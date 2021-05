Chính thức khai mạc sự kiện Vân Đồn chào hè 2021

Dân trí UBND huyện Vân Đồn chính thức khởi động chuỗi sự kiện Vân Đồn chào hè 2021

Ngày 24/4/2021, đêm nhạc "Giai điệu mùa hè - Vân Đồn Summer Melody" đã được tổ chức tại khuôn viên dự án KĐT Phương Đông Vân Đồn - Wonder Island, thu hút hàng nghìn du khách tham dự. Chương trình đã chính thức khởi động chuỗi sự kiện Vân Đồn chào hè 2021, diễn ra từ ngày 24/4 đến hết 2/5/2021 do UBND huyện Vân Đồn phối hợp cùng các đơn vị tài trợ: Công ty CP Đầu tư xây dựng đô thị Phương Đông và công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Wonder Island tổ chức.

Vân Đồn từ lâu đã được biết đến là "vùng đất Rồng" với những câu chuyện gắn liền với truyền thuyết nơi rồng mẹ đáp xuống (vịnh Hạ Long) và nơi đàn rồng con về chầu mẹ (vịnh Bái Tử Long). Khi đến với Vân Đồn, du khách không chỉ choáng ngợp với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ, mà còn được đến với những lễ hội văn hóa tâm linh đặc sắc và thỏa sức trải nghiệm nền ẩm thực phong phú đa dạng chỉ có tại Vân Đồn.

Đặc biệt, trong những năm gần đây với sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền và sự nỗ lực từ chính các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, vùng đất "rồng bay" Vân Đồn đang ngày càng cất cánh.

Nhằm giới thiệu những tiềm năng của huyện đảo này đến với bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời kích cầu hoạt động thăm quan du lịch tại Vân Đồn, UBND huyện Vân Đồn đã tổ chức chuỗi sự kiện Vân Đồn chào hè 2021, kéo dài liên tục trong 9 ngày với rất nhiều hoạt động hấp dẫn chưa từng có tiền lệ.

Chương trình khai mạc Chuỗi sự kiện Vân Đồn chào hè 2021được tổ chức trên bãi biển thuộc KĐT Phương Đông Vân Đồn - Wonder Island

Ngày 24/4/2021, chương trình khai mạc chuỗi sự kiện Vân Đồn chào hè với chủ đề "Giai điệu mùa hè - Vân Đồn Summer Melody" đã được tổ chức tại khuôn viên dự án KĐT Phương Đông Vân Đồn - Wonder Island. Chương trình có sự tham gia của Lãnh đạo Sở Du lịch, Sở thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh; ông Tô Xuân Thao - Ủy viên BCH đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy; ông Trương Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn cùng lãnh đạo các cơ quan, phòng ban, đơn vị cấp Huyện, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND các xã, thị trấn, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn Huyện, các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cùng hàng ngàn cư dân trên địa bàn huyện Vân Đồn cũng như du khách thập phương.

Phát biểu tại Đêm nhạc "Giai điệu mùa hè - Vân Đồn Summer Melody", ông Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn - Trưởng BTC chuỗi sự kiện "Vân Đồn chào hè 2021" nhấn mạnh, Vân Đồn được thiên nhiên ưu ái ban tặng rất nhiều bãi biển đẹp cùng với nhiều lợi thế mà những nơi khác không có được, thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao cũng như các ngành kinh tế biển.

Ông Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn - Trưởng BTC phát biểu khai mạc chuỗi sự kiện Vân Đồn chào hè 2021

Trong sự kiện, vẻ đẹp và tiềm năng của Vân Đồn không chỉ thể hiện qua không gian tổ chức sự kiện thơ mộng bên vịnh Bái Tử Long lộng gió, những video giới thiệu đẹp mắt, mà còn qua những lời ca tiếng hát viết về mảnh đất "Rồng bay". Đêm nhạc đã mang đến cho du khách những phần trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu đến từ những nghệ sĩ nổi tiếng và từ chính những người con trên mảnh đất Vân Đồn.

Chính thức khai mạc sự kiện Vân Đồn chào hè 2021

Với chuỗi hoạt động độc đáo, đặc sắc, chương trình đã mang đến những giây phút không thể quên đối với mỗi du khách ghé thăm.

Được biết, điểm nhấn của chương trình chính là "Lễ hội xe & âm nhạc" diễn ra từ ngày 30/4 đến 2/5/2021 với màn trình diễn các dòng siêu xe hạng sang như McLaren 570s, Lamborghini Huracan, Porsche Panamera 2020,... cùng đại tiệc âm nhạc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Bảo Anh, Lăng LD, MC Phí Linh… Bên cạnh đó, những giải đấu trong phần Hội Thao cũng không kém phần hấp dẫn.

Với quy mô lên đến hơn 100 nghìn người, chuỗi sự kiện Vân Đồn chào hè 2021 chắc chắn sẽ là sân chơi cho những tín đồ đam mê xe, âm nhạc và khám phá những môn thể thao bãi biển trên mảnh đất du lịch Vân Đồn.

Trường Thịnh