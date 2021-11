Chia sẻ trải nghiệm "Trọn khoảnh khắc cùng Vinpearl" nhận ngay kỳ nghỉ dưỡng cực đỉnh

Dân trí Từ ngày 22/11 đến ngày 18/12/2021, Vinpearl - thương hiệu du lịch - vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam tổ chức cuộc thi chia sẻ hình ảnh trực tuyến "My Vinpearl My Moment - trọn khoảnh khắc cùng Vinpearl".

Du khách chỉ cần gửi các ảnh, clip trải nghiệm tại các điểm đến của Vinpearl và tham gia lan tỏa khoảnh khắc du lịch ý nghĩa trên nền tảng mạng xã hội sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng là các kỳ nghỉ trọn gói 5 sao hấp dẫn và hàng trăm voucher ẩm thực, golf.

Cuộc thi "My Vinpearl My Moment - trọn khoảnh khắc cùng Vinpearl" được tổ chức nhằm hưởng ứng xu hướng du lịch trong bối cảnh mới và lan tỏa nguồn cảm hứng khám phá vẻ đẹp quê hương khi Việt Nam đang tái khởi động "nền công nghiệp không khói", thu hút mạnh mẽ du khách nội địa, sẵn sàng mở cửa hộ chiếu vaccine. Đây là cơ hội để du khách chia sẻ những chuyến đi đáng nhớ, những kỷ niệm đoàn viên tràn ngập trải nghiệm tại chính những điểm đến nổi tiếng trong nước, đồng thời săn ngay những giải thưởng hấp dẫn để tiếp tục hâm nóng đam mê khám phá dải đất hình chữ S.

Với chủ đề chính là những khoảnh khắc du lịch đáng nhớ tại Vinpearl, cuộc thi có phạm vi nội dung tác phẩm tham dự vô cùng đa dạng: hình ảnh chuyến đi gần nhất, trải nghiệm đáng nhớ nhất, hay đơn giản là một bữa tối lãng mạn bên bờ biển, nụ cười trong veo của các thiên thần nhỏ khi khám phá thế giới hoang dã Vinpearl Safari, hay lạc vào đại dương ở thủy cung VinWonders…

Du khách tham gia cuộc thi bằng cách đăng tải ảnh hoặc các clip ngắn dưới 1 phút kèm câu chuyện mô tả tối đa 1000 ký tự lên cổng thông tin chính thức của cuộc thi tại: https://cloud.news.vinpearl.com/mymoment. Những bài dự thi đạt yêu cầu của ban tổ chức (BTC) sẽ được duyệt và đăng tải trên fanpage Vinpearl trước ngày 7/12/2021 để ghi nhận tương tác chia sẻ, lan tỏa. Mỗi người được quyền tham gia số lượng bài dự thi không giới hạn.

Cuộc thi có cơ cấu 3 hạng mục giải thưởng gồm giải Yêu thích - được tính theo lượt tương tác trên bài viết, giải Truyền cảm hứng và giải Sáng tạo, 2 hạng mục từ đánh giá chuyên môn của dàn ban giám khảo (BGK) nổi tiếng, có tình yêu đặc biệt với du lịch quốc gia. Đạo diễn thực cảnh Nguyễn Việt Tú, ca sĩ Minh Hằng và nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử (Ngô Trần Hải An)… được kỳ vọng sẽ lựa chọn được những hình ảnh đẹp và truyền cảm hứng nhất từ cuộc thi, góp phần thổi luồng gió trẻ trung và đầy nhiệt huyết đến các tín đồ xê dịch và các gia đình yêu thích những chuyến đi.

Ba giải nhất của ba hạng mục tương ứng với ba kỳ nghỉ trọn gói 5 sao 3 ngày 2 đêm tại một trong các cơ sở nghỉ dưỡng sang trọng và đẳng cấp của Vinpearl với giá trị cao nhất lên đến 24,080,000 đồng. 6 giải nhì là một thẻ hội viên quyền năng VIP Pearl trị giá 5.000.000 đồng, đã bao gồm 2 đêm nghỉ miễn phí tại hệ thống Vinpearl và đặc quyền giảm giá 50% dịch vụ ẩm thực và Golf, 30% dịch vụ Spa cho một năm sử dụng. 9 giải ba được tặng mỗi giải một kỳ nghỉ trải nghiệm stay cation 2 ngày 1 đêm tại các khách sạn nội đô hoặc căn hộ khách sạn đỉnh cao của Vinpearl tại các trung tâm đô thị sôi động.

Đặc biệt, với 150 bài dự thi đầu tiên đạt tiêu chí của BTC sẽ được tặng 150 voucher ẩm thực hấp dẫn áp dụng tại tất cả các cơ sở Vinpearl. 5 ảnh dự thi ấn tượng về golf được trao tặng mỗi giải một voucher green-fee.

Với hệ thống 45 cơ sở khách sạn, resort spa cùng các trung tâm hội nghị, ẩm thực và sân golf đẳng cấp 5 sao, các khu vui chơi giải trí theo tiêu chuẩn quốc tế, tọa lạc tại những danh thắng du lịch nổi tiếng nhất ở 17 tỉnh thành trên toàn quốc, Vinpearl mong muốn thông qua cuộc thi "My Vinpearl My Moment - trọn khoảnh khắc cùng Vinpearl" để tái khởi động tình yêu trong mỗi người, mỗi nhà đối với du lịch nội địa.

Với mô hình khép kín "một điểm đến mọi nhu cầu - one stop destination" hoàn hảo tại 3 quần thể quy mô hàng đầu ở Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng - Nam Hội An, Vinpearl sẵn sàng mang đến cho du khách những kỳ nghỉ an toàn, trọn vẹn ngay trong nội khu với chuỗi trải nghiệm đa dạng, đẳng cấp thế giới trong bối cảnh mới.

Trường Thịnh