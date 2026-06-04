Lần đầu tiên Việt Nam có 11 nhà hàng được 1 sao Michelin

Tối 4/6, tại Hà Nội diễn ra lễ công bố và trao giải cho các quán ăn, nhà hàng do Michelin Guide tuyển chọn. Năm nay, có 193 cơ sở ăn uống ở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM được Michelin Guide vinh danh ở các hạng mục.

Ngoài vinh danh các cơ sở ăn uống được sao Michelin, Ban tổ chức còn trao các giải như: Màn ra mắt ấn tượng của năm, Đầu bếp trẻ xuất sắc, giải Chuyên gia nếm rượu, giải Cống hiến, Michelin Guide Awards (giải thưởng đặc biệt), Michelin Guide Selected (Các nhà hàng được Michelin gợi ý) và Bib Gourmand (Nhà hàng có đồ ăn ngon, giá cả phải chăng).

Các nhà hàng được 1 sao Michelin (Ảnh: BTC).

Trong danh sách tuyển chọn năm 2026, 11 nhà hàng được trao 1 sao Michelin. Đây là lần đầu tiên số lượng nhà hàng vào danh sách này ở Việt Nam chạm mốc hai chữ số.

Michelin Guide đánh giá tín hiệu này cho thấy ẩm thực Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với chuẩn mực đặt ra ngày càng cao.

"Trong suốt 4 năm, chúng tôi đã chứng kiến Việt Nam lột xác từ một phát hiện mới mẻ và thú vị thành điểm đến ẩm thực có định hướng và tự tin khẳng định bản sắc riêng.

Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất ở danh sách năm nay chính là những con người tài năng và đầy đam mê đứng sau thành công của các nhà hàng", ông Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế của MICHELIN Guide, chia sẻ.

Ngoài 9 nhà hàng tiếp tục giữ vững danh hiệu 1 sao Michelin gồm Gia, Hibana by Koki, Tầm Vị (Hà Nội), Long Trieu, Ănăn Saigon, Akuna, CieL, Coco Dining (TPHCM), La Maison 1888 (Đà Nẵng), có 2 nhà hàng lần đầu được xướng tên là Upstairs (TPHCM) và ONVIT (Hà Nội).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đầu bếp Hiệp Trương (sáng lập nhà hàng Upstairs) cho biết từ khi thành lập nhà hàng, anh luôn hướng đến mục tiêu được trao sao Michelin.

"Tôi và đội ngũ nhân viên của nhà hàng rất bất ngờ khi được trao 1 sao Michelin. Chúng tôi xem đây là vinh dự và phải nỗ lực hơn nữa trong chế biến món ăn. Nhà hàng muốn quảng bá hương vị Việt tới thực khách thông qua sử dụng các nguyên liệu như mắm, rau mùi...", nam đầu bếp chia sẻ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng công bố 110 cơ sở ăn uống lọt vào hạng mục Michelin Selected (Michelin gợi ý), trong đó có 9 cơ sở mới. Các quán nằm trong danh sách này bán ẩm thực địa phương cho đến những món ăn đậm đà hương vị quốc tế.

Ở hạng mục "Đồ ăn ngon, giá cả phải chăng" có 72 cơ sở được giải. Trong đó, 11 cơ sở ăn uống lần đầu tiên lọt vào hạng mục này gồm 3 cơ sở ở Hà Nội, 5 cơ sở ở TPHCM và 3 cơ sở ở Đà Nẵng.

Đầu bếp Hiệp Trương chia sẻ trong lần đầu tiên nhà hàng được trao 1 sao Michelin (Ảnh: BTC).

Tại Hà Nội, các quán ăn ngon có giá hợp lý mới được vinh danh đều gắn với những món ăn đậm đà hương vị Việt như phở, bánh cuốn...

Đặc biệt, lần đầu tiên, giải thưởng "Màn ra mắt ấn tượng của năm" được đưa vào danh sách tuyển chọn 2026 nhằm tôn vinh cá nhân hoặc tập thể tạo nên một nhà hàng mới nổi bật trong 12 tháng qua với ý tưởng sáng tạo định hình diện mạo ẩm thực địa phương. Giải thưởng này năm nay được trao cho đầu bếp Chris Fong (người Singapore) của nhà hàng NÔM (TPHCM).

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 100 năm của hệ thống xếp hạng sao Michelin (Michelin Star).

Khởi nguồn từ cẩm nang hướng dẫn cho các tài xế do 2 anh em nhà sản xuất lốp xe Michelin (Pháp) tạo ra. Hệ thống xếp hạng sao Michelin cho nhà hàng ra đời năm 1926, nhanh chóng phát triển để đánh giá mức độ xuất sắc và độc đáo của nhà hàng.

"Sao" là hệ thống phân loại xếp hạng của Michelin Guide, từ một sao (rất tốt) cho đến ba sao (đỉnh cao). Những nhà hàng sở hữu sao Michelin được coi là các điểm đến ẩm thực đẳng cấp, nơi khách hàng có thể trải nghiệm món ăn tuyệt vời do các đầu bếp tài ba chế biến.

Trong đó, một sao dành cho nhà hàng "có chất lượng món ăn ngon, xứng đáng để dừng chân thưởng thức". Hai sao là "nhà hàng có chất lượng món ăn xuất sắc, xứng đáng để khách ghé thăm". Ba sao (cao nhất) là nơi "chất lượng món ăn tuyệt hảo, xứng đáng để lên kế hoạch đến tận nơi thưởng thức".