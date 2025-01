Đà Lạt yêu cầu ngăn chặn nạn ép giá, chèo kéo du khách dịp Tết Nguyên đán

Ngày 11/1, UBND thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ra chỉ thị yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn thực hiện kê khai và niêm yết giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chính quyền thành phố Đà Lạt nhấn mạnh việc không để xảy ra tình trạng ép giá, chèo kéo khách, gian lận trong kinh doanh, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ tương xứng với giá cả sản phẩm.

Du khách chụp hình với mai anh đào tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Văn Minh).

Chính quyền cũng yêu cầu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh. Đồng thời, cần kiểm soát và ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, thực phẩm kém chất lượng nhằm phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết.

UBND thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo các phường, xã quản lý chặt chẽ các cơ sở chưa được công nhận là khu du lịch nhưng có kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán vé và thu phí của khách.

Công an thành phố Đà Lạt được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các khu du lịch, điểm du lịch và khu vực công cộng.

Chợ đêm Đà Lạt đông nghẹt người vui chơi, mua sắm (Ảnh: Văn Minh).

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, năm 2024, địa phương đã đón 10 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 600.000 lượt, khách nội địa là 9,4 triệu lượt. Đa phần du khách đến Lâm Đồng đều trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại thành phố Đà Lạt.

Để thu hút du khách, tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Nhiều sự kiện âm nhạc, văn hóa và nghệ thuật quy mô lớn đã được tổ chức tại địa phương này.

Doanh thu từ du lịch của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2024 đạt 18.000 tỷ đồng, theo thống kê từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.