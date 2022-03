Crystal Bay khởi tạo khu nghỉ dưỡng trọn gói mới Khánh Sơn - Cam Lâm

Miền sơn cước hoang sơ và xinh đẹp

Những ngày cuối tháng 2, rời biển xanh - cát trắng - nắng vàng của Nha Trang, chúng tôi vượt gần 40 km trên đường Tỉnh lộ 9 uốn lượn đẹp như tranh với bạt ngàn những tán cây rừng rợp bóng để đến Khánh Sơn.

Nằm ở độ cao hơn 1000m so với mực nước biển, khí hậu mát lành với "bốn mùa trong một ngày", Khánh Sơn được ví như Đà Lạt thu nhỏ nơi xứ trầm đảo yến.

Khánh Sơn đón chúng tôi bằng những rừng thông, những ghềnh thác vang thanh âm của nước, của núi rừng với sự kỳ vĩ đến lạ thường. Hai bên đường lên đỉnh đèo Khánh Sơn là những cành lau trắng chao trong gió cùng những đám mây xốp trắng, bồng bềnh.

Thác Tà Gụ (xã Sơn Hiệp), được ví như mái tóc dài e ấp của người thiếu nữ, là một trong những điểm đến chúng tôi ghé thăm khi tới Khánh Sơn. Thác ở độ cao 40 mét chảy xuống thành dòng nước trắng xóa, bên dưới có những hồ nước nhỏ trong lành.

Trên đường đến xã Thành Sơn, chúng tôi dừng chân tại cầu A Pa Bưởi, cầu Sơn Bình ngắm dòng sông Tô Hạp uốn mình chảy ngược về phía thượng nguồn và hít thở không khí trong lành.

Khí hậu và thổ nhưỡng Khánh Sơn thích hợp trồng nhân rộng nhiều loại hoa, trái. Bên cạnh mía tím, măng cụt, chôm chôm, đến Khánh Sơn, bạn còn bắt gặp những nông trại sầu riêng, chery, vú sữa. Vào mùa sầu riêng (tháng 7-11), thưởng thức những trái sầu riêng cơm vàng thơm ngọt, ăn một lần khiến bạn nhớ mãi.

Sau khi thưởng ngoạn vẻ đẹp nên thơ của núi rừng, chúng tôi cùng nhau tìm hiểu truyền thống văn hóa mang đậm bản sắc núi rừng của đồng bào Raglai ở Khánh Sơn với những bộ sử thi đồ sộ, những thanh âm trầm bổng của đàn Chapi, đàn đá, kèn bầu hướng về nguồn cội…

UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã có văn bản đồng ý cho Tập đoàn du lịch Crystal Bay (Crystal Bay) nghiên cứu, đề nghị quy hoạch và đề xuất dự án Khu du lịch Crystal Bay Khánh Sơn - Cam Lâm tại xã Ba Cụm Bắc (huyện Khánh Sơn) và xã Cam Phước Tây, Cam An Bắc (huyện Cam Lâm) với quy mô dự kiến lên tới hơn 3.000 ha.

Crystal Bay sẽ xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp (resort 6 sao), khu khách sạn thấp tầng cùng các villa nghỉ dưỡng trên sườn đồi, nhà vườn sinh thái, dịch vụ spa, dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe gắn với việc trồng các loại cây ăn quả theo mô hình du lịch canh nông.

"Khu du lịch Crystal Bay Khánh Sơn - Cam Lâm đi vào hoạt động sẽ trở thành khu nghỉ dưỡng trọn gói thứ 10 của Crystal Bay. Du khách tới đây sẽ trải nghiệm dịch vụ dù bay, hệ thống bay trượt zipline từ đỉnh đồi (gần đèo Khánh Sơn) nối xuống khu vực bay kinh khí cầu gần hồ Tà Rục … Những người đam mê golf có thể tìm thấy ở đây sân golf 72 lỗ với các tiện ích vui chơi giải trí khu vực ven hồ và mặt nước đa dạng...", ông Nguyễn Tiến Trung, Tổng Giám đốc Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, chia sẻ.

