn năm 2026, tiếp tục vinh danh nhiều địa chỉ ẩm thực nổi bật tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.
Theo công bố mới nhất, số lượng cơ sở được Michelin ghi nhận năm 2026 đã tăng lên 193 địa điểm, gồm các nhà hàng đạt sao Michelin, Bib Gourmand và Michelin Selected.
Dưới đây là danh sách, địa chỉ của các quán được vinh danh Michelin 2026 khắp cả nước, du khách có thể tham khảo tới thưởng thức.