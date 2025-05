Courtyard By Marriott ra mắt khách sạn đầu tiên tại Đà Nẵng

Ngày 28/5, Courtyard by Marriott, một trong hơn 30 thương hiệu khách sạn nổi bật của Marriott Bonvoy, khai trương khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River, điểm nhấn kiến trúc mới giữa lòng thành phố Đà Nẵng.

Đây là lần đầu tiên thương hiệu Courtyard by Marriott có mặt tại Việt Nam, đồng thời là khách sạn thứ năm quản lý bởi Marriott International tại Đà Nẵng, một trong những điểm đến phát triển du lịch sôi động nhất khu vực miền Trung.

Courtyard By Marriott ra mắt khách sạn tại Đà Nẵng (Ảnh: Courtyard by Marriott).

“Chúng tôi rất vinh dự khi lần đầu tiên giới thiệu thương hiệu Courtyard by Marriott đến với Việt Nam. Với sự kết hợp hài hòa giữa tiện nghi hiện đại và khả năng kết nối thuận tiện, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm lưu trú trọn vẹn dù là trong chuyến công tác hay kỳ nghỉ thư giãn”, ông Duke Nam, Phó chủ tịch khu vực Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines, Marriott International chia sẻ.

Khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River là điểm nhấn kiến trúc mới giữa lòng thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Courtyard by Marriott).

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với tầm nhìn hướng ra sông Hàn, Courtyard by Marriott Danang Han River nổi bật khi trang bị hệ thống đèn LED giúp tòa nhà nổi bật trên đường chân trời thành phố. Khách sạn gồm 300 phòng nghỉ và suite được thiết kế tinh tế với tông màu trung tính nhẹ nhàng, mang đến không gian gần gũi.

Nội thất tiện nghi được bài trí hợp lý, bao gồm giường ngủ cao cấp, bàn làm việc thông minh, wi-fi tốc độ cao và phòng tắm tiện nghi. Hệ thống cửa kính tràn viền mở ra khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố và dòng sông Hàn thơ mộng.

Tại Courtyard by Marriott Danang Han River, trải nghiệm ẩm thực không chỉ là nhu cầu thưởng thức mà còn là hành trình kết nối cảm xúc, mỗi điểm chạm đều được chăm chút để mang đến sự hài lòng trọn vẹn.

The Landmark Restaurant mở ra một không gian ấm cúng, nơi thực khách có thể khám phá tinh hoa ẩm thực Việt Nam và quốc tế qua các món ăn được chế biến từ nguyên liệu địa phương cao cấp, trình bày tinh tế ngay tại khu bếp mở đầy sống động, nơi hương vị, âm thanh và hình ảnh giao thoa trong một tổng thể hài hòa.

Không gian nghỉ dưỡng tại Courtyard By Marriott Đà Nẵng được thiết kế sang trọng, mang đến sự tiện nghi cho du khách (Ảnh: Courtyard by Marriott).

Sau bữa ăn, một tách espresso tại Chill Bean sẽ là lựa chọn hoàn hảo để du khách khởi đầu ngày mới hoặc thư giãn nhẹ nhàng vào buổi chiều. Không gian hiện đại cùng hương cà phê đậm đà và những chiếc bánh ngọt được tuyển chọn kỹ lưỡng giúp tạo nên những khoảng lặng tinh tế giữa nhịp sống sôi động.

Nếu du khách đang tìm kiếm một góc yên tĩnh để trò chuyện, làm việc hoặc đơn giản là thư giãn, Lobby Lounge chính là điểm dừng chân thích hợp. Với thiết kế mở và không khí thoải mái, nơi đây luôn sẵn sàng đồng hành cùng du khách trong mọi khoảnh khắc, từ cuộc hẹn thân mật đến những phút giây thảnh thơi giữa ngày.

Courtyard by Marriott Danang Han River hứa hẹn trở thành địa điểm tổ chức sự kiện và hội nghị hàng đầu tại Đà Nẵng. Khách sạn sở hữu 10 phòng hội nghị với tổng diện tích lên tới 1.000m2, nổi bật trong đó là Grand Ballroom rộng 385m2 với trần cao 8,5m phù hợp cho các sự kiện quan trọng như hội nghị, tiệc chiêu đãi và hôn lễ.

Bên cạnh đó, không gian giải trí cũng được Courtyard by Marriott Danang Han River chú trọng khi du khách có thể tận hưởng các tiện ích hiện đại như hồ bơi vô cực ngoài trời trên tầng thượng, hồ bơi trẻ em, và phòng gym hiện đại ở tầng 29.

“Với sự kết hợp hài hòa giữa vùng biển xanh mát, nét văn hóa đặc sắc và nhịp sống hiện đại, Đà Nẵng là điểm đến đang vươn lên mạnh mẽ không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi tự hào đóng góp vào diện mạo ngày càng năng động của thành phố bằng sự ra mắt khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River, mang đến không gian lưu trú hiện đại, dịch vụ tận tâm và trải nghiệm thoải mái, kết nối trọn vẹn cho cả khách công vụ lẫn khách du lịch”, ông Stefano Maccagno, Tổng quản lý khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River và Four Points by Sheraton Danang, chia sẻ.

Phòng nghỉ tại Courtyard by Marriott Đà Nẵng sang trọng nhờ phong cách tinh tế và nội thất cao cấp (Ảnh: Courtyard by Marriott).

Nằm dọc bờ biển miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng nổi tiếng với bãi biển rực rỡ, những di sản văn hóa đặc sắc và các lễ hội thường niên. Du khách yêu thích khám phá có thể ghé thăm loạt điểm đến biểu tượng như Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills, phố cổ Hội An hay cố đô Huế, hoặc trải nghiệm các sân golf đẳng cấp được thiết kế bởi những tên tuổi hàng đầu thế giới. Sân bay quốc tế Đà Nẵng chỉ cách khách sạn 4,4km, thuận tiện cho việc di chuyển.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt phòng tại Courtyard by Marriott Danang Han River, xem tại: marriott.com/en-us/hotels/dadcy-courtyard-danang-han-river/overview/.