Mở rộng hệ sinh thái du lịch với 10 khu nghỉ dưỡng trọn gói

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Tập đoàn Du lịch Crystal Bay phát triển bền vững với 3 trụ cột: Lữ hành quốc tế và nội địa; quản trị, vận hành - khai thác khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí - chăm sóc sức khỏe và đầu tư hệ sinh thái bất động sản du lịch, giải trí, trải nghiệm. Crystal Bay với 10 khu nghỉ dưỡng trọn gói mang đến những kỳ nghỉ trọn vẹn, đong đầy cảm xúc và yêu thương cho du khách.

Tại Khánh Hòa, du khách tận hưởng vẻ đẹp của thiên đường nghỉ dưỡng biển 5 sao Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa, Selectum Noa Resort Cam Ranh. Ngắm trọn vịnh Nha Trang thơ mộng và view bến du thuyền quốc tế đầu tiên của Việt Nam với Crystal Marina Bay.

Du khách hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Riviera.

Trên miền sa thảo Ninh Thuận, du khách trải nghiệm những tiện ích cao cấp lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam với 4 tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí biển "All -in -one" (Tất cả trong một). "Phiêu" cùng bể bơi vô cực view biển SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang. Trượt tuyết tại tổ hợp tuyết lớn thứ 3 thế giới ở Sailing Bay Ninh Chữ, cưỡi lạc đà trên sa mạc tại Cap Padaran Mũi Dinh…

2 tòa tháp của SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang tại Ninh Thuận dự kiến đi vào hoạt động tháng 10/2022.

Đặc biệt, tới Vân Đồn (Quảng Ninh), du khách được nghe kể câu chuyện lịch sử ngàn năm giao thương, giao thoa văn hóa của một thương cảng rực rỡ, sầm uất và hòa nhịp trong một khu phức hợp giải trí - nghỉ dưỡng cao 88 tầng tại Vân Đồn Heritage Road.

Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn sau đại dịch

Trước dịch Covid-19, Crystal Bay khai thác 4,3 triệu phòng/đêm của gần 500 khách sạn. Thông qua 1.800 chuyến bay thuê chuyến trọn gói mỗi năm về Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Crystal Bay và các công ty thành viên đã phục vụ gần nửa triệu du khách mỗi năm, đặc biệt là khách Nga. Thời gian tới, Crystal Bay tiếp tục mở rộng thị trường lữ hành ở Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc), vươn tới Ấn Độ, Thái Lan, đóng góp vào sự tăng trưởng của lượt du khách quốc tế tới Việt Nam.

Bên cạnh dòng khách quốc tế ổn định, Crystal Bay còn phát triển thị trường khách nội địa thông qua phát hành thẻ Crystal Bay Card. Sở hữu Crystal Bay Card, du khách thoải mái tận hưởng không gian sang trọng với các resort, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế và thư giãn trong những căn phòng tiện nghi như ở nhà.

Cùng với thẻ kỳ nghỉ, Crystal Bay vừa ra mắt nền tảng giao dịch dịch vụ du lịch trực tuyến Crystabaya mang lại hàng loạt lợi ích và những trải nghiệm tốt hơn, thông minh hơn cho du khách và các cơ sở lưu trú.

Việc thành lập nền tảng trực tuyến Crystabaya, cùng lợi thế dòng khách, kiến tạo các khu nghỉ dưỡng cao cấp và những đặc quyền của thẻ kỳ nghỉ, tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain xây dựng nền tảng dịch vụ trực tuyến, Crystal Bay không chỉ thu hút du khách trong và ngoài nước mà còn góp phần đưa du lịch sau đại dịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn xuất khẩu tại chỗ, thu nhiều ngoại tệ cho đất nước.

Nắm trong tay tấm thẻ quyền lực Crystal Bay Card, du khách đặt chân tới những thiên đường du lịch nổi tiếng, thưởng thức những trải nghiệm vui bất tận và chạm tay với tới những xúc cảm yêu thương mà không phải lo lắng về giá cả.

