Crystal Holidays sẵn sàng đón du khách quốc tế khi Việt Nam mở cửa du lịch

Khách du lịch quốc tế hào hứng với những tour du lịch trải nghiệm tại Việt Nam.

Hứa hẹn "bùng nổ" khách du lịch quốc tế

Theo dữ liệu phân tích từ công cụ Google Destination Insights cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam bắt đầu tăng dần từ tháng 12/2021, sang đầu tháng 1/2022 thì tăng tới 222% so với tháng trước và tăng 248% so với cùng kỳ 2021. Đây là mức tăng cao nhất so với các nước. Trong khi đó, lượng tìm kiếm chung về du lịch trên toàn cầu cũng tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có thể nói, sau một thời gian dài "đóng băng" bởi đại dịch Covid - 19, ngành du lịch Việt Nam được ví như một chiếc lò xo đang bị nén chặt, chỉ đợi đến "giờ G" là bung ra. Và "giờ G" đó đang đến gần khi Chính phủ đã quyết định lộ trình mở cửa du lịch trong điều kiện bình thường mới kể từ ngày 15/3/2022. Nắm bắt cơ hội đó, ngành du lịch đã có những bước chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt là đón khách du lịch quốc tế với thông điệp "Live fully in Vietnam - Sống trọn vẹn tại Việt Nam" nhằm mang lại những hoạt động du lịch an toàn và trải nghiệm trọn vẹn tới du khách, cũng như lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam đầy sức sống với thiên nhiên tươi đẹp, các bãi biển đầy nắng gió và cảnh quan độc đáo cùng nền văn hóa đa dạng đầy bản sắc.

Theo đánh giá của giới truyền thông và du khách quốc tế, thị trường Việt Nam luôn là một trong những điểm đến hấp dẫn, thú vị nhất khu vực Đông Nam Á. Mới đây, tạp chí du lịch nổi tiếng Canada - The Travel đã bình chọn Việt Nam đứng thứ 8 trong Top 10 điểm đến lý tưởng nhất dành cho những người trẻ yêu thích sự trải nghiệm với những chuyến đi khám phá cùng với thiết bị công nghệ. Việt Nam cũng được đánh giá cao bởi có hạ tầng kỹ thuật phát triển, và có những bước tiến đáng kể trong việc số hóa ngành du lịch, giúp du khách quốc tế dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm thông tin, lựa chọn tour và booking khách sạn.

Theo ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, năm 2021 ngành Du lịch đón 40 triệu lượt khách nội địa, 3.800 khách du lịch quốc tế. Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế được triển khai từ tháng 11/2021 đến nay đã đón được gần 9.000 khách. Dự kiến năm 2022, ngành Du lịch Việt Nam phấn đấu đón khoảng 5 đến 6 triệu lượt khách quốc tế. Việc du khách quốc tế đến Việt Nam không phải đăng ký theo tour, tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm, mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng được đánh giá là một trong những đòn bẩy quan trọng để thu hút khách quốc tế trở lại trong năm 2022.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các chuyên gia cũng cho rằng, ngay từ bây giờ các doanh nghiệp du lịch trong nước cần đẩy mạnh chương trình xúc tiến, quảng bá đến các đối tác nước ngoài lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế cũng như các chương trình kích cầu du lịch của Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành cần chú trọng xây dựng và tung ra thị trường các sản phẩm du lịch vừa độc đáo, hấp dẫn, vừa đảm bảo an toàn cho du khách trong điều kiện bình thường mới.

Crystal Holidays sẵn sàng đón cơ hội mở cửa

Cảnh đẹp nên thơ ở đồng bằng sông Cửu Long.

Luông Pha Băng độc đáo với những ngôi chùa dát vàng.

Thời gian qua, Crystal Holidays đã tập trung đầu tư phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh "All in one" với các sản phẩm tiện ích dựa trên ứng dụng công nghệ 4.0, như sản phẩm Thẻ du lịch thông minh DigiHolidays, Crystal Holidays Point... Đây là những dòng thẻ du lịch số hóa với những tiện ích vượt trội ứng dụng công nghệ blockchain, giúp cho du khách dễ dàng, thuận tiện trong việc sở hữu và trải nghiệm các kỳ nghỉ khắp nơi trên thế giới cùng với Crystal Holidays.

Mới đây, Crystal Holidays cũng đã nâng cấp và cho ra mắt App du lịch Crystal Holidays, một ứng dụng có thể cài đặt trên smartphone, giúp du khách dễ dàng tìm kiếm mọi thông tin và thỏa mãn đầy đủ các nhu cầu cho chuyến du lịch của mình trên phím điện thoại. Khách du lịch cũng có thể tìm kiếm, đặt mua trực tuyến các tour du lịch, vé tham quan, vui chơi giải trí, phòng khách sạn, nhà hàng và nhiều sản phẩm khác với mức giá phù hợp thông qua App du lịch Crystal Holidays.

"Không chỉ chú trọng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong kỷ nguyên số hóa toàn cầu, Chúng tôi còn hướng tới phát triển du lịch có trách nhiệm, đây được xem là hướng đi bền vững của Crystal Holidays với mục tiêu hạn chế tối đa các tác động tiêu cực về kinh tế, môi trường và xã hội, cung cấp những trải nghiệm thú vị cho du khách thông qua mối liên kết giữa khách du lịch và người dân địa phương, tạo hiểu biết về các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường tại địa phương cũng như tôn trọng văn hóa địa phương, khuyến khích sự tôn trọng lẫn nhau giữa khách du lịch và người dân địa phương, tạo dựng niềm tin, lòng tự hào dân tộc cho cộng đồng." ông Bích nhấn mạnh.